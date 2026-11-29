A un mese dal Women Economic Forum di Torino, i dati confermano un paradosso: le donne preparano i dati che istruiscono le macchine, ma restano ai margini dei ruoli che ne decidono lo sviluppo. E il loro lavoro è il più esposto all’automazione.

Le donne rischiano di essere tra le prime a subire le conseguenze dell’avvento dell’intelligenza artificiale e tra le ultime a decidere come usarla? La contraddizione riguarda il futuro dell’occupazione, sebbene affondi le radici in disuguaglianze antiche: le professioni si trasformano, la distribuzione delle opportunità continua a seguire divisioni di genere che conosciamo da decenni.

A fine Ottobre 2026, a Torino, se n’è discusso nella quarta edizione se n’è discusso nella quarta edizione del Women Economic Forum Italy, durante la cui cerimonia di apertura Laura Mattarella, presidente del comitato d’onore, ha ricordato che al ritmo attuale servirebbero 134 anni per raggiungere la parità di genere nel mondo. Un dato su tutti ha confermato come le donne siano circa il 25-30% della forza lavoro globale nell’intelligenza artificiale e occupino meno del 15% delle posizioni dirigenziali del settore.

La questione non riguarda solo quante donne lavorano nella tecnologia, ma soprattutto quali mansioni svolgano, quanto vengano pagate e quale potere abbiano realmente sulle decisioni.

Chi annota e chi progetta

Il Global Gender Gap Report 2026 del World Economic Forum è eloquente in merito, evidenziando come nei 19 Paesi analizzati con i dati LinkedIn, le donne sono in media il 44,8% degli addetti all’annotazione dei dati, cioè di chi prepara e classifica le informazioni usate per addestrare i modelli. La quota scende al 19,3% tra gli ingegneri specializzati in AI e al 20,6% tra quelli di machine learning. Negli Stati Uniti, l’annotazione è tra le attività meno pagate dell’intero ecosistema.

Il vero rischio è che un settore nuovo erediti una vecchia organizzazione del lavoro impiegando le donne nel supporto e gli uomini nelle posizioni tecniche più influenti.

Altre fonti confermano questa tendenza; per il Gender Snapshot 2026 di UN Women, presentato a settembre all’ONU, le donne sono circa il 22% dei professionisti dell’AI e meno del 14% dell’alta dirigenza. Un report LinkedIn di agosto aggiunge che negli Stati Uniti, nel 2025, solo il 26% delle nuove assunzioni nel settore è andato a donne, ferme al 13% dei ruoli apicali.

Il lavoro più esposto

Le donne sono ancora concentrate in attività amministrative, di segreteria e contabilità, che mano mano sono affidate alle AI, alleggerendo compiti ripetitivi, liberando tempo per mansioni più qualificate e tagliando costi aziendali senza investimenti nella riqualificazione del personale. A confermare questa modalità adottata dalle aziende c’è l’analisi pubblicata a marzo dall’Organizzazione internazionale del lavoro: è esposto all’AI generativa il 29% delle professioni a prevalenza femminile, contro il 16% di quelle maschili. Nelle categorie a più alto rischio di automazione, le percentuali sono del 16% e del 3%.

Algoritmi e stereotipi

C’è poi il tema dei pregiudizi incorporati nei sistemi, che si evince anche dalla rilevazione dell’UNESCO del 2024 sui grandi modelli linguistici, confermando le associazioni ricorrenti tra donne e sfera domestica, e tra uomini e carriera: in Llama 2 le donne comparivano in ruoli domestici quattro volte più spesso degli uomini. Non tutti i sistemi si comportano così, ma il rischio è concreto quando la tecnologia apprende da società attraversate da discriminazioni.

Un software di selezione del personale sviluppato senza controlli adeguati può penalizzare i profili lontani dai modelli prevalenti nei dati. La responsabilità non è della macchina, ma di chi la progetta, la adotta e ne verifica i risultati; ecco perché la presenza femminile nei gruppi di sviluppo non è una mera questione di quote, ma di qualità delle decisioni.

Oltre le STEM

La risposta più frequente al divario è incoraggiare le ragazze a studiare materie scientifiche, certamente necessario, anche se il percorso di una donna non finisce con la laurea: passa per selezioni, promozioni, retribuzioni, carichi di cura. In Italia il divario di genere nei redditi supera il 40%. Se le aziende continuano a offrire carriere diverse, più laureate non significherà automaticamente più donne ai vertici.

Servono criteri trasparenti nelle assunzioni, formazione accessibile anche a chi lavora già, verifiche sulle differenze retributive, una distribuzione più equa del lavoro di cura. Le lavoratrici vanno coinvolte nelle scelte sull’introduzione dell’AI, perché chi conosce una professione ne vede prima opportunità e rischi.

Il Forum di Torino si è chiuso annunciando un manifesto per tradurre il confronto in iniziative concrete. A un mese di distanza, un convegno può rendere visibile una disuguaglianza, ma sono le decisioni successive a ridurla. Ogni trasformazione economica può ampliare le opportunità o consolidare i rapporti di potere esistenti.

Noi saremo abbastanza lungimiranti da impedire che una tecnologia pensata per il futuro distribuisca opportunità e potere secondo le disuguaglianze del passato?