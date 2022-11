Cosa succede se capita un incidente d’auto? Ecco la strada per il risarcimento

8 Novembre 2022

Fate i debiti scongiuri, ma parlando di auto ed assicurazioni è sempre il caso di programmare tutto accuratamente. Diciamolo chiaramente: è importante sapere cosa può succedere se rimaniamo coinvolti in un sinistro. Quanto ci costa? E chi si occupa dei nostri danni? Si dice che la gente italiana sia scaramantica oltremodo e non voglia affrontare temi scottanti. In realtà, il clima è cambiato e ognuno di noi vuole essere previggenteprevidente. Ogni anno in Italia si registrano in media 150 mila incidenti stradali. E dopo, che succede?

In caso di sinistro, la migliore soluzione è avere al proprio fianco una compagnia assicurativa che offra un servizio rapido ed efficace. Magari con un servizio dedicato online, un account personale e un numero verde da poter contattaecontattare al più presto possibile. E’ una pia illusione? Per fortuna no, perché grazie all’evoluzione delle procedure ci sono compagnie assicurative che si sono specializzate in questa assistenza estremamente personalizzata. Grazie a un primo contatto telefonico viene registrata la segnalazione dell’utente coinvolto nel sinistro. La macchina della compagnia assicurativa si mette rapidamente in modo, si occupa ed esamina il sinistro, stima i costi e trova il modo più semplice per far superare al proprio assicurato quanto gli è accaduto.

Sembra il libro dei sogni, ma funziona esattamente così. In più, se volete veramente scacciare gli incubi di un rischio incidente e degli eventuali danni economici che si riverserebbero sul vostro stile di vita, sappiate che alcune compagnie assicurative, le più affidabili e accreditate, offrono il servizio di risarcimento diretto. Si tratta di una particolare procedura che consente di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla propria Compagnia di Assicurazione. Il risarcimento diretto è previsto all’articolo 149 del D.lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni private”e consente all’assicurato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla propria Compagnia di Assicurazione.

Ma non tutte le compagnie assicurative possono offrire questo servizio. La procedura, infatti, si applica a seguito di collisione, tra due veicoli a motore identificati e immatricolati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria da una compagnia che aderisce alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD), dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di entità inferiore al 9% di danno biologico ai loro conducenti, senza coinvolgimento di terzi responsabili. La procedura di risarcimento diretto copre tutta una serie di evenienze e riguarda i danni al veicolo, i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, i danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente del veicolo (non superiori al 9% di danno biologico). La procedura si conclude in un lasso di tempo compreso tra i 30 e i 90 giorni. 30 giorni in caso di soli danni a cose o al veicolo e in presenza di constatazione amichevole debitamente compilata e firmata da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente; 60 giorni in caso di soli danni a cose o al veicolo ed in assenza di constatazione amichevole compilata e firmata da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente.

