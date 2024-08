L’effetto dei partiti minori nelle elezioni Usa: da Nader a Robert Kennedy

8 Agosto 2024

“C’è una realtà politica che la sua candidatura potrebbe sfilare abbastanza voti in alcuni stati chiave da Al Gore e consegnare la presidenza a George W. Bush”. Così Robert F. Kennedy Junior (RFK) pochi mesi prima dell’elezione del 2000 mentre cercava di incoraggiare Ralph Nader a non candidarsi. Kennedy temeva che Nader, oltre alle pochissime possibilità di vittoria, avrebbe fornito un assist al candidato repubblicano. Difatti avvenne proprio così. Bush vinse nello stato della Florida con un margine di 537 voti, conquistandosi i 25 voti del collegio elettorale del Sunshine State che gli aprirono le porte alla Casa Bianca (271 voti del collegio elettorale per Bush e 270 per Gore). Con ogni probabilità Nader ebbe un effetto di spoiler anche nello Stato del New Hampshire dove ricevette 22 mila voti, molti dei quali sarebbero andati a Gore, il quale, con i 4 voti del collegio elettorale dello Stato avrebbe avuto la meglio su Bush.

Adesso Kennedy potrebbe avere un effetto simile a quello di Nader nell’elezione del 2024. RFK, come si sa, è il nipote del presidente John F. Kennedy, il 35esimo presidente degli Usa, assassinato nel 1963. Il padre, Robert F. Kennedy, fu anche lui assassinato nel 1968 quando era candidato alla nomination del Partito Democratico. RFK fa dunque parte di una famiglia “nobile” negli Usa ma la sua candidatura lo ha fatto divenire una pecora nera nella famiglia, molti dei quali hanno preso le distanze per le sue teorie complottiste.

RFK si era candidato alla presidenza come democratico ma poi cambiò rotta nel mese di ottobre dell’anno scorso dichiarandosi indipendente. Uno dei problemi però consiste di quale partito poiché diversi nomi vengono usati in diversi Stati. In California ha ricevuto la nomination dell’American Independent Party ma in altri Stati il nome del partito contiene divergenti denominazioni. Questa situazione gli sta causando problemi legali aggravati anche dalla questione della sua residenza. In questi giorni deve chiarire legalmente se la sua residenza è a New York o in California. Se dovesse essere dichiarato residente californiano legalmente non potrebbe qualificare poiché la sua vice annunciata, Nicole Shanana, risiede nel Golden State. Per legge i due candidati devono risiedere in Stati diversi.

La campagna di Kennedy sostiene che è già qualificato come candidato presidenziale in 45 Stati. Il suo nome apparirebbe dunque nelle schede elettorali con un totale di 480 su 538 voti del collegio elettorale. Includono anche quegli Stati in bilico ed è qui che il suo effetto potrebbe essere significativo. I sondaggi che alcuni mesi fa gli davano il 15 percento sono però scesi a un range di 3 a 8 percento. Cifre che potrebbero essere determinanti negli Stati in bilico se si considerano i risultati delle elezioni del 2016 e 2020. Nella prima Trump riuscì a superare Hillary Clinton con un totale di 80 mila voti distribuiti negli Stati del Michigan (10 mila), Pennsylvania (46 mila) e Wisconsin (22 mila). Nel 2020 Joe Biden ebbe la meglio su Donald Trump con margine di 44 mila voti distribuiti in solo tre Stati—Georgia, Arizona e Wisconsin.

Al di là dei due maggiori partiti, Partito Repubblicano e Partito Democratico, esistono parecchi altri partiti minori come Libertarian, Green Party, No Labels Party, Constitution Party ecc. Fra questi preoccupa di più la candidatura di RFK come ci dimostrano le reazioni dei due partiti maggiori. Da una parte i democratici stanno facendo di tutto per impedirgli l’inclusione nelle schede elettorali mediante azioni legali. Temono ovviamente che RFK sarebbe uno svantaggio per loro. Da aggiungere che Trump nel mese di giugno aveva dichiarato di essere felicissimo della candidatura di RFK poiché è “avversario di Biden”. Un altro indizio che conferma questa tesi è che uno dei più grandi finanziatori di RFK non è altro che Timothy Mellon che dona ingenti somme a gruppi che appoggiano Trump.

Con il ritiro di Joe Biden e l’entrata in campo della vice Kamala Harris i democratici hanno eliminato i vantaggi di Trump che lo davano in buona posizione di vittoria. Adesso si tratta di un vero testa a testa anche se in alcuni sondaggi la Harris si trova leggermente avanti.I repubblicani danno chiari segnali di preoccupazione specialmente con la scelta di Tim Walz a vice della Harris.

Pochi giorni dopo il tentativo di assassinato Trump telefonò a RFK e i due discussero parecchie cose incluso l’uso dei vaccini sui quali ambedue hanno dimostrato grosse riserve. Questa comunanza di idee ha fatto pensare che in un’eventuale vittoria il candidato repubblicano potrebbe ricompensare Kennedy con un posto nell’amministrazione come segretario della Sanità. Sarebbe un disastro per la salute degli americani considerando le teorie complottiste espresse da RFK. Il disastro ancora più grosso sarebbe se RFK andrebbe a finire come ago della bilancia che farebbe pendere l’esito elettorale verso Trump.