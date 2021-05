Coppa Italia, alle 21 si gioca la finale Timvision Cup tra Atalanta e Juventus

19 Maggio 2021

È tutto pronto questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia (lo stadio del Sassuolo) per la finale di Timvision Cup tra Atalanta e Juventus. La partita andrà in onda alle ore 21, in diretta su Rai1, ma il collegamento partirà con una mezz’ora di anticipo.

I tifosi, 4.300, potranno fare il loro ingresso allo stadio grazie all’utilizzo dell’app Mitiga che fornirà tutte le informazioni necessarie per completare le procedure. La Lega Serie A peraltro ha comunicato che, “al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall’impianto “Mapei Stadium” di Reggio Emilia”, il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza, valida esclusivamente nella giornata di oggi e in relazione allo svolgimento della Finale di Coppa Italia “Tim Vision 2020/2021” che si terrà a Reggio Emilia, per posticipare l’inizio del limite orario agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco) alle ore 24:00.

La finale è un evento internazionale con 200 paesi collegati e più di 30 telecamere che inquadreranno il match, un record per una partita disputata in Italia.

Alla cerimonia di premiazione della Timvision Cup saranno presenti Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, Salvatore Rossi, Presidente di TIM e Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Serie A.

L’Atalanta (che in campionato è al secondo posto della classifica e davanti alla Juventus) aspetta un trofeo dal ’63, la Juve è invece pronta a una rivoluzione, con l’ultima finale giocata in bianconero da Buffon e un futuro tutto (o quasi) da scrivere, a partire dalla panchina. Qualcuno dice che proprio Gasperini, allenatore dell’Atalanta, potrebbe prendere il posto di Pirlo, allenatore della Juventus reduce dalla sua prima esperienza in panchina.

«Quando giochi con la Juve non puoi pensare di essere favorito. Sono squadre costruite con ambizioni e traguardi molto diversi. Ma è chiaro che crediamo di poter vincere la coppa contro un avversario così prestigioso», ha commentato Gasperini nella conferenza stampa pre-partita. «È la testa che conta di più a questo punto della stagione – spiega il tecnico bianconero Pirlo – perché se la testa sta bene, le gambe vanno di conseguenza».

Le probabili formazioni di Atalanta e Juventus

Pessina trequartista (con Muriel in panchina) sembra la scelta più sensata per il 3-4-1-2 dell’Atalanta, in difesa Palomino è favorito su Djimsiticon Toloi e Romero a completare la linea mentre in mezzo ci saranno probabilmente Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. Davanti per Gasperini dovrebbero scendere in campo Malinovskyi e Zapata.

Davanti a Buffon, per la Juventus, difesa a 4 con Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo. Non c’è invece Alex Sandro, squalificato, e Bonucci che ha una distorsione rimediata durante una partitella in allenamento lunedì. In linea di mediana, spazio a Chiesa, Bentancur, Rabiot e McKennie (in vantaggio nel ballottaggio con Kulusevski). In attacco Ronaldo e Dybala in leggero vantaggio su Morata (ammesso che il tecnico con scelga alla fine Kulusevski).