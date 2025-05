Il nuovo Papa e il bisogno di religione degli italiani di oggi

Abbandonando per un attimo il quadro globale, complesso e stratificato in cui si colloca la nomina di Leone XIV, osserviamo questo evento sullo sfondo del quadro socioculturale italiano e del rapporto degli italiani con la religione, così come viene fotografato da Atlas. Chissà che questa visione semplificata, in relazione agli atteggiamenti e alle opinioni espresse dalle persone, possa avere valore anche in un contesto più allargato, quale quello contemporaneo, attraversato da correnti motivazionali che vengono e vanno lontano. Un aspetto semplice, di una semplicità così capace di sfiorare il battito vitale dell’essere umano, è il bisogno di religiosità. E’ sorprendente constatare quanto poco il dibattito internazionale si sia occupato di questa, banalissima evidenza, acuita dal crescere dello spaesamento nell’uomo contemporaneo.

Come vediamo nel megatrend in evidenza, la percezione di assenza di scopi è uno dei tratti più salienti dell’evoluzione del vissuto del campione intervistato, rappresentativo della popolazione italiana. Unitamente alla condizione di incertezza, che contraddistingue da anni ormai la soggettività contemporanea, il nostro stesso definirci umani, questo spaesamento si coniuga con bisogni profondi che afferiscono alla sfera religiosa e ne sostengono le ragioni.

Papa Leone XIV si iscrive dunque in un rinnovato e arricchito interesse per la religione, alimentato anche dalla corrente dei laici, sempre più disposti a riconoscersi nella fede come in qualcosa da cui non si può prescindere. Come parte integrante del nostro stesso bisogno di sentirci protetti nel mondo. È altrettanto evidente, ed evidenziato nel trend qui riportato, quanto la religiosità registri un andamento inversamente proporzionale alla fiducia nell’organizzazione ecclesiastica.

Non solo in reazione agli scandali e alle dinamiche di potere insite in ogni struttura organizzata, ma soprattutto per la distanza dei contenuti dottrinali con l’evoluzione della società. Ascesa delle donne e accettazione dell’omosessualità sono solo due esempi di questo scarto che induce le persone a respingere un’interferenza della chiesa nelle proprie scelte esistenziali, come risulta dai datI qui riportati.

Il nuovo Papa è destinato a rispondere a queste fondamentali domande delle persone, fedeli e non, da cui dipenderà l’evoluzione di quel senso religioso di cui la società intera ha una disperanza, ovvero disperata speranza di futuro.

