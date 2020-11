Didattica a distanza, Tim fornisce sim e modem agli studenti universitari

3 Novembre 2020

Tim ha siglato oltre 20 accordi con i principali atenei del nostro paese per assicurare la didattica a distanza agli studenti universitari. L’obiettivo degli accordi è agevolare gli studenti e le loro famiglie nella fruizione dei corsi e nell’impiego dei servizi digitali offerti dalle università. Il progetto risponde alla necessità di limitare gli spostamenti alla luce dell’emergenza Covid-19, garantendo agli studenti il diritto allo studio grazie al supporto della didattica online.

Gli accordi, a cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi, consistono nella fornitura a condizioni agevolate da parte di Tim agli atenei di oltre 200.000 sim con profili dati (gigabit) differenziati e il noleggio di altrettanti modem LTE/WiFi che le università destineranno agli studenti gratuitamente anche in base al reddito o alla regolarità nei corsi di studio.

Peraltro, in base alle diverse esigenze degli atenei, il gruppo si è reso disponibile a distribuire le sim e i relativi modem attraverso i propri negozi presenti nei rispettivi territori, oppure tramite consegne a domicilio in tutta Italia e in Europa.

Tra i principali Atenei aderenti all’iniziativa ci sono: Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Torino, Università di Genova, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Padova, Università Iuav di Venezia, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università di Bologna, Università degli Studi di Firenze, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi di Salerno, Università della Basilicata, Università della Calabria, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e Università degli Studi di Palermo. All’iniziativa aderiscono inoltre l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata e la Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro.

L’iniziativa conferma l’impegno di Tim a sostegno del Paese in questo momento delicato e, in particolare, del mondo accademico e della ricerca.

*