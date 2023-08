Cala l’inflazione ma costa ancora caro viaggiare e fare la spesa

12 Agosto 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati.

Parte la polemica a sinistra contro Marcello De Angelis, Responsabile Comunicazione della Regione Lazio, che pubblica un post sui social con l’opinione innocentista sulla strage di Bologna. La sinistra invoca le dimissioni, il Presidente della Regione Rocca prende tempo e lo difende dichiarando che si esprime a titolo personale. L’uomo da sempre schierato a destra ha avuto un fratello morto in circostanze non del tutto chiare nel 1980. (Il Tempo)

Turismo, l’estate dei viaggi all’estero, sulle coste italiane calano le presenze. Le associazioni di categoria dichiarano una riduzione del 20-25% delle prenotazioni. Luglio, spiega la Ministra Santanchè, è andato ben oltre le aspettative superando i dati del 2019 ma è agosto che preoccupa per il suo calo significativo, in alcuni casi del 30%. Bene i turisti stranieri (+4%) che non compensano però il calo degli italiani. (Corriere della Sera)

Governo e manovre d’estate: taxi via libera all’aumento del 20% delle licenze, caro voli stretta sugli algoritmi e sulle speculazioni, ponte sullo stretto, deroghe agli stipendi per pagare i super esperti, intercettazioni, più sicurezza sulla gestione dei dati, prelievo sugli extra profitti delle banche per aiutare lavoratori e imprese. (Il Giornale)

Meloni apre sul salario minimo, imminente l’incontro con tutto il centro sinistra unito ad esclusione di Renzi; tutti insieme sostengono la proposta dei €9 l’ora di salario minimo legale. Il confronto riguarda lo stato di tre milioni e mezzo di lavoratori poveri, un dialogo che si rende necessario dal momento che il 70% degli italiani, elettori di destra inclusi, sono favorevoli. (Repubblica)

Il giorno dopo il decreto del governo che tassa i profitti maturati grazie all’aumento dei tassi, le azioni delle banche cadono in borsa. Le quotate perdono 9 miliardi di capitalizzazione in una giornata nera per Piazza Affari che, trascinata dalle vendite sui titoli bancari, segna un calo del 2,12%. Per il Ministro Giorgetti servirà un tetto al prelievo. Per Forza Italia serviranno modifiche al decreto. (Corriere della Sera)

Nuovo naufragio nel Canale di Sicilia: 41 morti tra i quali anche tre bambini. Solamente quattro i sopravvissuti salvati da una nave mercantile. La Guardia costiera libica non sarebbe intervenuta a soccorrere il barchino che si trovava nelle acque di loro competenza nonostante fosse stata avvisata dalle autorità italiane. (Il Fatto Quotidiano)

Cina, economia in deflazione. I prezzi al consumo cedono a luglio lo 0,3% su base annua, segnalando il primo calo da febbraio 2021 e la fase di deflazione in scia al rallentamento dei consumi interni che complica la ripresa economica. Secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica, vanno male anche i prezzi alla produzione: -4,4% annuo, peggio delle stime di -4,1%. La crescita è a rischio. (Il Sole 24 ore)

Ryanair critica duramente il decreto del Governo sul contrasto al caro voli. Il Ceo della compagnia aerea irlandese, Eddie Wilson, lo ha definito “ridicolo e illegale” aggiungendo che “interferisce con le leggi del libero mercato” e quindi deve essere cancellato. Secondo il manager l’unico risultato che scaturirà dal provvedimento sarà il contrario di quello auspicato dal Governo, ci saranno meno voli nelle tratte che passano da Sicilia e Sardegna e i prezzi saliranno. (Fan Page)

Cala l’inflazione, per la prima volta in 15 mesi la percentuale scende sotto il 6% grazie ai ribassi dell’energia, questo il dato rilevato nell’ultimo mese di luglio. Sulle famiglie però continuano a pesare il carrello della spesa e il caro vacanze. In rialzo infatti i prezzi di alimentari e viaggi: lo zucchero segna un balzo del 55%, la verdura aumenta del 10% e per la frutta rincari dell’8%. (Il Messaggero)

È morta a Roma la scrittrice Michela Murgia, scomparsa a 51 anni per la progressione di un tumore che era stato al centro della sua ultima campagna pubblica. Aveva scelto di vivere pubblicamente il periodo della sua malattia, continuando a raccontarsi attraverso i suoi canali social. (Repubblica)