“Almeno credo”: è uscito il nuovo singolo di DILE

29 Aprile 2024

È in radio “Almeno credo” (Oneshot under exclusive license to M.A.S.T./Believe), il nuovo singolo di DILE, annoverato tra le voci più graffianti e interessanti del cantautorato contemporaneo, e intervistato da noi a giugno scorso in occasione dell’uscita dell’album “Migliore di me“.

E poi e poi e poi

Finiamo a letto

Di cazzate ne ho già fatte tante

Un’altra fa lo stesso

Per sentirci in colpa sai

Che avremo tutto quanto il tempo

Ma ti giuro questa è l’ultima

Ti giuro questa è l’ultima

O almeno credo

Una relazione che finisce, il sentimento che si affievolisce, l’attrazione verso la persona amata che non passa e che impedisce di mettere un punto. Questa è “Almeno credo“, un pezzo malinconico ed evocativo con cui DILE si insinua nuovamente tra le pieghe della propria anima.

Il pezzo, uscito il 19 aprile, dà voce a quella nostalgia che nasce quando una relazione finisce ma non del tutto, quando il sentimento che un tempo univa si è affievolito ma quella forza che attrae verso l’altra persona continua a persistere, sorretto dal ricordo di ciò che si è stati l’uno per l’altra. La voglia di cascarci di nuovo, ancora una volta, forse l’ultima: l’artista dimostra di saper esprimere le varie sfumature dell’amore, anche quello che vive delle proprie contraddizioni.

È online anche il videoclip ufficiale (DOP Sebastiano Fernandez, Line producer Filippo Nicotra, Management Biagio Bolchini per OSA) diretto da dopoesco, direttore creativo che vanta numerose collaborazioni con artisti del calibro di Elisa, Max Pezzali, Zero Assoluto, Nesli e Negramaro.

I protagonisti del video sono un uomo e una donna, due persone adulte che hanno condiviso la vita e continuano a condividere piccoli lampi di felicità che tengono giovane e fresco un sentimento antico. Immagini che contrastano con malinconia del cantante che suona al citofono di un portone che probabilmente non si riaprirà, ma che lasciano uno spiraglio di speranza verso una storia che forse non è davvero finita.

“Almeno credo” giunge a pochi mesi di distanza da “Affetto collaterale”, brano con cui DILE ha concluso un 2023 ricco di soddisfazioni, tra cui la pubblicazione dell’album “MIGLIORE DI ME”, uscito a giugno, che l’artista ha portato live in Italia, concludendo il tour con i due sold out di Roma e Milano.

Dile, seguito dall’ufficio stampa “Coco District” ed in particolare da Lucrezia Spiezio e Alessandra Gennaro, in questi anni si è fatto conoscere e apprezzare totalizzando oltre 30 milioni di stream con i suoi brani. Tra questi: “Mondocane“, “Duemilaventi“, “Quando vedo te“, “Che mettevi sempre” insieme a Federica Carta, “Marciapiedi“, “ti capita mai“, “Perdersi”, “Rewind”, “fino alle sette”, “Tangenziale”, “America” e “Maledetti noi”, ma anche i duetti con i Kaufman (6 minuti) e piazzabologna e Gorbaciof (Stati Mai).

