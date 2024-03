Siamo anziani e non facciamo figli. Come affrontare il degiovanimento del paese

È chiara la necessità di disegnare nuovi modelli di welfare mix che favoriscano la solidarietà generazionale e la costruzione di una lunga vita sana e attiva attraverso un insieme ampio di risposte coerenti e integrate sul versante pubblico e privato (profit e non profit), e che siano in grado di adattarsi in modo efficace e flessibile alle esigenze dei diversi contesti sociali e territoriali.

«Il gruppo Intesa Sanpaolo – ha affermato aprendo i lavori Nicola Fioravanti, ad di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisone Insurance di Intesa Sanpaolo – già da diversi anni è attivo sul tema della longevità, per offrire azioni concrete che rispondano alle continue trasformazioni sociali ed economiche del Paese. Nella nostra posizione di leader di Mercato, facendo leva sul nostro modello di bancassicurazione, abbiamo sviluppato una risposta integrata per i bisogni immediati e futuri dei senior e dei loro caregiver, attraverso un’offerta finanziaria e assicurativa dedicata, che si è di recente arricchita con proposte innovative nelle aree dei servizi per il benessere, l’intrattenimento e la socialità».

Guardando agli anziani, quindi la fascia più ampia della nostra popolazione, l’11 marzo il Consiglio di Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che dà attuazione della Legge Delega 33/2023, “Deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”, portando a termine il percorso normativo avviato con l’introduzione della riforma dell’assistenza agli anziani nel Pnrr, nell’aprile 2021. Il decreto – il 15 marzo 2024, numero 29 – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo. Il decreto anziani avvia una prima sperimentazione biennale: da gennaio 2025 fino a dicembre 2026 sarà erogata la prestazione universale, composta dall’indennità di accompagnamento da 531,76 euro e dal nuovo di assistenza (850 euro), per un totale di circa 1.380 euro mensili. Della prestazione universale potrà godere per il momento una mini-platea di circa 25mila persone già titolari dell’indennità di accompagnamento, non autosufficienti, almeno 80enni, con un bisogno assistenziale gravissimo e con Isee non superiore a 6mila euro. Non sono mancate le polemiche, poiché, come spiega Sara De Carli, nulla cambia a livello strutturale rispetto ai modelli di intervento, a parte la valutazione iniziale e il bonus temporaneo per 30mila anziani su un milione.

Il cambiamento demografico sta infatti comportando e comporterà un incremento esponenziale della “domanda” di cure e assistenza per persone parzialmente o totalmente non autosufficienti. A soddisfare tale “domanda” sono e saranno solo in parte i caregiver professionali (assistenti retribuiti, es. colf e badanti). Un ruolo sempre più centrale verrà assunto però dai caregiver familiari, coloro che si occupano della cura e dell’assistenza a persone care che non sono, anche solo in parte, in grado di provvedere a se stesse autonomamente. Nel report della Commissione europea sulla strategia per l’assistenza, si stima che il valore delle ore di assistenza a lungo termine fornita da prestatori di assistenza informale sia pari a circa il 2,5 per cento del PIL dell’Unione europea, superiore alla spesa pubblica per l’assistenza a lungo termine.