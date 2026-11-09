Nordhaus, i cambiamenti climatici e il club a cui non ci interessa aderire

A partire dall’eredità di William Nordhaus, un’analisi del climate club e del sistema europeo: mercato delle emissioni, quote gratuite e meccanismo di frontiera proteggono l’industria, ma attenuano il costo della transizione senza risolvere il problema della cooperazione globale.

All’apertura della COP31, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima ad Antalya, la scomparsa, il 30 ottobre scorso, di William Nordhaus segna qualcosa di più della perdita di un grande economista. Nordhaus aveva ricevuto il Nobel nel 2018 per aver integrato il cambiamento climatico nell’analisi macroeconomica di lungo periodo, contribuendo a cambiare la storia della politica climatica.

La coincidenza è simbolica. Le politiche climatiche sono da tempo parte dell’agenda economica globale, ma l’ordine internazionale che le ha sostenute negli ultimi trent’anni appare sempre più fragile e conflittuale. Nelle agende politiche nazionali, sicurezza energetica, politica industriale e competizione commerciale prevalgono sempre più spesso sulla coerenza climatica.

Vale quindi la pena tornare all’idea più importante dell’ultimo Nordhaus, il Climate Club, e soprattutto alla domanda ancora aperta a cui con questa proposta intendeva rispondere: come conseguire un percorso stabile di decarbonizzazione globale? L’Unione Europea forse ha realizzato l’esperienza di politica climatica più vicina alla sua intuizione, con un prezzo interno del carbonio e un meccanismo di tassazione alla frontiera. Ma ne ha in parte invertito la logica distributiva.

Se Nordhaus cercava di proteggere la competitività imponendo un costo a chi restava fuori dal club, l’Europa protegge soprattutto chi è già dentro, attraverso quote gratuite, compensazioni e, nella proposta di revisione del sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS), con una riduzione più lenta del tetto delle emissioni consentite.

L’Europa insomma ha costruito un mercato del carbonio sofisticato, ma non ancora un’istituzione capace di modificare in misura comparabile gli incentivi degli altri governi a decarbonizzare.

Il problema: un bene comune e il vantaggio di temporeggiare

Il clima può essere considerato un bene comune globale. Se un Paese riduce le emissioni di carbonio, sostiene prevalentemente da solo i relativi costi, mentre i benefici si distribuiscono sull’intero pianeta, compresi i Paesi che fanno meno.

Gli economisti chiamano questo comportamento free-riding, ma potremmo accontentarci di opportunismo: se conviene aspettare che siano gli altri a pagare, tutti hanno un incentivo a rinviare.

L’Accordo di Parigi del 2015 affronta la difficoltà attraverso impegni volontari nazionali, le Nationally Determined Contributions (NDCs), lasciando agli Stati la scelta degli obiettivi e degli strumenti. Questo meccanismo distribuito ha consentito una partecipazione quasi universale, ma non elimina il problema centrale delle analisi di Nordhaus: perché un Paese dovrebbe sostenere costi rilevanti se i benefici dei suoi sforzi si distribuiscono a tutti?

Nei suoi studi Nordhaus ha dimostrato che fissare obiettivi ambiziosi non basta. Occorre rendere conveniente rispettarli, anche quando industria, energia, occupazione e consenso politico spingono nella direzione opposta.

Il contributo di Nordhaus

William Nordhaus ha dedicato la carriera a una domanda apparentemente semplice: quanto conviene spendere oggi per evitare danni futuri?

Attraverso i modelli DICE e RICE ha integrato crescita economica, emissioni, sistema climatico e danni in un’unica struttura quantitativa, costruendo uno degli strumenti più influenti dell’economia del clima degli ultimi trent’anni.

Nordhaus è stato criticato per il tasso di sconto sostanzialmente allineato a quello di mercato, l’assenza di una valutazione dei danni estremi e, più in generale, per una calibrazione giudicata troppo prudente della politica climatica. Sono obiezioni fondate, ma anche le critiche più radicali riguardano prevalentemente la calibrazione del modello, non la sua struttura: chiedono quanto ridurre, quanto rapidamente, quale peso attribuire al futuro.

Resta straordinariamente attuale la questione istituzionale posta da Nordhaus: come ottenere una cooperazione sufficiente quando ogni Stato conserva l’incentivo a lasciare agli altri una parte dello sforzo?

Il Climate Club

Nel 2015, sull’American Economic Review, Nordhaus propose una risposta, partendo dalla premessa che i trattati sul clima funzionano male perché sono aperti a tutti e non impongono alcun costo a chi non partecipa. Un Climate Club combina un prezzo minimo comune o armonizzato del carbonio; un dazio uniforme sulle importazioni provenienti dai non partecipanti, indipendente dalla CO 2 incorporata nel singolo prodotto; e un vantaggio economico diretto per chi aderisce, perché evita il dazio.

Nelle simulazioni di Nordhaus, se non vi sono conseguenze commerciali per chi rimane fuori emergono soltanto coalizioni poco ambiziose. Penalità commerciali moderate associate a un prezzo del carbonio relativamente contenuto possono invece produrre coalizioni molto più ampie.

La differenza rispetto al semplice meccanismo di aggiustamento alla frontiera è essenziale. Qui il dazio non serve tanto a riscuotere denaro o a contabilizzare il carbonio incorporato in ogni bene in entrata. È una minaccia negoziale: serve a rendere sconveniente restare fuori dal club.

L’intuizione è elegante perché non chiede agli Stati di diventare altruisti. Modifica gli incentivi e prova a rendere la cooperazione conveniente e la defezione costosa.

Se il club funziona, i Paesi aderiscono e il gettito alla frontiera tende a zero. Il successo non si misura dal dazio riscosso, ma dal fatto che diventi progressivamente inutile applicarlo.

L’Europa: quasi un Climate Club?

L’Unione Europea è forse il caso che più si avvicina alla logica del Climate Club: ha un prezzo del carbonio, un tetto alle emissioni e un meccanismo alla frontiera.

Il mercato europeo delle emissioni, l’ETS, è un sistema cap-and-trade. La UE fissa un tetto complessivo. Gli operatori dei settori inclusi devono restituire una quota per ogni tonnellata emessa. Il tetto limita la quantità complessiva, mentre il mercato determina il prezzo della CO 2 . In sostanza, nell’ETS è il tetto a determinare la quantità complessiva di emissioni consentite, mentre il prezzo distribuisce tra gli operatori lo sforzo necessario per rispettarlo.

L’ETS, però, non copre l’intera economia europea. Rappresenta circa il 37% delle emissioni complessive di gas serra dello Spazio economico europeo e comprende produzione di elettricità e calore, numerose industrie energivore, aviazione e, dal 2024, trasporto marittimo. Il nuovo mercato ETS2 dovrebbe estendere il carbon pricing a edifici, trasporto stradale e ulteriori attività, ma attraverso un sistema separato.

Nel 2024 il prezzo medio delle quote è stato di circa 65 euro per tonnellata e nel 2026 i valori si sono mantenuti stabilmente al di sopra dei 78 euro, con picchi di 86 euro/t. Non è un prezzo amministrativo: nello stesso anno sono state scambiate circa 11,8 miliardi di quote, per un valore complessivo delle transazioni nell’ordine di 781 miliardi di euro.

Il segnale di prezzo esiste dunque ed è finanziariamente rilevante. La questione è capire chi ne sostiene effettivamente il costo e quali decisioni un prezzo più elevato riesca a modificare.

Quote gratuite e compensazioni

Anche se l’asta è il metodo predefinito di allocazione, una parte delle quote continua a essere attribuita gratuitamente ai settori industriali più esposti al rischio di carbon leakage, cioè allo spostamento della produzione verso Paesi meno regolamentati.

Le quote sono attribuite attraverso benchmark riferiti agli impianti più efficienti. Non si tratta di un’esenzione completa: chi emette oltre il benchmark deve acquistare altre quote.

La protezione resta però significativa. Secondo Sandbag, nel 2023 all’industria, escluso il settore elettrico, sono state assegnate gratuitamente 528 milioni di quote, equivalenti all’84% delle emissioni industriali considerate nell’analisi (+6% rispetto al 2022) e, secondo la Commissione, fra il 2013 e il 2025 l’Unione ha assegnato circa 255 miliardi di euro in quote gratuite per sostenere la transizione industriale.

Esiste poi una seconda protezione. Poiché le centrali elettriche, che non ricevono quote gratuite, trasferiscono parte del costo ETS nei prezzi dell’elettricità, gli Stati membri possono compensare una parte di questi costi indiretti alle industrie energivore esposte alla concorrenza internazionale.

Nel 2024 quindici Stati membri hanno pagato circa 5,52 miliardi di euro di compensazioni. Sono aiuti di Stato consentiti a determinate condizioni, ma sono i governi nazionali a scegliere se utilizzarli e quanto finanziarli.

L’adeguamento alla frontiera e la differenza che conta

Dal 1° gennaio 2026 il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il CBAM, è entrato nel regime definitivo. Impone a chi importa acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno di acquistare certificati proporzionali alle emissioni incorporate.

Il prezzo segue quello delle quote ETS. Se un prezzo del carbonio è stato effettivamente pagato nel Paese d’origine, questo può essere riconosciuto nel calcolo dell’obbligo europeo.

La parentela con il Climate Club è evidente: un prezzo interno e una disciplina alla frontiera. Ma questa somiglianza nasconde la differenza decisiva.

All’interno, l’ETS europeo applica il carbon pricing solo ai settori con maggiori emissioni; all’esterno, il CBAM interessa solo alcune merci ad alta intensità di carbonio e l’entità del dazio dipende dalle loro emissioni incorporate.

Ma questo non corrisponde alle regole proposte per un Climate Club efficace, che rovescia la prospettiva europea. All’interno adotta un prezzo armonizzato per tutte le emissioni tra i Paesi membri. All’esterno la penalità commerciale non viene calcolata sulla CO 2 incorporata nel singolo bene, ma attraverso una tariffa uniforme sulle importazioni provenienti dai Paesi non partecipanti.

In sostanza, nel sistema europeo si valuta la CO 2 generata da un prodotto importato, in un Climate Club l’unica variabile rilevante è la partecipazione al club: chi ne è fuori, paga. Nel Club, quindi, il prezzo comune definisce la disciplina climatica richiesta ai membri, mentre il dazio rende economicamente costosa la scelta di restarne fuori.

È una distinzione politica. Il meccanismo europeo cerca soprattutto di modificare gli incentivi dei produttori e delle filiere, il Climate Club cerca di modificare gli incentivi degli Stati.

Il CBAM è più tecnico, perché collega l’onere alle emissioni importate. Il Climate Club è più coercitivo e politico, perché utilizza l’accesso al mercato tout court per incentivare l’adesione. In sintesi, se l’Europa tassa alcune emissioni; Nordhaus propone di rendere costosa la defezione.

Per questo possiamo considerare l’Europa un quasi-climate club: possiede alcuni strumenti del club, ma non il suo meccanismo discriminante di appartenenza.

Se, quanto e come pesa la protezione industriale europea

Il prezzo che prevale sul mercato ETS europeo non è basso. Nel 2024 era circa 65 euro per tonnellata (superiore ai circa 56 euro utilizzati nella nostra simulazione del Climate Club).

La differenza emerge nel costo finanziario effettivamente lasciato da pagare alle imprese.

Con 1.187 milioni di tonnellate di emissioni ETS, un prezzo di 65 euro, 500 milioni di quote gratuite e 5,52 miliardi di compensazioni, la nostra simulazione stima un’esposizione finanziaria media di circa 33 euro per tonnellata: quote gratuite e compensazioni assorbono circa metà dell’onere finanziario lordo associato al prezzo ETS.

Configurazione Prezzo marginale CO2 Esposizione finanziaria media stimata UE osservata circa 65 €/t circa 33 €/t UE senza protezioni circa 65 €/t circa 65 €/t Climate Club simulato circa 56 €/t circa 56 €/t

Tabella 1. Simulazione originale su dati ETS 2024. L’esposizione finanziaria media è una misura aggregata, non il prezzo marginale della quota ETS.

Una precisazione è indispensabile. Le quote gratuite sono vendibili e quindi possiedono un costo-opportunità, ciò significa che un’impresa che riduce le emissioni può vendere le quote inutilizzate. Gli aiuti non riducono quindi automaticamente il prezzo marginale da 65 a 33 euro.

Ma la protezione finanziaria è reale. I circa 32,5 miliardi attribuiti alle quote gratuite non sono una spesa pubblica diretta, ma rappresentano il valore economico delle quote assegnate gratuitamente invece di essere messe all’asta. I 5,52 miliardi di compensazioni sono invece trasferimenti espliciti di denaro pubblico.

Quindi il Climate Club e il sistema europeo affrontano il problema della competitività con strategie quasi opposte: il primo esercitando una pressione sui partner commerciali per indurli a entrare o adeguarsi alle regole del club, il secondo riducendo il costo di partecipazione al sistema dall’interno distribuendo quote gratuite, rinunciando a ricavi d’asta, pagando compensazioni e trasferendo così una parte della pressione sui bilanci pubblici nazionali.

Nessuno dei due approcci nega l’esistenza del problema della competitività, ma ciascuno adotta una scelta politica diversa per affrontarlo: Nordhaus sposta la pressione verso l’esterno, mentre l’Europa tende ad assorbirla all’interno.

Il meccanismo di frontiera: una leva ancora marginale

Le importazioni riconducibili ai settori CBAM, secondo la stima utilizzata nel nostro esercizio, valgono circa 89 miliardi di euro, circa il 4% delle importazioni extra-UE considerate, e incorporano circa 260 milioni di tonnellate di carbonio, pari al 9% circa delle emissioni rilasciate nell’Unione.

Nel 2026 il meccanismo entra in funzione in modo graduale, interessando inizialmente soltanto il 2,5% delle emissioni incorporate in queste importazioni. A un prezzo di 75 euro per tonnellata, il valore lordo teorico è nell’ordine di 490 milioni di euro, prima del riconoscimento di prezzi del carbonio pagati all’estero e delle altre correzioni.

Il meccanismo realizzato attraverso il CBAM può essere oneroso per singoli produttori e filiere, che devono certificare le proprie emissioni, scegliere con cura fornitori efficienti e investire in tecnologie a basse emissioni. Ma la penalità commerciale a esso associata ha un valore economico complessivo ancora modesto.

Un Climate Club teorico con un dazio uniforme del 2% applicato a tutte le importazioni provenienti da Paesi non membri, genererebbe un gettito ideale massimo di circa 44,5 miliardi di euro.

Vi è un’enorme differenza di scala tra 490 milioni e 44,5 miliardi: abbiamo visto che il meccanismo del CBAM corrisponde a circa il 4% del valore delle importazioni considerate, mentre il dazio di un Climate Club può, per costruzione, riguardare l’intero valore delle importazioni da Paesi non partecipanti. Tutttavia, se il club funziona, i Paesi aderiscono e il valore del dazio diminuisce. Con adesione universale si azzera.

La differenza più importante è istituzionale: il CBAM corregge alcuni scambi allineandoli rispetto al prezzo del carbonio interno; il Club cerca di cambiare il comportamento degli Stati.

Gli effetti globali di un Climate Club

La letteratura recente conferma che questa differenza può avere conseguenze sostanziali.

Uno studio di Farrokhi e Lashkaripour (2025) stima che aggiustamenti ottimali del carbonio alla frontiera conseguano appena il 3,4% della riduzione ottenibile con un carbon pricing globalmente ottimale.

Un Climate Club alla Nordhaus, nel quale le penalizzazioni commerciali servono a indurre la partecipazione, può invece realizzare tra il 33% e il 68% della riduzione globale ottimale, a seconda della coalizione iniziale.

L’adeguamento alla frontiera corregge solo un prezzo, mentre un Climate Club cerca di modificare gli incentivi complessivi dei governi ad applicare una politica climatica vincolante.

L’UE dopo il 2030, tra ambizione e Realpolitik

Finché il tetto delle emissioni continua a restringersi secondo la traiettoria vigente, quote gratuite e compensazioni modificano soprattutto la distribuzione dei costi. Ma a luglio 2026 la Commissione ha proposto di modificare anche la velocità della sua riduzione.

Dall’attuale 4,4% si passerebbe al 3,7% nel 2031-2035 e all’1,7% dal 2036. Rispetto alla disciplina vigente, significa rallentare la velocità di contrazione del tetto di circa il 16% nel primo periodo e di oltre il 61% dopo il 2035.

Traiettoria Riduzione cumulata Disciplina vigente 44 punti Proposta 2026 27 punti Scarto 17 punti

Tabella 2. Riduzione cumulata del tetto delle emissioni ETS nel periodo 2031–2040: confronto tra la disciplina vigente e la proposta della Commissione europea del 2026.

Possiamo interpretare questi numeri come una forma di decelerazione normativa, che la Commissione spiega indicando che conservare un fattore di 4,4 oltre il 2030 porterebbe il tetto delle emissioni quasi a zero al 2040, segnando una traiettoria più restrittiva di quella necessaria per gli obiettivi europei e potenzialmente incompatibile con la capacità industriale e tecnologica di ridurre le emissioni.

Figura 1. Variazione della velocità di riduzione del tetto di emissioni in Europa: tasso attuale (4,4%) rispetto a tasso proposto dalla Commissione Europea per i periodi 2031-2035 (3,7%) e post 2036 (1,7%).

Di fronte a questa correzione proposta dalla Commissione, occorre valutare se essa costituisca un intervento necessario per rendere la transizione più realistica o trasformi una difficoltà industriale attuale in una riduzione strutturale dell’ambizione di decarbonizzazione.

Quando alle quote gratuite e all’ampliamento della possibilità di intervenire con aiuti di Stato per i settori a elevate emissioni si associa il rallentamento nella riduzione del tetto di emissioni consentite, la protezione dell’industria non riguarda più soltanto la distribuzione del costo della transizione, ma anche la velocità con cui la transizione procede. Con effetti che vanno oltre i settori industriali direttamente coinvolti.

Politica climatica e aiuti: una convivenza difficile

Energia costosa, occupazione, concorrenza internazionale e rischio di deindustrializzazione sono problemi reali e i settori più difficili da decarbonizzare affrontano costi tecnologici e finanziari che nessun governo può ignorare.

Il costo della transizione e i suoi effetti distributivi sono un ostacolo noto all’avvio e alla continuazione di politiche climatiche ambiziose nel tempo. Tuttavia, se quote gratuite, compensazioni e rinvii diventano la risposta sistematica a ogni aumento di tale costo – come sembra talora suggerire il dibattito politico europeo e nazionale – la decarbonizzazione (e più in generale ogni politica climatica) rischia di essere declassata e interpretata prevalentemente come costo da compensare, vincolo da rinviare o perdita di competitività da neutralizzare. Si dimentica l’obiettivo originario della transizione e degli strumenti messi a punto per applicarla, inclusi il mercato europeo delle emissioni, il CBAM e i climate club nordhausiani: modificare gli investimenti, le tecnologie e le aspettative.

Un correttivo parziale è costituito dalla condizionalità degli aiuti di Stato per le grandi imprese beneficiarie, a cui si richiede di dimostrare investimenti nella transizione.

I settori più protetti sono spesso quelli in cui innovare è oggi più difficile e una riconversione complessiva poco probabile; tuttavia, trasformare le compensazioni in una misura permanente rischia di proteggere il presente più di quanto costruisca il futuro, con il rischio di rendere economicamente sostenibile la continuazione di un sistema dipendente dal carbonio.

Garantire incentivi e aiuti flessibili in un meccanismo per altri versi solido e coordinato come il mercato europeo dei crediti di carbonio, non significa solo aumentare la spesa pubblica nazionale, quanto creare l’aspettativa che, ogni volta che il vincolo diventa realmente costoso, sarà nuovamente discusso e attenuato.

Se questa aspettativa si consolida, attendere una nuova concessione può diventare più conveniente che investire in tecnologie a basse emissioni o in nuovi settori economici.

Diritto o efficacia? La controversia alla WTO

La pressione esterna immaginata dal Climate Club incontra infine un limite giuridico. Il Club introduce una discriminazione commerciale esplicita tra membri e non membri, mentre il CBAM lega l’obbligo alle emissioni incorporate e al prezzo del carbonio.

In ogni caso, l’interferenza delle politiche climatiche con il sistema di commercio globale sta sollevando un caso di diritto internazionale. Il 25 settembre 2026, su richiesta della Federazione Russa, l’organismo per la risoluzione delle controversie della WTO ha istituito il panel DS639 dedicato al meccanismo europeo alla frontiera e ad alcuni aspetti dell’ETS. Ventisette membri, tra cui Cina, India, Stati Uniti, Brasile, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud e Sudafrica, hanno riservato i propri diritti come terze parti, dimostrando la rilevanza sistemica della controversia.

Il dilemma è che una misura più efficace per i suoi impatti sulla riduzione delle emissioni come la penalità alla frontiera generalizzata prevista dai Climate Club sia giuridicamente meno difendibile di un adeguamento proporzionale e commisurato alle emissioni come quello previsto dal CBAM, meno efficace sulla decarbonizzazione.

Ma una decisione in questa direzione segnerebbe una sconfitta non solo per l’idea “radicale” di Nordhaus, ma persino per il meccanismo tecnico europeo.

Che cosa ci suggerirebbe Nordhaus?

Gli scritti di Nordhaus non contengono una valutazione specifica dell’attuale ETS o del CBAM europeo. Tuttavia, la sua eredità scientifica suggerisce alcune indicazioni che ci arrischiamo a richiamare.

Un accordo di cooperazione volontaria per la riduzione delle emissioni di CO 2 non è sufficiente a conseguire risultati adeguati, occorre che vi sia un costo credibile per chi ne resti fuori. Inoltre, i Climate Club non possono sostituire l’innovazione: il modello dinamico di Nordhaus mostra che né le sanzioni commerciali né il progresso tecnologico sono sufficienti da soli, in quanto penalità commerciali non associate a tecnologie più economiche rendono una decarbonizzazione radicale troppo costosa e quindi insostenibile. D’altra parte, confidare nell’innovazione senza introdurre validi incentivi alla partecipazione a un accordo vincolante sul prezzo del carbonio lascia irrisolto il problema del free-riding. Sugli aiuti pubblici, al centro del dibattito politico in Europa, gli studi di Nordhaus suggeriscono che essi dovrebbero essere strettamente condizionali alla sostituzione tecnologica e non limitarsi a ridurre il prezzo del carbonio.

Applicata all’Europa, questa logica potrebbe suggerire una riduzione dei sostegni automatici legati ai costi di partecipazione all’ETS e più aiuti condizionati alla trasformazione degli impianti; un impegno su una traiettoria quantitativa di riduzione delle emissioni certa, che non induca le imprese a posticipare investimenti e adozione di nuove tecnologie nell’attesa di nuove concessioni; un meccanismo alla frontiera progressivamente affiancato da accordi negoziati con partner (o altri Climate Club) disposti a convergere su prezzi o politiche climatiche comparabili; un gettito delle aste che confluisca in voci di bilancio generali o finanzi la transizione senza essere restituito automaticamente agli stessi grandi emettitori, evitando che il riciclo delle entrate attenui il segnale economico che il prezzo del carbonio dovrebbe produrre; e investimenti in innovazione e infrastrutture, perché la minaccia commerciale è sostenibile solo in presenza di tecnologie che rendano economicamente possibile la decarbonizzazione.

I risultati dei modelli di Nordhaus mostrano che il successo di un Climate Club non richiede necessariamente un prezzo del carbonio elevato, ma investimenti in tecnologie di riduzione delle emissioni più economiche (anche ove finanziati da aiuti di Stato condizionali) e una pressione commerciale credibile verso l’esterno.

L’eredità di un Nobel

L’Europa ha costruito uno dei mercati del carbonio più avanzati al mondo e introdotto il primo grande meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Dal 2005 al 2024 le emissioni degli impianti fissi nel sistema ETS sono diminuite di circa il 51%.

Al tempo stesso, una parte rilevante dell’onere finanziario è assorbita attraverso quote gratuite e compensazioni. Il meccanismo alla frontiera resta quantitativamente modesto, settoriale e graduale. Per il futuro è stato proposto un significativo rallentamento della riduzione del cap.

L’Europa ha adottato il carbon pricing di Nordhaus più della sua teoria della cooperazione.

Il Climate Club protegge la competitività esportando una parte della pressione climatica verso chi rimane fuori. L’Europa tende a proteggerla assorbendo quella pressione attraverso quote gratuite, aiuti e, potenzialmente, un cap meno stringente.

È un Climate Club à la carte. La storia dirà quanto efficace.

Tra i meriti di Nordhaus vi è stato quello di sottrarre il clima alla categoria delle priorità accessorie e quindi rinviabili, integrandolo nella dinamica economica. Il cambiamento climatico non può essere trattato come un costo residuale da compensare ogni volta che entra in conflitto con un’altra priorità, ma deve risiedere stabilmente nelle regole dell’economia e della cooperazione internazionale.

Con la sua scomparsa non se ne va soltanto uno dei fondatori dell’economia del clima. Forse si chiude anche la stagione in cui il riscaldamento globale poteva apparire affrontabile attraverso una grande e raffinata architettura economica, relativamente ordinata, basata su un prezzo, un incentivo all’adesione e una regola condivisa.

Ci avviamo alla COP31 di Antalya in un mondo più frammentato e influenzato da valutazioni industriali e geopolitiche. Molto meno elegante di un climate club, e in cui è utile richiamare le parole che William Nordhaus pronunciò al brindisi per il premio Nobel nel 2018, dedicate a un futuro che vorremmo vedere con i suoi occhi: «Alla fine del secolo il mondo sarà profondamente diverso da quello di oggi. Le condizioni in cui vivremo dipenderanno dalle scelte che noi, questa generazione, sapremo compiere ora per rallentare il riscaldamento globale. Spero che voi, nostri nipoti, possiate guardarvi indietro, negli anni a venire, con riconoscenza. Spero possiate dire che noi, questa generazione, abbiamo avuto la determinazione di superare gli ostacoli e di fare ciò che era necessario per preservare questo nostro pianeta, unico e bellissimo.»

Otto anni dopo, e alla vigilia di una COP, sono parole che meritano di essere ricordate.

Nota metodologica

Le simulazioni sono elaborazioni originali dell’autore e servono a confrontare l’ordine di grandezza dei diversi strumenti, non a prevederne gli effetti futuri.

Per l’ETS europeo il modello considera 1.187 milioni di tonnellate di emissioni, un prezzo di 65 euro per tonnellata, 500 milioni di quote gratuite e 5,52 miliardi di euro di compensazioni. Tenendo conto di queste protezioni, l’esposizione finanziaria media stimata scende a circa 33 euro per tonnellata. Non si tratta del prezzo di mercato dell’ETS, ma di una misura dell’onere finanziario medio.

Per il Climate Club viene utilizzato un prezzo indicativo di circa 56 euro per tonnellata, ottenuto aggiornando al 2026 un parametro tratto dalle simulazioni di Nordhaus. Il dazio uniforme del 2 per cento sui non membri produrrebbe, nel caso limite in cui tutte le importazioni provenissero dall’esterno del Club, fino a 44,5 miliardi di euro. Il gettito diminuirebbe però con l’adesione di nuovi Paesi e tenderebbe a zero in caso di partecipazione universale.

Per il CBAM, il modello stima un obbligo lordo iniziale nell’ordine di mezzo miliardo di euro nel 2026, prima delle deduzioni e delle altre correzioni previste dalla disciplina europea.

I risultati vanno quindi interpretati come confronti di scenario: mostrano soprattutto le diverse logiche distributive e gli incentivi creati da ETS, CBAM e Climate Club.

Riferimenti essenziali

William D. Nordhaus (2015), Climate Clubs: Overcoming Free-Riding in International Climate Policy, American Economic Review, 105(4), 1339-1370. [ycsg.yale.edu]

William D. Nordhaus (2017), Revisiting the Social Cost of Carbon, Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(7), 1518-1523.

Farid Farrokhi, Ahmad Lashkaripour (2025), Can Trade Policy Mitigate Climate Change?, Econometrica, 93(5), 1561-1599.

Elinor Ostrom (2010), Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change, Global Environmental Change, 20(4), 550-557.

European Commission, EU Emissions Trading System. [commission.europa.eu], [climate.ec.europa.eu], [climate.ec.europa.eu]

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European Environment Agency, Greenhouse gas emissions under the EU ETS. [eea.europa.eu]