La nuova cassa supertecnologica all’Iper La Grande di Rozzano

25 Marzo 2021

La nuova cassa smart CPR testata e presentata durante il mese di marzo all’Iper La Grande di Rozzano sul Naviglio è una novità assoluta perchè tecnologicamente avanzata e dotata di una etichetta Smart-Label e di tecnologia tag R-FID. Una tecnologia di identificazione automatica basata sulla propagazione nell’aria di onde elettro-magnetiche, che consente la rilevazione univoca, automatica, massiva e a distanza di oggetti, animali e persone sia statici che in movimento. Identificare, quindi attribuire un’identità elettronica univoca al prodotto e autenticarlo, tracciare il suo ciclo di vita, seguendolo nelle sue fasi di produzione, distribuzione e consumo. Si tratta di innovazioni che segnano un passo importante verso il futuro perché consentiranno una automazione di processo per tutta la filiera. La Smart Label ed il tag R-FID favoriscono dunque l’ottimizzazione dei processi distributivi, l’acquisizione di informazioni importanti sui flussi dei prodotti, aumentando l’ efficienza lungo tutta la filiera dall’attività di confezionamento nel magazzino di lavorazione del produttore ortofrutticolo alla piattaforma distributiva ed ai punti vendita.

La nuova cassa è stata creata da RP CIRCUITI MULTIMEDIA Srl di Bologna ma è stata messa a punto anche grazie ad un percorso di ricerca e sviluppo durato due anni che ha visto coinvolte importanti istituzioni scientifiche nazionali tra cui il Politecnico di Milano. Una creazione che vuole venire incontro all’esigenza di rinnovamento espresso dalla Grande Distribuzione e migliorare la fruibilità del reparto ortofrutta cercando sia la sostenibilità ambientale che quella economica.

La cassa, di colore neutro, rispetto alla precedente, ha un minor peso che va dal 4 al 9% ed una base più bassa di 5 mm inoltre presenta una leva per l’ apertura e la chiusura facilitata.La minor altezza della base ed il minor peso consentono un risparmio logistico di circa il 20%, derivante dalla riduzione dei trasporti delle casse vuote e potrebbe consentire risparmi, per alcuni formati, anche nei trasporti con le casse aperte riempite di prodotti. Questo significa una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica e il raggiungimento degli obiettivi europei che prevedono una riduzione delle emissioni del 66% da qui al 2030.

Una volta conclusa la verifica sul campo con il Gruppo Ortofin, inizierà la fase di progressiva introduzione della nuova cassa in tutte le altre insegne della Grande Distribuzione aderenti al Gruppo Cpr System prevista dal secondo semestre 2021. Lo switch tra le vecchie e le nuove casse (circa 16 milioni il parco attuale) avverrà quindi in modo graduale ed in un tempo stimato di circa 2 anni.

La base sociale di CPR System sarà informata a partire alle prossime settimane in incontri specifici in webinar sulle nuove caratteristiche della cassa e sulle modalità operative e gestionali necessarie al processo. La profonda trasformazione che coinvolgerà CPR System nei prossimi mesi è un percorso che guarda al futuro puntando all’ innovazione tecnologica, alla sostenibilità ed alla responsabilità sociale.