Congresso USA, affossato l’impeachment contro il ministro della Difesa Hegseth: Trump impone la linea dura

“La mia analogia è che il 3 novembre si sono scontrati come il Titanic contro l’iceberg e io mi sono presentato con un salvagente, ma loro l’hanno rifiutato preferendo rimanere sul Titanic”. Sono queste le parole del parlamentare Thomas Massie, repubblicano del Kentucky, dopo la sconfitta della mozione di impeachment da lui presentata contro Pete Hegseth, ministro della Difesa. Fra gli otto articoli di impeachment inclusi nella mozione di Massie spiccava la malagestione di Hegseth della guerra in Iran, che molti analisti hanno indicato come ragione principale della sconfitta repubblicana alle elezioni di medio termine.

Il voto alla Camera sulla mozione ha di fatto accantonato la proposta di impeachment, inviandola a una commissione per ulteriori valutazioni. In effetti, si è trattato di una vittoria per Hegseth e i repubblicani, anche se conferma l’accusa di Massie ai membri del suo partito di chiudere gli occhi di fronte alla loro situazione e a quella del Paese. La mozione avrebbe raggiunto la maggioranza se non fosse stato per l’assenza in aula di 11 parlamentari democratici, tra cui l’ex speaker Nancy Pelosi.

I repubblicani alla Camera hanno seguito la linea dettata da Trump di sostenere Hegseth, che il presidente ha elogiato come un grande condottiero. Con Trump, però, non si sa mai quando il supporto potrebbe finire e, secondo alcuni analisti, il Tycoon starebbe già cercando consiglio tra persone di sua fiducia su cosa fare con Hegseth. Un’altra macchia sul curriculum del segretario della Difesa (o della Guerra, come lui preferisce farsi chiamare) è stato il recente episodio avvenuto durante la Giornata dei Veterani. Hegseth si è recato al Cimitero di Arlington con un gruppo di collaboratori in occasione del Veterans Day. Alla Tomba del Milite Ignoto, però, uno dei collaboratori più stretti di Hegseth si è lasciato andare a una risata ad alta voce. La sentinella di guardia ha immediatamente redarguito i presenti con voce molto forte, ricordando che “tutti i visitatori sono tenuti a mantenere silenzio e rispetto in ogni momento”. La clip ha fatto il giro di tutti i social e anche i media ne hanno parlato.

La difesa di Hegseth riflette la linea poco conciliatoria di Trump all’indomani della batosta elettorale. Infatti, i repubblicani alla Camera seguono il percorso annunciato da Trump, che subito dopo il risultato delle elezioni di midterm ha sostituito il suo capo di gabinetto Susie Wiles con Stephen Miller, il battagliero architetto della brutale gestione dell’immigrazione. La nomina di Miller — che Hakeem Jeffries, l’attuale leader della minoranza democratica alla Camera e probabile speaker nel 2027, ha definito un “razzista integrale” — ci offre un segnale del tipo di collaborazione che Trump aveva suggerito subito dopo l’elezione del 3 novembre.

Sulla scia del tono battagliero di Miller, i repubblicani alla Camera hanno eletto Jim Jordan, il parlamentare combattivo dell’Ohio, prevedendo notevoli scontri alla Camera, che vedrà i democratici in maggioranza con quasi 255 seggi contro 166, mentre altri undici ancora da assegnare.

I democratici avranno dunque il duro compito di governare con probabili ostacoli da parte dei repubblicani, ma prima dovranno risolvere i loro problemi interni eleggendo i propri leader. Alla Camera, al momento di scrivere, sembra che Jeffries abbia le carte in regola per diventare il primo afroamericano ad accedere alla carica di speaker. Al Senato la situazione è più incerta, perché Chuck Schumer, l’attuale leader della minoranza democratica, potrebbe avere difficoltà a diventare il leader della maggioranza della Camera Alta. Una decina di senatori hanno già indicato che non lo sosterrebbero come leader. Dopo l’annuncio pubblico di Bernie Sanders, il senatore progressista del Vermont, il senatore Chris Van Hollen del Maryland ha detto che sta considerando la sua candidatura a leader della maggioranza al Senato. Van Hollen sarebbe favorito dall’ala sinistra del caucus democratico, che ritiene problematici i legami di Schumer con l’AIPAC, la potente lobby filo-israeliana. Si tratterebbe dunque di un cambiamento notevole, che riflette l’impopolarità del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu.

Non tutti i voti espressi alle elezioni di midterm sono stati ancora contati, ma la vittoria dei democratici ha confermato il malumore degli americani. Massie lo ha riconosciuto, facendo notare l’ovvio legame tra la guerra in Iran e il carovita, causato in grande misura dal costo dei carburanti. Trump e il resto del suo partito non sembrano avere metabolizzato la sconfitta. L’attuale speaker della Camera Mike Johnson, repubblicano della Louisiana, ha persino accusato gli elettori di avere fatto “le scelte sbagliate”. Il vero sbaglio, però, lo stanno facendo i repubblicani, che continuano a dare segnali di non capire come funziona la democrazia.

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Domenico Maceri, PhD, è professore emerito all’Allan Hancock College, Santa Maria, California. Alcuni dei suoi articoli hanno vinto premi della National Association of Hispanic Publications.