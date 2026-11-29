A distanza di pochi giorni dal 25 novembre, data in cui si celebra ogni anno ” la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne” – ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999 – il rosso continua a divampare. É l’emblema di nastri, scarpe e panchine rosse, con il suo richiamo all’amore, alla passione e l’energia vitale che dovrebbe caratterizzare una relazione sana, in netto contrasto al possesso, la prevaricazione e al numero sconcertante dei femminicidi, sempre più spesso legati inverosimilmente alla famiglia. La casa, simbolo del calore umano, dell’accoglienza, diventa sempre più spesso il luogo in cui si consuma la violenza domestica, attorno alla quale bisogna raccogliersi a riflettere. Contesti familiari in cui non si ha il coraggio di denunciare la violenza o laddove, incapaci di leggere chi ci sta accanto, non si riesce a scappare dai gesti legati ad un sentimento perverso, tossico, prima che sfocino nell’irreparabile.

L’analisi dell’andamento dei reati riconducibili alla violenza di genere, ovvero la violenza contro le donne, viene pubblicata dal Ministero dell’Interno, con cadenza trimestrale: i report esaminano con particolare attenzione i delitti strettamente legati a liti familiari e violenza domestica, spesso anche avvenuti sotto gli occhi dei minori. La violenza assistita è l’esperienza diretta o indiretta vissuta dal minore, una forma di maltrattamento che si insinua nello sguardo di chi, osserva impotente, la violenza compiuta da un membro della famiglia su un altro. La cura, il dialogo, l’affettività sono tratti distintivi di un buon ambiente familiare, purtroppo quando questo equilibrio viene a mancare, le famiglie si trasformano in luoghi insicuri dove i comportamenti violenti agiti generalmente dagli uomini nei confronti di madri e figli, compromettono la salute fisica e mentale di entrambi. Educare alla sessualità e all’affettività vuol dire anche educare alle differenze di genere, significa promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle proprie emozioni, per riconoscerle e imparare a gestirle. Affrontare con i bambini e gli adolescenti i temi dell’educazione al rispetto, fornendo la possibilità di sperimentare un ambiente accogliente e non giudicante, consentirà loro di procedere verso una più sana e adeguata costruzione delle relazioni. È fondamentale la formazione dai più piccoli, per prevenire la formazione di comportamenti discriminatori che si insinuano in germe, ma che con il passare dell’età, possono sfociare in atti in cui il sangue fa da padrone, tragici episodi che suscitano sempre più sgomento e rabbia. I femminicidi che hanno sconvolto l’Italia, da Giulia Cecchetti a Giulia Tramontano, Elisa Claps, Yara Gambirasio, Sarah Scazzi, Chiara Poggi, Meredith Kercher e la non ultima Ionela Miruna, rappresentano una breve lista dei nomi di donne che hanno perso la vita per mano di chi sosteneva di “amare”.

Gino Cecchetti, padre di Giulia, nei tanti appelli rivolti alle istituzioni e alla società civile, continua a sottolineare che il contrasto alla violenza di genere deve diventare un impegno concreto e quotidiano che non si esaurisca nelle celebrazioni e nelle ricorrenze. La violenza di genere è un’emergenza sociale che deve coinvolgere l’intera collettività e, secondo Cecchettin, per prevenire e contrastare il fenomeno, un ruolo fondamentale deve essere affidato all’educazione delle nuove generazioni, attraverso percorsi strutturati: sempre più spesso si assiste, già sui banchi di scuola, al nascere di emozioni spesso inadeguate, comprendere le motivazioni significa attenzionare i prodromi di comportamenti che possono manifestarsi nel tempo in modo pericoloso, perché dalla famiglia all’ambiente educativo, nascono e possono attecchire emozioni quali l’ansia, la diversità, la frustrazione, la gelosia, l’inadeguatezza, l’invidia, la paura e la rabbia che sin piccoli si scatena con una gomitata, una ciocca di capelli strappata ma da adulti? Chissà! Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella giornata dedicata contro la violenza sulle donne, annunciando i piani d’intervento – la protezione delle vittime, la punizione dei colpevoli e la prevenzione – a partire da quest’ultimo punto d’azione, ha affermato che la famiglia, la scuola e il mondo del lavoro, hanno un ruolo decisivo nel favorire e salvaguardare le relazioni, evitando comportamenti o gesti che degenerino in una forma delle forme di violenza, da quella psicologica a quella fisica…associata ad un più ampio contesto, quando ci si trova magari dinanzi al rifiuto o alla fine di una relazione.

La vita si esprime e, purtroppo in alcuni casi, si conclude per mano di sentimenti ed emozioni strettamente legate alla qualità delle relazioni vissute a volte, con tutta la loro violenza. Focalizzare l’attenzione sugli aspetti emotivi della persona, significa aiutare a ricostruire le ferite, non disperdendo l’attenzione sulla “fisionomia” arrabbiata che probabilmente è in cerca di salvezza, questo potrebbe aiutare a spezzare quelle catene emotive che spesso degenerano in atti violenti e devastanti. Ogni ferita vissuta è prima di tutto una ferita dell’anima, un’esperienza interiore e personale di chi ha vissuto una o più situazioni avverse, la cui portata è stata così travolgente al punto da deteriorare la qualità della vita di una persona, modificando negativamente il modo in cui percepisce se stessa e il modo in cui vede e vive il mondo attorno a sé. Abusi, violenze e la trascuratezza, possono dare luogo a forme traumatiche tanto più complesse quanto più precoce è l’età in cui vengono vissute: il cervello umano elabora le esperienze piacevoli e cerca di digerire le peggiori che, tentano di essere archiviate. Il ricordo però rimane come un granello di sabbia, capace di bloccare un intero ingranaggio, fino al momento in cui un trigger destabilizzante fa perdere nitidezza e la mano “violenta” può colpire con un fendente il corpo fragile di una donna. Benedetto Croce sosteneva:” La violenza non è forza ma debolezza” di chi ha offeso, di chi ha aggredito, è un fallimento della società nel suo insieme che non è riuscita ad ascoltare le richieste di aiuto latenti. Uscire dalla violenza non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna è un compito che riguarda l’intera società perché se a distanza di pochi giorni, dal 25 novembre, i riflettori delle celebrazioni ufficiali iniziano inevitabilmente ad affievolirsi, la realtà suggerisce di non abbassare la guardia…