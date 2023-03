le notizie della settimana: tassi più alti, meno inflazione? non è sempre vero

18 Marzo 2023

Il fallimento della Silicon Valley Bank e il successivo crollo in Borsa di Credit Swiss, la seconda banca svizzera, hanno causato importanti turbolenze nei mercati finanziari del vecchio continente. Le azioni dell’istituto elvetico sono crollate di oltre il 20% a causa del rifiuto degli azionisti di ricapitalizzare la banca. Dall’altra parte del continente la Svb, che ha tra i maggiori clienti start up e società tecnologiche, non ha retto alla richiesta delle stesse che hanno usato sempre di più i loro depositi presso la banca, creando alla stessa una crisi di liquidità. Per far fronte alle richieste la banca ha aumentato la vendita dei titoli a lunga scadenza, che pur con un rendimento modesto, rappresentavano una garanzia di stabilità. Il continuo aumento dei tassi di interesse da parte della Fed ha stravolto i meccanismi finanziari e la conseguente vendita dei titoli prima della scadenza ne ha diminuito sensibilmente il valore. Da qui l’annuncio della banca di mettere sul mercato 2,25 miliardi di dollari in nuove azioni per sostenersi, ha creato il panico causando una corsa agli sportelli. La misura dell’aumento dei tassi per contrastare l’inflazione è indicata come la causa principale di quanto è avvenuto, qui la difficoltà sta nel trovare il corretto equilibrio: l’aumento eccessivo dei tassi può provocare una crisi bancaria e una recessione, perché l’economia frena troppo con la conseguenza che invece di rallentare l’inflazione si va verso una recessione. Con l’aumento dei tassi il denaro costa maggiormente, i prestiti e il mutuo costano di più, si spende un po’ di meno e i prezzi non vanno sotto tensione. L’equilibrio è delicato, bisogna fare in modo che da un lato i consumi non calino troppo e dall’altro che le banche che hanno comperato titoli a tassi vicini allo zero non si trovino poi in difficoltà per la perdita di valore degli stessi.

In questo scenario la Bce alza i tassi dello 0,5%, “la rotta è imprevedibile e l’inflazione è ancora troppo alta” dichiara La Garde, una timida riduzione di soli 0,25 punti avrebbe creato preoccupazioni.

Il Governo approva all’unanimità la legge delega della riforma del fisco, una nuova Irpef con tre aliquote, con l’obbiettivo futuro di una flat tax per tutti, Iva azzerata per i beni di prima necessità, sanzioni penali attenuate per i contribuenti impossibilitati a pagare e per le imprese che collaborano. Graduale eliminazione dell’Irap e una riduzione dell’Iris per chi investe o assume, queste le principali misure nell’ottica di semplificare e ridurre la pressione fiscale.

Botta e risposta in parlamento tra Meloni e Schlein, un classico duello tra maggioranza e opposizione, nulla di nuovo. La leader del Pd si aggrappa ai temi sociali più radicali che in ogni caso per la sinistra rappresentano una certezza.

Non è proprio un periodo fortunato per il Ministro dell’interno Piantedosi, che dopo il caso Cutro se la deve vedere anche con i delinquenti (non sono tifosi, il calcio non c’entra nulla) che hanno messo a ferro e fuoco la città di Napoli.

Buon weekend

MONDO

Iran, il caso delle intossicazioni a scuola:100 arresti, per gli iraniani inchiesta poco credibile.

Covid, stop al conteggio dei casi globali, l’Università Johns Hopkins non aggiornerà più i dati in tempo reale. Ad oggi il bilancio è di 676 milioni di casi positivi e quasi 7 milioni di morti.

In Moldavia si teme che uomini legati al Cremlino fomentino la rivolta del partito filorusso contro il governo europeista.

Probabile visita di Xi Jimping a breve a Mosca, poi colloquio online con Zelensky.

Scontro nei cieli del Mar Nero Jet russo colpisce un drone Usa, secondo la ricostruzione del Pentagono è la prima volta che avviene una collisione.

Il Parlamento Europeo approva la riforma della direttiva Ue sulle prestazioni energetiche degli edifici. Classe D obbligatoria entro il 2033, critiche della maggioranza.

La Russia cerca di recuperare nel Mar Nero i resti del Drone colpito, Gli Usa dichiarano che continueranno a volare ove consentito dalle leggi internazionali.

CASA NOSTRA

Ancora 30 vittime al largo della Libia, 17 salvati. La nostra guardia costiera unica a muoversi, critiche dall’opposizione e da una Ong che denuncia il ritardo nei soccorsi.

Immigrazione, cifre triplicate rispetto ai primi mesi del 2022, con la bella stagione potrebbero aumentare gli sbarchi, Meloni preoccupata invoca l’aiuto dell’Europa.

A Milano è scontro per i figli delle coppie gay. Il prefetto a Sala: stop al registro, non vanno riconosciuti, il Sindaco promette battaglia.

L’analisi di Confcommercio: offriamo 124mila posti ma i giovani vogliono il fine settimana libero.

Il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge delega di riforma del fisco, i pochi margini di trattativa fanno infuriare le maggiori sigle sindacali, troppo sbilanciata su lavoratori autonomi con l’obbiettivo di arrivare alla flat tax che favorirebbe i ricchi dichiarano.

Scontro con gli ultrà tedeschi per la partita di Champions, guerriglia urbana a Napoli.

Il consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

POLITICA

Assemblea del Pd, proclamata la neo segretaria Schlein; lavorerò con le altre opposizioni. Bonaccini Presidente: siamo un solo partito.

Regione Lazio, presentata la squadra di Rocca 6 assessori a Fdl, Forza Italia voleva più peso.

Tensioni nel Pd in Puglia, Schlein vuole fermare la corsa di De Luca verso il terzo mandato.

Meloni e Schlein si sono confrontate in Parlamento per la prima volta su salario minimo e diritti. Meloni ribadisce il no al Mes e al salario minimo: non è la soluzione.

Caso Cospito, il Giurì assolve Donzelli: non ha leso l’onorabilità dei deputati Pd.

ECONOMIA

Precipitoso crac della Silicon Valley Bank, Stati Uniti in allarme, vertice d’emergenza della Fed. Il repentino aumento dei tassi di interesse potrebbe essere all’origine della crisi.

Lunedì scorso Borse a picco, l’Europa brucia 291 miliardi, Milano la peggiore perde il 4%. Biden rassicura i risparmiatori: depositi al sicuro.

Il rimbalzo delle borse il giorno successivo con Milano che recupera il 2,23%. Per Moody’s e S&P rischio limitato di contagio in Europa.

Unione Europea: le nostre banche sicure. Formalizzato l’accordo sul nuovo patto di stabilità, tetto al 3% per i deficit, 60% il rapporto tra debito e Pil.

Il crollo in borsa di Credit Swiss dopo il rifiuto del maggior azionista saudita ad un aumento della liquidità provoca un nuovo scossone ai titoli delle altre banche, Milano perde ancora il 4,6%.

La tagliola di Zuckerberg, Meta licenza altri 10 mila dipendenti.

CULTURA

Oscar 2023 il film “Everything everywhere all at once” vince 7 statuette, Italia a mani vuote.

Tarantino al lavoro per il suo nuovo film “The MovieCritic” , potrebbe essere l’ultimo.

SPORT

Campionato male l’Inter che perde per 2 a 1 contro lo Spezia, Napoli inarrestabile batte per 2 a 0 l’Atalanta, cade la Roma battuta in casa dal Sassuolo, vince la Juve contro Samp per 4 a 2. Il Milan si ferma in casa contro la Salernitana: 1 a 1

Champions, l’Inter si qualifica ai quarti pareggiando 0 a 0 con il Porto. Potrebbe trovare il Milan. Anche il Napoli qualificato vince per 3 a 0 contro i tedeschi del Eintracht.

In Europa League si qualificano Juventus e Roma, in Conference League passa la fiorentina ma viene eliminata la Lazio sconfitta in Olanda

INCHIOSTRO SPRECATO

Harry e Meghan cenano in un ristorante di lusso a Beverly Hills: l’insalata costa 1.900 euro

foto di Wally Gobetz by Flickr