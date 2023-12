Natale, il giorno giusto per guardare il mondo del nostro morente privilegio

25 Dicembre 2023

I giorni di Natale sono forse gli unici, sul calendario, che unificano l’Occidente egemonico, nostalgico e tramontante. Resta vero ancora oggi, per generazioni che stanno metabolizzando la fine ultima di un tempo glorioso che si è raccontato glorioso, e si sapeva ottimista. Quello del mito americano fatto di lavoro e successo, o del modello europeo costruito sulla sepoltura di secoli di guerre e decine di milioni di morti, e in nome di “mai più orrori” e “ora e sempre diritti”. Permangono, i giorni di Natale, come restano le eredità genetiche persistenti, a dispetto della perdita di fede e fiducia, di capacità di accoglienza e solidarietà, di centralità e rilevanza globale, a far sedere attorno ai tavoli di famiglia. È la festa della famiglia tradizionale, quella che simbolicamente costituisce la “cellula base” delle società europee e nordamericane, abituate a pensarsi al centro del mappamondo e del tempo, della Storia e della Geografia. Non è certo un caso, dopo tutto: il giorno di Natale simbolicamente ricorda, a credenti e non, la nascita di un uomo in nome del quale si sono pensate, difese, propagandate e propagate molte delle comunità nazionale e delle corone che prima hanno fatto l’Europa, e poi hanno conquistato per rivoli sparsi e disordinati il mondo. Quel mondo, appunto, che l’Europa cristiana ha plasmato a sua immagine e somiglianza, ha raccontato come terra “civilizzata” dal proprio miglior essere, per poi scoprirsi – è la nostra storia, quella di questi decenni – fortezza sempre più assediata dai desideri di dignità, benessere o anche solo sussistenza; ma del tutto incapace di propagare fuori dai propri confini un modello di convivenza tra nazioni fondato sulla pace, il rispetto della differenza, l’irrilevanza di ciò che allontana rispetto a ciò che dovrebbe unire. Questo, meritoriamente, le classi dirigenti europee, dopo la Seconda Guerra Mondiale e l’abominio della Shoah, sono riuscite a pensarlo e poi a farlo, e non è colpa loro se il processo di contagio virtuoso a un certo punto ha smesso di funzionare, e a propagarsi oltre le differenze linguistiche e culturali sono stati altri virus, di natura maligna.

È infatti doveroso, per quanto doloroso, guardare dall’alto la nostra mensa natalizia, il nostro tempo di festa fondativa dell’Occidente democratico, allargando il quadro a ciò che succede vicino a noi eppure fuori dai nostri perimetri convenzionali, da un lato, e ingrandendo il dettaglio di quel che succede nelle viscere delle nostre società, dall’altro. Un esercizio di sguardo dal satellite e, insieme, al microscopio.

La prima serie di fotografie panoramiche ci restituisce i confini esterni del nostro Occidente democratico sempre più piccolo e fragile, sempre meno convincente. La nostra Europa, fortezza di diritti avanzati rispetto al resto del mondo, che però non riesce a influenzare con l’esempio l’evoluzione democratica neppure dei vicini, e tantomeno dei lontani. Gli Stati Uniti d’America, storica per quanto controversa guida dell’Occidente democratico, che sempre meno regge un ruolo tramontato definitivamente con la vittoria sul comunismo, ormai oltre trent’anni fa.

Ma ben di più e oltre, rispetto a quel che “siamo” rispetto al fuori, fa impressione quel che siamo ormai diventati abitualmente “dentro”. È nella pancia delle nostre società e dei nostri sistemi politici, infatti, che si agita il mostro peggiore, il nemico più forte. È l’indifferenza all’irrilevanza compiuta della politica e dei sistemi parlamentari. È la lontana e il disinteresse rispetto ai destini del mondo. È la tranquillità con cui affrontiamo i pranzi di Natale parlando delle piccole furberie di Chiara Ferragni, mentre a nessuno sembra importare il destino dell’Europa, dei morti a migliaia a Gaza, dell’islamismo totalitario ed espansivo di Hamas, del progressivo marginalizzarsi del modello di governo democratico in realtà sociali che sembravano destinate ad abbracciarlo definitivamente appena pochi anni fa, e di molte altre questioni, non esattamente marginali.

I pranzi festivi di questi giorni, così, ricordano da vicino i banchetti di fine impero di cui abbiamo letto sui libri. Come sempre, mentre si aspettano e commentano le portate, non si coglie la traiettoria finale della scena, e quanto stona con quello che succede nella stanza o nel continente accanto. Il microscopio e il telescopio servono appunto a questo. A faerci vedere che da lontano niente è in ordine, e da vicino nulla è al suo posto. Se sembrano due pessime notizie possiamo consolarci con la terza: non saperlo sarebbe sicuramente peggio.

Buon Natale, dunque, a tutti noi.