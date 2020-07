Un ecosistema locale per la sostenibilità ambientale

27 Luglio 2020

Neururalehub è un progetto agroambientale nato nel 2018, che fornisce servizi e soluzioni per le città metropolitane.

Ha sede a Giussago a 18 Km da Piazza Duomo di Milano, presso l’Innovation center Giulio Natta.

L’area che ospita il centro ha una superficie di oltre 1000 ettari ed è suddivisa in quattro cascine.

La missione dell’innovation center è lo sviluppo di soluzioni innovative per la sostenibilità dell’intera filiera agroalimentare: from farm to fork and back to farm. L’intero ecosistema locale è stato studiato in una logica di economia circolare per generare un rapporto di sostenibilità ambientale per la vicina città di Milano. Agricoltura rigenerativa, efficientamento e risparmio di risorse nella filiera agrifood. L’innovation center nasce quindi con lo scopo di generare efficienza energetica attraverso la valorizzazione degli scarti organici ma senza produrre inquinamento. Nel riciclo la tecnologia digerisce il materiale organico in assenza di ossigeno tirandone fuori energia elettrica oppure biometano, e poi due fertilizzanti.

Uno è il Digestato, noto per la sua assenza di patogeni, per l’assenza di odori e per essere molto efficiente da un punto di vista agronomico: tanto da rendere più efficiente la produzione agricola. Poi c’è il solfato d’ammonio che è un altro fertilizzante che viene utilizzato durante la crescita e non prima della della semina come nel caso del digestato

*Agrifoodtech Valley*

NeoruraleHub è il primo HUB e una innovativa “VALLEY” per innovazione tecnologica nel settore agrifood su logiche di blue Economy, un luogo di rappresentanza delle realtà più avanzate italiane. Obiettivo è di diventare una best practice italiana da esportare in tutto il mondo. Creerà filiere integrate di risparmio di risorse, economia circolare e di valorizzazione paesaggistica e ambientale per lo sviluppo smart delle grandi città, che siano generatori di efficienza e di sostenibilità a servizio del territorio periurbano ad esse limitrofo.

In allineamento con l’agenda europea e le politiche locali, l’AgriFoodTech Valley della sostenibilità avrà la funzione di think tank scientifico nel quale aiutare i decision makers a rimuovere gli ostacoli tra la progettazione delle politiche pubbliche e la loro realizzazione, mantenendo un approccio indipendente.

È infine un prototipo concreto e realizzato di smart land funzionante e sostenibile da ogni punto di vista, che diventi esempio concreto replicabile in tutto il mondo mediante la creazione di veicoli finanziari adeguati.

*Il primo Produttore d’Ambiente*

Neoruralehub studia come declinare ed utilizzare in modo efficiente le risorse degli ecosistemi naturali. Usa in modo responsabile le risorse della natura e migliora la qualità della vita delle persone. È questa la ragione per cui “Consideriamo Neoruralehub un vero e proprio produttore d’ambiente”. In questo modo è possibile affermare non solo una migliore qualità della vita di chi vive all’interno di megalopoli che consumano energia e producono inquinamento, rimuovendo queste criticità; ma genera anche una resilienza a questo genere di complessità reperendo cibo, generando energia, abbattendo l’inquinamento e creando nuovi spazi di vivibilità. Le aree periurbane possono quindi diventare generatori di energia e luoghi in cui ridurre la concentrazione d’inquinamento attraverso biodiversità e innovazione che si traducano in benchmark di riferimento da offrire al mercato come occasione per ridiscutere anche il ruolo delle città, e quello dei suoi abitanti

L’intervista con Il Ceo di Neoruralehub Piero Manzoni