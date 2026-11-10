L’America multietnica respinge Trump: il voto di midterm sconfigge la visione MAGA

Le elezioni di midterm segnano una sconfitta per Trump e MAGA: la varietà etnica, culturale e religiosa dei candidati eletti riafferma il carattere pluralistico degli Stati Uniti e riaccende le speranze di rinnovamento.

«La ragione per cui abbiamo perso è la guerra». Così il vicepresidente americano JD Vance ha spiegato, in un post sulla piattaforma X, la sonora sconfitta subita dai repubblicani alle recenti elezioni di midterm. Vance ha parzialmente ragione, ma la realtà è più complessa. Gli americani hanno infatti respinto anche la filosofia MAGA (Make America Great Again) del presidente Donald Trump, come dimostra la varietà dei candidati eletti, espressione della natura multietnica e multiculturale degli Stati Uniti.

Trump aveva in passato spiegato che MAGA significa riportare gli Stati Uniti alla grandezza, prendendo a modello gli anni Cinquanta: un periodo in cui i bianchi dominavano la società americana e i gruppi minoritari occupavano un ruolo secondario. I cambiamenti avvenuti da allora hanno tuttavia trasformato l’America in un Paese multiculturale. Trump ha cercato di invertire questa evoluzione, proponendo un’identità nazionale fondata prevalentemente sull’appartenenza etnica bianca. Con il voto del 3 novembre, gli elettori americani hanno mandato un messaggio inequivocabile: gli Stati Uniti sono una società composta da persone le cui radici etniche, razziali e religiose affondano in ogni parte del mondo.

Durante la campagna elettorale, il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. aveva rilasciato dichiarazioni offensive, sostenendo che i musulmani non avessero fornito alcun contributo alla civiltà. Parole che hanno rivelato una profonda miopia culturale. Il Paese ha risposto eleggendo il primo senatore musulmano nello Stato del Michigan, il dottor Abdul El-Sayed. Il contrasto è evidente: da una parte un medico americano di origini egiziane, espressione di una comunità e di una cultura che Kennedy ha denigrato; dall’altra la visione del segretario sulla sanità, duramente criticata da numerose associazioni mediche nazionali.

Anche sul terreno religioso il voto ha segnato una distanza dalla visione di Trump. Alla sua rappresentazione poco cristiana della politica, culminata persino in un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritraeva come un «Gesù Cristo guerriero», gli elettori hanno contrapposto una concezione della fede fondata sulla carità e sull’attenzione verso gli ultimi. È questa la prospettiva sostenuta da James Talarico e Adam Marshall, eletti al Senato rispettivamente in Texas e in Kansas. Entrambi hanno condotto campagne elettorali incentrate sulla difesa dei poveri e degli emarginati, in aperto contrasto con l’agenda favorevole agli ultraricchi promossa dalle figure che circondano Trump. Anche Papa Leone XIV ha richiamato l’attenzione su questi temi. Va ricordato che il Pontefice, cittadino americano, ha esercitato il proprio diritto di voto nelle recenti elezioni. La sua aperta difesa dei poveri, che lo ha già portato a entrare in contrasto con Trump, al quale ha dichiarato di non temere, si avvicina alla visione sostenuta da Talarico e Marshall.

La difesa degli ultimi riguarda anche gli immigrati. La brutale politica dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) ha suscitato un forte risentimento in diversi gruppi sociali, specialmente tra i latinos. Alle elezioni del 2024, molti ispanici avevano sostenuto Trump nella convinzione che avrebbe concentrato le retate esclusivamente sui criminali. La brutalità degli agenti ha invece provocato una profonda delusione: anche persone senza precedenti penali sono state fermate e detenute e, in alcuni casi, espulse verso Paesi terzi che non conoscevano. I latinos hanno risposto in maniera netta, eleggendo, tra le altre cose, due governatori ispanici nei due Stati più popolosi e importanti del Paese: California e Texas. Se l’elezione di Xavier Becerra nel Golden State era prevedibile, considerato l’orientamento politico dell’elettorato californiano, la vittoria di Gina Hinojosa in Texas ha sorpreso molti analisti.

Un cambiamento significativo si è registrato anche in altri Stati. In Georgia, Keisha Lance Bottoms è stata eletta prima governatrice afroamericana; lo stesso primato è stato raggiunto da Aaron Ford in Nevada e da David Crowley in Wisconsin. A questi si aggiunge la riconferma di Wes Moore, afroamericano, alla guida del Maryland. Tutti questi esponenti appartengono al Partito Democratico. Anche tra i repubblicani, tuttavia, si registra un primato: Byron Donalds è stato eletto primo governatore afroamericano della Florida.

Il quadro della rappresentanza si completa con i candidati nativi americani. Peggy Flanagan è la prima nativa americana eletta al Senato, in rappresentanza del Minnesota, mentre Deb Haaland è la prima governatrice nativa americana del New Mexico. Altri due candidati appartenenti a minoranze etniche in corsa per il Senato, Mary Peltola, nativa americana dell’Alaska, e Scott Colom, afroamericano del Mississippi, sono entrambi in vantaggio negli scrutini e potrebbero aggiungersi alla lista dei vincitori, portando la maggioranza democratica da 54 a 56 seggi.

Nel 2008 gli americani elessero Barack Hussein Obama alla presidenza, riconfermandolo nel 2012. Quella vittoria suscitò grandi speranze, negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Nel 2009, il 44° presidente ricevette il Premio Nobel per la Pace per «i suoi sforzi straordinari nel rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli». Nel 2016, l’elezione di Trump segnò invece un passo indietro, sia sul piano internazionale sia su quello interno. In entrambi i suoi mandati, l’attuale presidente ha cercato di orientare il Paese secondo una visione che marginalizza la composizione plurale e globale della società americana.

La recente elezione di candidati le cui radici affondano in culture, etnie e religioni diverse rappresenta un segnale di rinnovamento e lascia intravedere una possibile riaccensione delle speranze suscitate dalla presidenza Obama. Come disse il 44° presidente, evocando Martin Luther King, «l’arco morale dell’universo è lungo, ma si piega verso la giustizia», aggiungendo che questo processo richiede «l’impegno attivo, il coraggio e la partecipazione dei cittadini». Con il voto del 3 novembre, gli americani hanno dimostrato di voler contribuire a trasformare quelle parole in realtà.

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Domenico Maceri, PhD, è professore emerito all’Allan Hancock College, Santa Maria, California. Alcuni dei suoi articoli hanno vinto premi della National Association of Hispanic Publications.