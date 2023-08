Jennifer Lopez e la concezione del turismo italiano: solo cibo e tarantella?

14 Agosto 2023

L’estate 2023 è stata segnata da un afflusso turistico incredibile in Italia. La Campania in particolar modo è stata presa letteralmente d’assalto nel periodo estivo con personaggi noti e non che hanno invaso la regione. Tra questi spicca sicuramente Jennifer Lopez. 54 anni portati divinamente, la cantautrice, attrice e ballerina non ha bisogno di particolari presentazioni Senza Ben Affleck – che probabilmente la raggiungerà da Firenze, dove è stato avvistato con figli ed ex moglie (l’attrice Jennifer Garner) – JLO si gode l’estate in Costiera amalfitana. Con amici e collaboratori, mentre pranza al ristorante “Lo scoglio”, a Marina del Cantone, frazione di Nerano (Massa Lubrense). Per la sua storia su Instagram la star portoricana ha scelto come sottofondo “Mambo italiano”: “Spaghetti, ravioli”, commenta davanti al suo piatto. Il video ha sollevato qualche polemica riguardo la concezione dell’Italia solo ed esclusivamente come patria del buon cibo. Alcuni utenti si sono scatenati su Twitter:

“Ma è davvero questa l’immagine che vogliamo restituire del nostro BelPaese? La nostra nazione rappresenta da sempre la culla del buon cibo. Ma l’Italia non è solo cibo e vino. I tour enogastronomici dovrebbero essere solo ed esclusivamente la cornice di un quadro pazzesco”

“E una bella mostra d’arte? Una visita al Duomo? No, seduta a mangiare. Come se fossimo famosi solo per il cibo”

Su Il Mattino intanto, giusto qualche giorno fa è stata pubblicata un’indagine tra i turisti in vacanza a Napoli. Secondo le loro pagelle «Servizi da migliorare, promossi arte e cibo».

