Atp Finals, il commento è di Daniele Cassioli. Alle 21 Tsitsipas contro Djokovic

14 Novembre 2022

Intesa Sanpaolo porta alle Nitto ATP Finals l’atleta Daniele Cassioli, plurimedagliato campione paralimpico di sci nautico, per commentare il grande tennis in svolgimento in questi giorni a Torino. La banca è host partner del torneo.

La seconda giornata delle Atp Finals si è aperta con la vittoria della coppia Wesley Koolhof-Neal Skupski nel doppio contro Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios. Vittoria in rimonta per l’olandese e il britannico con il punteggio di 6-7(3), 6-4, 10-5 dopo un’ora e mezza di gioco. Il secondo atteso incontro sarà dopo le 21: in campo Stefanos Tsitsipas contro Nole Djokovic. Il greco e il serbo si affrontano di nuovo dopo la semifinale al Rolex Paris Masters, che ha visto vincere Djokovic 6-2, 3-6, 7-6(4).

Oggi Cassioli, cieco dalla nascita, racconta le partite dagli spalti del Pala Alpitour di Torino e presso la lounge Intesa Sanpaolo ascoltando i movimenti della palla e dei giocatori, cogliendo le reazioni del pubblico, scambiando sensazioni con chi gli siede vicino. L’atleta, che affianca all’attività sportiva quella di coach per aziende, scrittore (“Il vento contro”, “Insegna al cuore a vedere”, entrambi ed. De Agostini), dirigente sportivo e ospite fisso della trasmissione ‘O anche no’ di RAI3 (in onda la domenica alle 10,15), si costruisce così l’immagine di ciò che avviene in campo, vivendo – e trasferendo – appieno l’emozione dello spettacolo.

Ne risulta un racconto avvincente, con un messaggio significativo che supera il momento sportivo: non occorre vedere per capire, per emozionarsi, per raccontare. Dallo sport Daniele dichiara di aver imparato che possiamo fare ciò che desideriamo superando i nostri limiti, addirittura la cronaca di una partita di tennis dal vivo o dal divano con gli amici.

Le Nitto Atp Finals, ospitate ogni anno a Torino fino al 2025, sono uno dei più importanti eventi tennistici internazionali. Con il titolo di Host Partner, partner ospitante, Intesa Sanpaolo contribuisce in prima persona a questa straordinaria vetrina per la città e per il Paese nell’ambito del suo impegno per lo sport e per i valori che esso esprime, soprattutto a favore dei giovani. Intesa Sanpaolo spicca per l’impegno a favore delle persone con disabilità: oltre 70 disability manager in rappresentanza di molteplici strutture della Banca sostengono e valorizzano il contributo di ogni persona; il gruppo conduce numerosi progetti per la disabilità con enti e associazioni, partecipa a tavoli di confronto sulle diverse esperienze maturate ed è impegnato per diffondere, dentro e fuori la Banca, consapevolezza e rispetto. L’invito a Daniele Cassioli è da ricondurre a questa sensibilità.

Nelle giornate della manifestazione sono previsti nello stand di Intesa Sanpaolo allestito presso il Fan Village di Piazzale Grande Torino, incontri con i giocatori Jannik Sinner e Lorenzo Musetti – atteso anche alla Consulta delle persone in difficoltà e all’associazione CEPIM –, con volti noti dello spettacolo e dello sport, instant quiz a tema tennistico, sessioni speciali del gioco in realtà aumentata, momenti di intrattenimento con musica jazz. Come l’anno scorso in campo i giovanissimi raccattapalle Intesa Sanpaolo.

In collaborazione con la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus di Candiolo, Intesa Sanpaolo donerà 100 euro alla ricerca per la prevenzione dei tumori maschili per ogni ACE segnato durante le Nitto ATP Finals 2022. È inoltre attiva una campagna di raccolta fondi sia on line sulla piattaforma della Banca For Funding, sia presso lo stand Intesa Sanpaolo al Fan Village.

