Banca Ifis ha completato in data odierna il collocamento di un prestito obbligazionario di tipo Senior Preferred destinato ad investitori istituzionali per un ammontare di 400 milioni di euro. L’operazione rientra nell’ambito del programma di emissioni EMTN (Euro-Medium Term Note Programme) da 5 miliardi di euro.

L’emissione obbligazionaria ha una scadenza prevista nel mese di novembre 2029. Il reoffer price è stato fissato a 99,758 con una cedola pagabile annualmente del 3,625%. L’offerta è stata sottoscritta per 1,5 volte rispetto all’ammontare emesso. Il risultato dimostra l’apprezzamento da parte degli investitori verso il progetto di sviluppo di Banca Ifis, anche a seguito del risultato dell’Opas su Illimity Bank (questa settimana è in corso la riapertura dei termini). L’emissione è stata sottoscritta in misura paritaria tra investitori domestici ed internazionali, a conferma del crescente interesse per Banca Ifis anche al di fuori del mercato italiano. Per Banca Ifis, si tratta dell’emissione obbligazionaria col minore spread di credito della propria quarantennale storia.

L’obbligazione emessa da Banca Ifis sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange, con un rating atteso di Baa3 da parte di Moody’s e di BB+ da parte di Fitch. Nell’operazione, Banca Ifis si è avvalsa del supporto di Banco Santander SA, UniCredit, Natixis, Equita, Intesa SanPaolo S.p.A., CitiGroup Global Markets Europe AG in qualità di joint bookrunners. Bonelli Erede ha fornito assistenza legale a Banca Ifis, mentre Clifford Chance ha supportato le banche joint bookrunners.