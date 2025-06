Eurizon entra nel mondo degli Eft

«Abbiamo creato una gamma di Etf e fondi passivi che offrono flessibilità nell’accesso a mercati specifici, con vantaggi in termini di costi – ha dichiarato Massimo Mazzini, vicedirettore generale, responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon – Questi strumenti si inseriscono all’interno dell’offerta di Eurizon come importante supporto per la diversificazione di portafoglio, non in sostituzione ai fondi tradizionali, ma in un’ottica di complementarità tra gestione attiva e passiva».