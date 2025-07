Arexpo diventa Principia, da oggi parte la nuova identità

Chiuso in utile il bilancio per il quinto anno consecutivo. De Biasio: «Un nuovo capitolo per la rigenerazione urbana al servizio dell’Italia»

A partire da oggi Arexpo assume ufficialmente il nome di Principia confermando la sua trasformazione strategica e identitaria. Il cambio di denominazione, approvato all’unanimità da tutti gli azionisti – Ministero dell’Economia, Regione Lombardia, Comuni di Milano e Rho, Fondazione Fiera Milano e Città Metropolitana di Milano– rappresenta il culmine di un processo di crescita che porta la società a consolidare ulteriormente il proprio ruolo a livello nazionale.

Principia raccoglie e rilancia la missione già intrapresa con successo attraverso MIND Milano Innovation District, l’ex area di Expo 2015, e il Parco Cardano per l’Innovazione Sostenibile a Pavia. Ora, con la nuova identità, la società è pronta a espandere ancora di più il proprio raggio d’azione su scala nazionale, supportando la Pubblica Amministrazione anche in qualità di stazione appaltante e developer, con l’obiettivo di rigenerare aree e beni pubblici in tutto il Paese.

Il nome Principia richiama anche l’antico cuore degli accampamenti romani, luogo simbolico di incontro e sviluppo urbano, ispirandosi direttamente alla tradizione urbanistica del decumano e del cardo adottata proprio nell’area che ha ospitato Expo Milano 2015.

Contestualmente al nuovo nome, è attivo da oggi anche il nuovo sito istituzionale principiaspa.it.

È stato poi approvato dall’assemblea dei soci il bilancio del 2024 che si chiuso con un utile di 82 mila euro, si tratto del quinto anno consecutivo di chiusura dell’esercizio in utile.

«Si apre un nuovo capitolo della nostra storia – commenta Igor De Biasio, amministratore delegato di Principia –Dopo mesi di lavoro per costruire la nuova identità, siamo pronti a rafforzare il nostro ruolo strategico nazionale nella rigenerazione urbana attraverso la creazione e la valorizzazione di ecosistemi dell’innovazione territoriali e lo sviluppo sostenibile degli asset pubblici in tutta Italia. Principia vuole essere protagonista di un nuovo Rinascimento Urbano, che metta innovazione, qualità e sostenibilità al servizio delle persone e delle comunità per la crescita del nostro Paese».