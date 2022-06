Un pamphlet contro gli eccessi del mondo enoico

7 Giugno 2022

Francesco Nardi è, prima di tutto, un polemista con un grande amore per la scrittura, e lo sa. Quindi non se ne avrà a male se dico che il suo “Come difendersi nel mondo del vino” non è esattamente un manuale, come recita la copertina, ma è soprattutto un divertente pamphlet, in linea con altre cose che ha scritto, come per esempio “Tifosi”, che parla di calcio e politica, e forse più della seconda che del primo.

Nardi è un cultore del vino e della sua cultura. Come tanti – troppi? – ha frequentato qualche anno fa una scuola per sommelier, ma ammette fin dalle prime pagine di non essere ufficialmente un “esperto”. Si capisce che ha superato qualche iniziale frustrazione per la difficoltà a comprendere appieno la “mistica” dei profumi e di certi altri codici di questo culto, che insieme è anche moda commerciale. A un certo punto, esperto di web marketing e comunicazione qual è, ha ipotizzato di darsi all’e-commerce enoico, non senza un progetto associato di formazione, una specie di enciclopedia online, se non ricordo male. Non so se abbia davvero rinunciato, ma nel frattempo si è tolto un sassolino dalla scarpa scrivendo quest’agile libro di 190 pagine.

Non aspettatevi di trovare consigli su questa o quella marca, questo o quel distributore, questo o quell’esperto, perché non ne troverete. Nardi, che di fondo è assolutamente laico e liberale, e di saldi princìpi, se la piglia piuttosto con alcune categorie per così dire estreme, lasciandovi con la convinzione, insomma, che la moderazione sia sempre da preferire. E quindi, dileggia quelli che spendono troppo per un vino o quelli che pretendono di spendere (troppo) poco; i “patrioti”, che in realtà hanno un senso di inferiorità evidente, e i loro rivali, “gli esterofili” (in cui potremmo classificare anche lui, per la nota e dichiarata passione per la Borgogna e i vini francesi); gli enochic e i cafobevitori. Critica la comunicazione, scarsa e malfatta, legata al vino.

Insomma, è un libro che può leggere chiunque, non per forza soltanto chi frequenta il mondo del vino, anche se la sua forza sta proprio nella volontà di smitizzare il “culto”. E che si apprezza soprattutto per il divertimento sottile che regala.

Francesco Nardi, Come difendersi nel mondo del vino. Piccolo manuale di sopravvivenza, NTS Media, 15 euro