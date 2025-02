Linkedin designa Enrico Vita (Amplifon) tra le Top Voices

Il CEO di Amplifon Enrico Vita è stato designato tra le Top Voice di LinkedIn. LinkedIn Top Voices, si legge sulla piattaforma, “è un gruppo selezionato di esperti globali, leader, changemaker, personaggi pubblici e innovatori su LinkedIn”. Il programma, sottolinea Linkedin, è progettato per riconoscere i membri che dimostrano costantemente competenza e leadership nei rispettivi campi in modi che educano, ispirano e informano la comunità più ampia. I membri attivi del programma Top Voices ricevono un badge blu sul loro profilo che li identifica come esperti della piattaforma. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per l’amministratore delegato di Amplifon, eletto per due anni consecutivi come miglior CEO del settore Medtech in Europa dagli investitori istituzionali. Negli ultimi dieci anni, con Vita e l’attuale squadra di management, Amplifon – che è leader mondiale nelle soluzioni per la cura dell’udito – ha quasi triplicato i propri ricavi e aumentato di oltre cinque volte la propria capitalizzazione di Borsa.