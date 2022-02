La Scala di Milano non va in Egitto per Giulio Regeni. Mah!

17 Febbraio 2022

(Foto di Gabriella Bucci)

Al balcone di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, è appeso da anni uno striscione giallo che reclama VERITÀ PER GIULIO REGENI. I lavoratori del dirimpettaio Teatro alla Scala lo vedono sicuramente ogni giorno e dunque ieri i loro sindacati hanno posto il veto a una tornée che Repubblica definisce “molto vantaggiosa dal punto di vista economico” in Egitto, Kuwait e Dubai.

“E’ inopportuno suonare nel Paese che non dice la verità sulla morte di Giulio Regeni” – spiega Francesco Lattuada, delegato della Slc Cgil nell’orchestra della Scala. Un brivido corre lungo la schiena, la memoria a quando Fruttero e Lucentini, nell’impareggiabile Prevalenza del cretino, ricordavano come già lontani i tempi in cui Maurizio Pollini dedicava i suoi concerti al Vietnam. Il tempo passa, il Vietnam è diventato una piccola potenza economica di fatto capitalista, noi ascoltiamo ogni volta felici il sommo pianista milanese, che magari ha dimenticato quel lontano impegno, la politica militante si è allontanata dalla musica e forse solo Gianni Morandi ricorda la stessa nota “tatatata”. Chi invece non cambia sono i sindacati, anzi i sindacati degli Enti più o meno pubblici come la Scala, rimasti ancorati a logiche assurde di mezzo secolo fa, con sommo sprezzo del vile denaro.

Non si può biasimarli se il sindaco Beppe Sala è sempre pronto ad accontentare le peggiori bizzarrie della sinistra milanese, che in cambio gli lascia mano libera sulla speculazione edilizia riqualificazione sostenibile della metropoli lombarda. Lui tiene appeso il manifesto giallo per Regeni sul proprio balcone, loro leggono e pretendono coerenza.

Questa tournée non s’ha da fare, né a settembre, né mai avranno detto i bravi sindacalisti, proprio dove inizia la via dedicata al Don Lisander. Il sovrintendente della Scala non ha sovrinteso, perché il coraggio, uno non se lo può dare, il sindaco non lo ha difeso: niente tournée, nemmeno negli incolpevoli Kuwait e Dubai.

“Laddove ci sono sistemi totalitari o situazioni grigie non si può essere indifferenti a quello che accade in queste realtà” ha confermato Adrano Gnani, segretario della Uilcom, leggiamo su Repubblica.

A Lattuada e a Gnani chiederei che cosa pensano della presenza italiana alle Olimpiadi invernali nella Pechino così paladina della democrazia e dove suppongo che Milano e Cortina andranno a raccogliere il testimone per la prossima edizione dei Giochi nel 2026. Mi chiedo se si opporrebbero a una tournée della Scala al Bolscioi della Mosca di Putin, che finge di non minacciare Kiev e che certo non ha alcuna responsabilità nei quattordicimila morti della guerra civile separatista in Ucraina orientale.

Al loro posto, per premere maggiormente sul governo egiziano, pretenderei il bando di Aida da qualunque teatro nazionale, anziché i festeggiamenti per il centocinquantenario della prima rappresentazione italiana, dopo la prima assoluta che lo sciagurato Verdi lasciò fare al Cairo.

Ci sono ben pochi dubbi sul fatto che Giulio Regeni sia stato ucciso da qualcuno legato al governo egiziano e che l’assassino fosse pure un cretino, che non ha nemmeno capito che avrebbe dovuto far sparire per sempre il cadavere. Tuttavia la faccenda, qui in Italia, è entrata da anni nel regno dell’assurdo. Regeni è morto e non resusciterà e chi pretende che il governo egiziano si autosputtani non è più acuto dell’assassino. Noi sappiamo chi mise la bomba a piazza Fontana o come è caduto il DC9 di Ustica? Dai nostri marò l’India ha ottenuto più che un risarcimento per i familiari e le doverose scuse?

L’uccisione di Giulio Regeni, volontaria o preterintenzionale, è stata un episodio inaccettabile, che non può essere dimenticato, ma che non può segnare un solco permanente fra Italia e Egitto. Qualcuno pensa che il presidente al-Sisi possa andare in televisione ad assumersi la responsabilità di quello che ha fatto una squadraccia di violenti, durante quella che era una guerra civile?

Il duca di York l’altro giorno ha accettato di versare una considerevole somma di denaro a favore della “presunta” vittima che lo accusava di averla violentata, accoppiandosi con lei quando era minorenne e di fatto schiava sessuale dell’amico Epstein. Il principe Andrea ha anche firmato una dichiarazione fumosa di condanna dello sfruttamento sessuale, ma non ha in nessun modo ammesso, confessato di aver fatto ciò di cui era accusato. Nello stesso modo il governo egiziano non potrà mai fare un’ammissione di colpevolezza, la cosiddetta “verità su Giulio Regeni” che conosciamo tutti e sulla quale solo i gonzi si intestardiscono, a parte la famiglia della vittima che ha ovvii e giustificati motivi.

La mancata tournée della Scala in Medio Oriente non solo ha un costo economico per le casse della Scala disastrate dalla pandemia ed è un’opportunità persa di far conoscere la nostra cultura nel mondo, ma dimostra una volta di più sia la dabbenaggine di certa sinistra e certo sindacato, sia la mancanza di leadership del sindaco di Milano Beppe Sala, bravo a far costruire grattacieli qua e là, ma incapace di alzarsi in piedi e di mettere un limite ai vaneggiamenti dei suoi.

Dopo avere avallato la messa all’indice dell’Egitto come Paese antidemocratico, andrà invece a Pechino a sorridere ai capi cinesi, perché le Olimpiadi del 2026 sono un business irrinunciabile?

Invece di tutta questa ipocrisia che vede solo nell’Egitto il male del mondo sarebbe stato meglio effettuare la tournée e, al Cairo, ricordare agli Egiziani, popolo e governo, il dolore per il caso dello sfortunato Regeni.