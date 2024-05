Banco BPM chiude il trimestre con 370 milioni di utile, +40%

7 Maggio 2024

Banco BPM chiude il primo trimestre 2024 con un risultato della gestione operativa che sale a 765 milioni rispetto ai 610 milioni del primo trimestre 2023 con un incremento del 25 per cento. L’utile netto del periodo si attesta a 370 milioni con una crescita del 40 per cento rispetto al 31 marzo 2023. Un risultato che ha battuto le previsioni degli analisti, secondo il consensus Lseg, di 352 milioni di euro.

La raccolta diretta di BPM risulta pari a 129,1 miliardi in incremento del 2,4 per cento rispetto a fine 2023 e del 3,4 per cento su base annua; la raccolta indiretta raggiunge i 110,3 miliardi, in crescita di 4,1 miliardi rispetto al 31 marzo 2023 e di 14,7 miliardi su base annua; gli impieghi netti performing “core” (costituiti da mutui, finanziamenti, conti correnti e prestiti personali) si attestano a 96,5 miliardi (96,9 miliardi lordi) con un volume di nuove erogazioni per 4,9 miliardi.

Al 31 marzo 2024 l’incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei crediti lordi si è ulteriormente ridotta al 3,3 per cento dal 3,5 per cento del 31 dicembre 2023. Il costo del credito annualizzato risulta in riduzione a 31 p.b. rispetto a 53 p.b. di fine anno 2023, pur garantendo significativi livelli di copertura dei crediti deteriorati.

Si conferma molto solida la posizione patrimoniale: CET1 Ratio al 14,7 per cento; MDA buffer a 567 p.b.

*