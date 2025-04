Tra i nomi che emergono con forza nel panorama dei possibili successori di Papa Francesco come prossimo Papa, spicca quello del cardinale Jean-Marc Aveline, arcivescovo metropolita di Marsiglia e recentemente eletto presidente della Conferenza Episcopale Francese. Figura di rilievo nel dialogo interreligioso e nella riflessione teologica, Aveline è considerato da molti osservatori come un candidato papabile per il prossimo conclave.​ È considerato un candidato molto vicino a Bergoglio, e diversi osservatori lo considerano perfetto rappresentante di quella “continuità europea” che, nonostante la forte presenza di cardinali americani e africani nel prossimo Conclave, sarebbe auspicata da una parte maggioritaria degli elettori.

Nato il 26 dicembre 1958 a Sidi Bel Abbès, in Algeria, da una famiglia di pieds-noirs, Aveline si trasferì a Marsiglia nel 1966, città che ha segnato profondamente il suo percorso umano e spirituale. Ordinato sacerdote nel 1984, ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pastorale e all’insegnamento teologico, fondando l’Istituto di Scienze e Teologia delle Religioni di Marsiglia e dirigendo l’Istituto Cattolico del Mediterraneo.

La sua attenzione al dialogo con l’Islam e alle questioni migratorie lo ha reso una voce autorevole nel contesto mediterraneo, culminando nell’organizzazione delle “Rencontres Méditerranéennes” a Marsiglia nel 2023, evento che ha visto la partecipazione di Papa Francesco. ​

Elevato al rango di cardinale nel 2022 da Papa Francesco, Aveline incarna una visione ecclesiale in linea con quella del pontefice argentino, promuovendo una Chiesa aperta, dialogante e attenta alle periferie. La sua recente elezione alla guida dell’episcopato francese conferma la stima di cui gode tra i confratelli vescovi.

Con un profilo che unisce profondità teologica, esperienza pastorale e impegno nel dialogo interreligioso, Jean-Marc Aveline rappresenta una figura di continuità e rinnovamento per la Chiesa cattolica, rendendolo un candidato di spicco per il futuro pontificato.​

Immagine di copertina: Jean-Marc Aveline, Claude TRUONG-NGOC, Creative Commons