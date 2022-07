Intesa Sanpaolo, il primo semestre 2022 chiude con 2,35 miliardi di utili

29 Luglio 2022

In «un contesto straordinariamente complesso», per usare le parole dell’amministratore delegato Carlo Messina, segnato dalla guerra russo-ucraina e dal notevole incremento dell’inflazione, il gruppo Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo semestre 2022 con un utile netto di 2,35 miliardi di euro. Il dato sale a 3,276 miliardi di euro se si escludono escludendo le rettifiche di valore prudenziali (1,1 miliardi) per le attività in Russia e Ucraina, tenuto comunque conto «pressoché tutti i crediti cross-border verso la Russia sono in bonis e classificati a Stage 2». Nel complesso, chiosa la banca, si tratti di dati «pienamente in linea con l’obiettivo del piano di impresa 2022-2025 di oltre 5 miliardi di euro per l’anno in corso».

«I risultati raggiunti nel primo semestre 2022 sono l’ulteriore dimostrazione di come Intesa Sanpaolo sappia, in contesti estremamente complessi, generare una redditività significativa e sostenibile grazie a un modello di business fortemente diversificato e resiliente, a vantaggio di tutti gli stakeholders», ha commentato Messina.

Nel primo semestre 2022 il gruppo guidato da Messina ha registrato un risultato della gestione operativa in crescita del 4,2% rispetto al primo semestre 2021; proventi operativi netti in aumento dello 0,9% rispetto al primo semestre 2021; costi operativi in diminuzione del 2,5% rispetto al primo semestre 2021. Una dinamica che rivela un’ elevata efficienza, con un cost/income al 47,5% nel primo semestre 2022, tra i migliori nell’ambito delle maggiori banche europee.

Nel primo semestre il costo del rischio annualizzato è 61 centesimi di punto (da 59 nell’esercizio 2021), che scende a 27 se si esclude lo stanziamento per l’esposizione a Russia e Ucraina al netto di circa 0,3 miliardi di euro di rilascio dei circa 0,7 miliardi residui di rettifiche generiche effettuate nel 2020 per i futuri impatti di Covide-19. «Nel primo semestre dell’anno abbiamo conseguito un ulteriore miglioramento della qualità dell’attivo grazie a una riduzione dei crediti deteriorati lordi di 4,1 miliardi rispetto a fine 2021. Abbiamo così portato l’incidenza dei crediti deteriorati lordi all’1,7% e dei netti allo 1,0% considerando le altre cessioni previste per quest’anno (già oggetto di accantonamenti nel quarto trimestre 2021) e applicando la metodologia EBA», ha dichiarato l’a.d. Messina.

Nel primo semestre dell’anno le erogazioni a medio e lungo termine di Intesa Sanpaolo a favore di famiglie e imprese in Italia sono state pari a 32,4 miliardi (42,2 miliardi in totale). Nel semestre 2.100 aziende italiane sono state riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato, preservando 10mila posti di lavoro; un dato che sale a circa 135mila dal 2014 (e 675.000 posti di lavoro).

«La nostra struttura di capitale si conferma estremamente solida e ampiamente superiore ai requisiti regolamentari con un fullly phased in CET1 ratio pari al 12,5% deducendo integralmente i 3,4 miliardi di buy back approvato dalla BCE e non considerando nei nostri coefficienti patrimoniali 1,65 miliardi di euro di dividendi maturati nel semestre, di cui minimo 1,1 miliardi da pagare come interim dividend a novembre», ha concluso Messina.