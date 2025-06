La Banca centrale europea ha rilasciato a Banca Mps l’autorizzazione ad acquisire una partecipazione di controllo in Mediobanca. Via libera anche ad acquisire una una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette. Lo comunica Monte dei Paschi in una nota.

Entro sei mesi dalla data di acquisizione del controllo di Mediobanca, a presentare a BCE un piano di integrazione che includa: gli impatti sul capitale, sulle strategie di funding e sulla digitalizzazione/sicurezza informatica; l’organizzazione del sistema ICT, specificando le architetture transitorie ed a tendere, i data flows, gli accordi con terze parti unitamente ai processi ed ai controlli relativi al sistema ICT; gli assetti di corporate governance.