A modest proposal to dream of a new world

25 Luglio 2021

Ieri manifestazioni no vax in Francia, al grido liberté liberté , con intervento della polizia che ha disperso i manifestanti con cannoni ad acqua e manganelli. Analoghe, seppur minori – ma per quanto ancora? – manifestazioni in alcune città italiane, al grido di libertà, no al green pass rispetto della Costituzione(!), vita! Intanto risalgono i contagi covid, che in un paese come gli Usa sono triplicati in percentuale (+9,2489), in Francia (+2,523), in Italia (+1,362), in Giappone +2,472, in Portogallo, 4,128, con punte apocalittiche in India (+40,052), Indonesia (+39,767), Russia (+21,952), Argentina (+15,349), Colombia (+14,467), Brasile (+9,289), Sud Africa (+13,972), Iran (+18,727) Bangladesh (+9, 723). Per il dettaglio si veda questo sito

Paesi democratici, paesi meno democratici, stati di diritto, dittature e para dittature militari e religiose, tutti si trovano nella stessa situazione di incipit della terza ondata (con l’ eccezione della Cina, dove la libertà non esiste, il paese è stato militarizzato dalle pratiche di vaccinazione, e stranamente molti dei libertari nostrani guardano come un modello (!) di “libertà” e progresso sociale (?), quando non di nuova forma di anticapitalismo (?) da imitare.

Il mondo sembra impazzito, come dice un filosofo e umorista italiano, Astutillo Smeriglia;



Quali analisi si possono fare?

– Che siamo Ssiamo diventati troppi, noi umani, (quasi 8 miliardi questo momento) si sa; con la nostra arroganza di sapiens dominatori, abbiamo sfruttato depredato saccheggiato questo piccolo globo con un modello di sviluppo devastante fondato su energie fossili, inquinando, minando gravemente la biodiversità, alterando il clima, oltrepassando la sostenibilità, invadendo spazi vitali di altre specie, Orma è troppo tardi, e adesso la Natura, a noi indifferente, ci sta facendo pagare il conto (cfr. inondazione catastrofica della scorsa settimana in Germania, e Belgio, ma è solo l’inizio! leggi anche Leopardi «La natura e un islandese” in Operette morali)

– Il livello di fiducia nella scienza si è drasticamente abbassato soprattutto per il combinato disposto della bassa scolarizzazione, nei paesi neoliberisti e/o che hanno aziendalizzato le scuole, per non parlare delle dittature o dei paesi che una volta si sarebbero chiamati del Terzo Mondo (ma ora mi pare che l’intero mondo sia diventato il distopico Orbis Tertius di borgesiana memoria), e dell’analfabetismo di ritorno di chi da tempo non legge un libro, un giornale, una rivista, ma si limita a vedere video di 5 minuti sul web o a lettere brevi spot sui social.

– In Italia (ma direi anche in tutti i paesi avanzati) il livello di conoscenza e di percezione soprattutto del disastro ambientale in cui ci stiamo inesorabilmente ficcati da trent’anni questa parte è devastante. E tanto nelle scuole quanto nelle élite politiche e economiche (se si escludono i pochi scienziati o le persone acculturate o i militanti ambientalisti, per lo più giovani e giovanissimi, che girano spesso nel deserto, almeno non essendo (più?) bastonati come vent’anni fa a Genova)

– I media tradizionali hanno ormai anno poca influenza e prestigio, surclassati dai social media e dal web dove la maggior parte degli utenti – eterodiretti da algoritmi ad hoc che catalizzano il loro incontrarsi con persone che la pensano come loro – hanno l’errata percezione di formarsi, informarsi, rafforzare le proprie opinioni, mentre disertano la lettura, le università, dimenticano quello che hanno studiato con la conseguenza che molto spesso aderiscono a ipotesi complottiste, pseudoreligiose e fanatiche, sulle quali politici populisti (rightmen) fanno presa usandole come dispositivi di inebetimento delle coscienze, di controinformazione, di fakenewsizzazione permanente. Tali “teorie” servono a semplificare la complessità del mondo in poche formule manichee e cospirazioniste, facili da apprendere perché si condensano in motti agilmente ripetibili e memorizzabili (le famose tredici parole di Eco), nelle bacheche social e/o sui cartelloni scritti con sgrammaticature per strada, da sbandierare poi come supposto sapere esoterico disvelato da “coloro che non vogliono farti conoscere le cose come stanno”.

– Chi grida libertà libertà! ha un concetto anarcoide di libertà, la identifica con l’arbitrio e il capriccio, non sa, o non vuole sapere che la libertà è garantita , nello stato di diritto, dalle leggi che impediscono che altri, nello spazio sociale, per la libertà supposta di alcuni si vedano conculcata la loro (sintesi: la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri). Basterebbe leggere un libro di educazione civica delle medie, per capirlo, se non si fosse dimenticato come si legge, in una sostanziale deriva di analfabetismo di andata-e-ritorno.

– Per ulteriori analisi iniziali leggere almeno obbligatoriamente alcuni libri (dove si troverà altra bibliografia): 1) Umberto Eco, Costruire il nemico e altri scritti occasionali, Bompiani;2) Rob Brotherton, Menti sospettose, Bollati Boringhieri; 3) Gari Lachman, La stella nera, Tlon; 4) Psicopolitica. Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere, di Byung-Chul Han, Nottetempo. 5) Don Delilo, Il silenzio, Einaudi.

Soluzioni, in ordine sparso. Premettendo che non sono un profeta, ma solo un sognatore.

– Rendere obbligatoria la vaccinazione dei ragazzi dai 12 anni in poi, degli insegnanti, di tutti coloro che lavorano a contatto con il pubblico. La DAD deve finire. Ora!

– Rafforzare la scuola, sia come tempo scuola, che come qualità di essa. Fare classi più piccole, vietare l’uso di cellulari in classe. Non moltiplicare per diluire le discipline: i ragazzi già studiano scienza, matematica, inglese, e non occorre che studino come usare i computer, già sanno molto meglio di noi, smanettare (altro è che ignorano la programmazione, ma per quello c’è l’università); La scuole delle dare i fondamenti stabili: occorre imparare il pensiero critico (e sì, imparare, perché la critica impone conoscenza, non è superficiale ribellismo, e questa si forma con :storia, filosofia, italiano, lingue classiche: queste materie devono restare, perché sono le nostre radici umane e sviluppano la fantasia, senza la quale un nuovo mondo non è semplicemente immaginabile e il nichilismo depressivo (si veda L’epoca delle passioni tristi, di M. Benasayag, Feltrinelli) impererà.

– Riprendendo una suggestione di Karl Popper, dare una “patente “per coloro che progettano, organizzano, usano i social.

– Fornire informazioni coerenti, da parte dei media tradizionali: non spaventare ma dire la verità, non fomentare la dissonanza cognitiva, per la quale “quello che sta accadendo è grave ma io che centro?, è tutta colpa “loro” (come se “noi” non fossero i “loro” degli “altri”)

– Tornare a praticare i diritti umani. Ma non sono quelli settecenteschi (vita, libertà, proprietà, resistenza all’oppressione), anche quelli ottocenteschi (diritti politici, voto, attivo e passivo, uguaglianza di genere, e diritti sociali, scuola, istruzione, lavoro dignitoso sanità), ma anche di nuova generazione (ambiente, qualità della vita, cibo, accesso alla conoscenza, fine vita dignitoso, allevamento sostenibile e fine delle Teblinke quotidiane di animali)

– Ricostruire reti di corpi e non di psiche virtuali neo-gnostiche che si aggrappano a messaggi virali di influencer.

– Diminuire e tassare l’industria delle armi, del cinema violento e della pornografia, soprattutto gratis nel web. Abolire la schiavitù, e il razzismo intuite le sue forme. Rispettare gli animali.

– Sovvenzionare i ricercatori, evitando il classismo, il maschilismo, l’ageismo (perché certi concorsi hanno limiti d’età, c’è gente che ha quaranta cinquanta sessanta anni, ha fior di lauree e dottorati ed è esclusa dal mondo della ricerca), oltre che il baronismo patriarcale. Ripensare il concetto di “merito”, declinato per lo più in maniera arbitraria e escludente. Al limite abolirlo, ma non pr ritornare alla cooptazione feudale.

– Favorire il pensiero in tutte le sue forme. Tornare a far leggere i bambini, o leggergli noi favole, racconti, libri. Giocare con loro.

– Imparare a perdere tempo, lavorare meno, e poi dedicarsi alla cura di sé e dei propri cari, in tutte le dimensioni.

– Stare con i genitori, accarezzare gli anziani, parlare con loro, ascoltarli.

– Tenere acceso max. 3 ore al giorno il web, usare i cellulari solo per telefonare. Togliere tutti social: sono una gran perdita di tempo sottratto alla cultura, alla relazione e in sostanza alla vita.

– Coltivare il desiderio, la speranza, le relazioni, un fiore, lo spirito, la gentilezza, la fiducia.

– Amare la meraviglia della complessità, accettare che conoscere è moltiplicare le domande non ridurre le risposte.

– Bere un bicchiere d’acqua al mattino, non avere paura del silenzio, e della paura.

– Vedere “sogni” d Akira Kurosawa.

– Accettare il limite, la fragilità, la mortalità. Piantare un albero per quando non ci saremo più.