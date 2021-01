“UNICHE”, la docuserie sul calcio femminile arriva su TIMVISION

13 Gennaio 2021

Spirito di squadra e modernità. Il calcio femminile è questo ma anche molto altro e finalmente viene seguito da moltissimi appassionati. Merito anche dell’obbligatorietà di tesserare, in Serie A, Serie B e Lega Pro e della discesa in campo dei grandi club.

Su TIMVISION arriva così “UNICHE”, una docuserie in sei puntate in onda da venerdì che racconta le storie e le emozioni della Serie A Femminile di calcio, attraverso lo sguardo delle sue protagoniste. Il racconto seguirà il dietro le quinte della preparazione, dagli allenamenti al fischio d’inizio del campionato, fino ad arrivare alle convocazioni della Nazionale maggiore.

La serie, prodotta da TIMVISION e Freeda, racconta il riscatto del calcio femminile dove si intrecciano le vicende personali, di leadership, di rivincita e di aspirazione e vuole celebrare i valori più universali dello sport. “UNICHE” coinvolge tutte le dodici squadre della Serie A Femminile e descrive gli sforzi di un gruppo di donne che lottano per abbattere l’indifferenza e i pregiudizi, per affermare che il calcio non conosce genere.

TIMVISION è la casa del calcio femminile, unico broadcaster a trasmettere in diretta tutte le partite della Serie A, di cui è anche naming sponsor. Con questa serie disponibile in esclusiva, la TV di TIM mette al centro del racconto il calcio femminile italiano, che ha acquisito maggiore popolarità dopo la partecipazione ai Mondiali di Francia 2019.

