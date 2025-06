Banca Ifis pagherà un premio del 5% se le adesioni all’Opas Illimity superano il 90%

Banca Ifis riconoscerà un premio aggiuntivo in denaro del 5%, pari a 0,1775 euro per ciascuna azione Illimity se le adesioni all’Opas lanciata su Illimity saranno superiori al 90 per cento. In caso di adesioni al 100%, il controvalore massimo dell’offerta sale dunque a oltre 313,4 milioni. Pertanto, in caso di perfezionamento dell’offerta, gli aderenti riceveranno, per ciascuna azione un corrispettivo pari al corrispettivo in azioni (0,10 azioni Banca Ifis offerte) e 1,506 euro, nel caso in cui il numero di azioni portate in adesione all’offerta non sia superiore alla soglia 90%. In caso di superamento della soglia, 0,10 azioni Banca Ifis e 1,6835 euro.

«A titolo informativo – si legge nel comunicato diffuso stamattina – si evidenzia che, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Banca Ifis rilevato in data 24 giugno 2025, pari a 21,874, euro la somma tra il corrispettivo in denaro 90% e il corrispettivo in azioni esprime una valorizzazione pari a 3,871 euro per ciascuna azione oggetto dell’offerta e, pertanto, incorporerebbe, in caso di superamento della soglia 90% un premio pari al 13,2% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Illimity rilevato in data 24 giugno 2025, pari a 3,418 euro».