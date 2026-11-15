L’era della guerra ibrida e cognitiva nei ritardi di Europa e Italia tra negazionismo cibernetico e insicurezza

1 – La dimensione della guerra ibrida e cognitiva nelle saldature con quella “fisica”

Solo in Italia rileviamo 630mila attacchi nel 2026 e 5 milioni di mail malevole (fonte Ministero Difesa) e non avendo armi di risposta fa emergere rischi enormi di paralisi sia delle filiere manifatturiere che dei servizi pubblici (scuole, ospedali, trasporti) o delle banche. La principale causa è il ritardo cibernetico da un lato e – dall’altro – di uscita da un mondo fisico dove amici e nemici si conoscevano e si combattevano, mentre entriamo nel mondo digitale dove il fronte nemico rimane “invisibile e oscuro”. Intanto, ritardi dovuti ad 80 anni di pace e di sottovalutazione dei nemici dell’Occidente (e dell’Europa) anche dovuta ad una sopravvalutazione della protezione finora esercitata dalla Nato e dagli USA, che ora si sono riposizionati nel sistema di alleanze globali. Una traiettoria di “guerra ibrida allargata” che integra la “saldatura” già avvenuta tra AI e armi convenzionali, come droni di terra, aria e acqua e capaci di targeting autonomo di oggetti e persone a migliaia di chilometri di distanza con margini di errore di pochi metri con supporti satellitari. Insomma, la guerra è cambiata da circa dieci anni, ma assistiamo in Europa (e non solo) alla sproporzione tra strumenti di difesa (ristretti e poco integrati anche tra paesi) e minaccia (allargata, integrata e coordinata). Da cui il termine di “guerra ibrida” dove processi di decisione, velocità di esecuzione e grado di autonomia di scelta dei target si sono enormemente evoluti in un decennio (da parte della Russia in particolare), ma presenti ormai a livello di sicurezza interna di molteplici paesi come la Cina o gli stessi USA. Ma i morti reali persistono, non virtualizzati, e ne abbiamo prove dirette sia in Ucraina (con 450mila morti solo russi e oltre 250mila civili ucraini) che in Medio Oriente (75mila morti solo a Gaza di cui 25mila bambini) senza contare altri 65 conflitti regionali. Dal lato della sicurezza interna sia in USA che in Cina (e certo in Russia, in Iran o in Turchia) sono esplosi i “controlli di sicurezza interna” con le procedure e pratiche contro la criminalità organizzata ma anche “contro presunti oppositori”, e con l’Ice contro l’immigrazione illegale e legale, dove i confini peraltro si son fatti via via altamente “ibridi”.

Dopo che questo Governo dal suo insediamento ha abolito il Ministero dell’Innovazione tecnologica e digitale e smontata l’Agenzia della Sicurezza Digitale e Cibernetica con poteri forti e risorse adeguate del Governo Draghi per supportare sia il privato che il pubblico, oggi servirebbe ripartire da qui. Innanzitutto, con un primo coordinamento tra le forze di cybersecurity, in Italia e ancor più in Europa (con un Centro di Cybersicurezza Europeo che speriamo in costruzione) anche visti gli attacchi alle reti degli aeroporti con diffusione di “allarmi bomba” o dei frigoriferi con una “regia unica” a tutta evidenza spesso da fonti hacker vicine a Mosca (o anche all’ Iran). Perché necessario difendersi ma si sarà efficienti solo in un quadro di sovranità digitale europea, con una autonomia operativa selettiva sulle aree più sensibili e delicate. Perché è evidente a tutti che gli attacchi sono cresciuti in scala e profondità e che impongono un coordinamento forte all’interno dei singoli paesi e a livello europeo con dotazione di risorse e competenze tecniche sofisticate orientate alle infrastrutture di difesa cibernetica sul modello inglese di National Cyber Security Center quale branca del Servizio di Digital Security del Regno Unito, ricorrendo alle competenze dei nostri Politecnici e integrandole (ri)attraendo anche i nostri giovani dall’estero ( da università , Centri Studi e grandi aziende tecnologiche) per capire e neutralizzare le minacce hacker e rispondere in modo attivo.

2 – Quali gli obiettivi politici e geostrategici?

Ormai evidente che – da un lato – l’obiettivo chiaro degli attacchi è di “destabilizzare” soprattutto l’Europa iniettando paura nella quotidianità dei cittadini europei che portano anche per questo sempre verso Il Cremlino. Da indagare il crash delle comunicazioni radio del trasporto aereo USA del 13 novembre 2026 che ha lasciato a terra oltre 16000 voli: incidente, obsolescenza dei sistemi o terrorismo? Dall’altro, spostare le alleanze occidentali incrinando le vecchie alleanze e in particolare la Nato sul lato ovest (tra le sponde dell’Atlantico) come sul lato est. Azioni che partecipano di fatto a condizionare le molteplici campagne elettorali in Europa. Infine, va considerata la crescente interdipendenza globale che “supera” le divisioni dei campi in conflitto diretto muovendo alleanze variabili e imprevedibili. C’è dunque la necessità urgente di darsi strumenti di coordinamento a scala intercontinentale vista l’ampiezza degli attacchi. In Italia, in primo luogo, superando la frammentazione delle authority deputate a monitorare, rilevare e rispondere per elaborare risposte integrate interne e tra i paesi europei. Ma in Italia come in Europa mancano le risorse e dunque siamo esposti, fragili e vulnerabili e la politica deve avere il coraggio di informare i cittadini sui rischi di questo nuovo assetto dei ” global cognitive war game“. Il raggio d’azione di queste “operazioni” con evidente regia unica si è ampliato come un “contagio” e via via esteso dal conflitto Russia-Ucraina (2022) , al conflitto Israele-Gaza-Libano (2024) e dall’Iran all’intero Medio-Oriente verso l’Europa a partire dai “blocchi” emersi su Hormuz e Bad el Mandeb del 30% dei flussi energetici planetari (di gas e petrolio). Deflagrando sui prezzi dei beni industriali di mezzo mondo, con inflazione in crescita e tassi di interesse crescenti a seguire per il controllo delle masse monetarie che hanno via via spento la crescita globale. Un razionamento di risorse che ha spinto allo sviluppo di strumenti di attacco ibrido a basso costo e ad alto impatto, come quello “fisico” si è spostato verso l’uso di droni e uso dei satelliti per guidare sui bersagli.

3 – Le risorse disponibili: scarse , male organizzate e debolmente coordinate

Quindi un tema attiene alle risorse necessarie da investire intanto in questo processo di coordinamento delle attività di cybersecurity all’ interno e a livello di Europa integrata sempre più necessario e urgente. La manovra economica di bilancio sembra solo “sfiorare” il tema nonostante gli allarmi sollevati dal Ministro della Difesa (Crosetto) costretta a fare i conti con il razionamento draconiano delle risorse e rivolte alla campagna elettorale verso la quale siamo già in corsa da destra a sinistra. Certo su questa traiettoria sia in Italia che in Europa pesano le lentezze iniettate nella faglia crescente tra filorussi (in Italia la Lega e Vannacci) e sostegno all’ Ucraina che è trasversale tra maggioranze e opposizioni. Guardando alle risorse, tuttavia, appare un grande squilibrio strategico negli impieghi allocando solo 300 mil.ni di investimento nella cybersicurezza con 38 mil.di di investimenti nelle armi in 5 anni (2022-27) di fatto non riconoscendo il salto della qualità e delle forme della “guerra ibrida e cognitiva” emergenti. Che impone all’Italia e ai 27 di coordinarsi in una cyber defense unit UE allineata con un comando unificato dell’Europa perché le singole nazioni in “autonomia difensiva” non hanno alcun senso oltre che limitata efficacia, soprattutto con questa tipologia di guerra ibrida e cognitiva se non accompagnate da “azioni attive integrate” a scala continentale. Considerando peraltro che spendiamo in sicurezza e difesa quello che spendevamo alla fine della “Guerra Fredda” (1990) e in un intorno del 2% (sul PIL) che è la spesa 2026. Dunque, una cifra marginale dedicata alla cybersicurezza se pensiamo che è coinvolta la quotidianità delle persone con attacchi “sistemici” ai trasporti aerei, ai frigoriferi, alle scuole, alle metropolitane, alle fonti energetiche e di informazione, frutto di una sostanziale sottovalutazione della minaccia e di un ritardo strutturale nella transizione tecnologica. Perché l’onda digitale ci sta sommergendo e può fare danni enormi con risorse minime per intimidire e destabilizzare, partendo dai paesi più fragili e/o da opinioni pubbliche sensibili e l’Italia è tra questi. Infatti, ormai tutto è digitale, dal controllo al monitoraggio di impianti che avviene da remoto, i più vari dalla manifattura agli ospedali, dalle scuole ai trasporti, dalle banche ai supermercati. In questa complessità operativa su 570 persone coinvolte i tecnologi iper-competenti sono solo 70, ossia poco o nulla, mentre sono 800 in Francia, 2000 in Germania, 1100 in Polonia (22 addetti per milione di abitanti in Germania, 30 in Polonia, 10 in Francia, e 5 in Italia). Numeri che segnalano una difforme percezione dei rischi e la evidente sottovalutazione italiana. Per es. contro fenomeni sistemici (comprese nuvole di e-mail malevole) servono robuste quantità di tecnici, competenze sofisticate, analisti informatici, e poi tecnologia dai filtri antispam, ai servizi cloud, alle competenze di AI, fino alla copertura satellitare (possibilmente UE). Inoltre, serve formazione dedicata, oltre che coordinamento “interforze” a ridosso dei mondi digitali per fronteggiare il complesso e oscuro dark web che ci sta sommergendo e ai quali siamo impreparati ed esposti ad alta vulnerabilità. Soprattutto, vista ora la nuova industria dell’AI che sviluppa la propria forza di 7 volte ogni 6 mesi e che alimenta gli attacchi “dell’invisibilità dell’ibrido” facendo emergere la “grande paura dell’incomprensibile” che fonda insicurezza, sfiducia e terrore. Come peraltro evidente nell’e-mail inviata alle 6000 scuole italiane (con relative evacuazioni ma da regolare con protocolli di comportamento) dalla maschera Mikail Andropov proveniente da Taiwan (chiari depistaggi e adulterazioni delle fonti) e che ci ricorda i mesi terribili del Covid con una politica incerta tra allarme sociale e negazionismo cibernetico, tra minimizzazione e catastrofismo. Dovuti a tutta evidenza ad una impreparazione tecnica e a risorse inadeguate. Certo serve un nuovo equilibrio con le risorse del welfare che va ricostruito su una base di logiche di progressività rispetto al reddito proteggendo le quote di popolazione più fragili e deboli con un “universalismo mite e selettivo” anche come contrasto all’onda di privatizzazioni emergente (per es. bonus su spese sanitarie da spendere nel privato) e alle diseguaglianze territoriali.

In Italia serve allora superare con urgenza la frammentazione delle authority dedicate al digitale che si occupano di cybersicurezza e ai massimi livelli di responsabilità, appropriata scala di risorse tecniche e finanziarie con strategie e nomine condivise con l’opposizione (comprese quelle all’ANAC) con profili adeguati di indipendenza, competenza e autonomia legate a figure super partes nella necessità – intanto – di un Ministero dell’Innovazione Tecnologica e Digitale.