Stop alla produzione di carne sintetica. Ancora consentita l’importazione

29 Marzo 2023

Una bozza di disegno di legge a firma del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, prevede multe fino a 60 mila euro per chi viola il divieto

Roma– Con la bozza del disegno di legge, presentata dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in Italia, sarà vietata la produzione di tutti gli alimenti derivati da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati. In poche parole: alimenti sintetici. Quindi, stop alla produzione di carne, pesce, latte di questo tipo, con multe per i trasgressori che vanno dai 10 ai 60 mila euro, o fino al 10% del fatturato totale annuo, per produttori, venditori, distributori o somministratori di alimenti, bevande o altri mangimi che siano stati creati in laboratorio con cellule animali.

Dunque, il Consiglio dei Ministri, dopo aver delineato i confini circa l’utilizzo di farina di insetti, stabilisce un altro divieto importate riguardante la produzione di carne sintetica. Non sarà vietata, però, l’importazione delle stessa, ovvero sarà consentito l’accesso nel nostro Paese di prodotti che siano stati fabbricati o commercializzati in modo legale all’interno di un altro Stato membro della UE.

Laddove, l’Autorità dell’Unione Europea, per la sicurezza alimentare, cioè l’Efsa, dovesse approvarne l’utilizzo nei Paesi membri, a proposito delle norme comunitarie per la libera circolazione di beni e servizi, il Governo italiano, sarebbe costretto ad ottemperare a tali prescrizioni.

Coloro i quali violeranno i divieti contenuti nel provvedimento di specie, non potranno accedere a contributi, finanziamenti e agevolazioni dello Stato italiano e nemmeno accordabili in ambito europeo. Nonché, verrà disposta la chiusura dello stabilimento di produzione.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione da Coldiretti, che aveva condotto una strenua battaglia contro la produzione di carne sintetica, raccogliendo 500 mila firme, tra cui anche quella della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Dopo l’autorizzazione per il consumo umano concessa dall’autorità alimentare americana Fda ai filetti di pollo creati in laboratorio dalla Upside Foods e a quelli della Good Meat, il rischio è una diffusione anche nell’Unione europea, dove già quest’anno potrebbero essere introdotte le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio. Ringraziamo il Governo per aver accolto il nostro appello a fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro della cultura alimentare nazionale, delle campagne e dei pascoli e dell’intera filiera del cibo Made in Italy“, si apprende in una nota ufficiale diffusa da Coldiretti .

Di tutt’altro avviso, invece, le reazioni di diverse associazioni animaliste che, a firma dell’ Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), fanno sapere “La carne sintetica è un prodotto che offre una soluzione a diversi problemi correlati alla produzione della carne: una produzione che non lede il benessere animale, la sostenibilità ambientale e la sicurezza alimentare. Anche se la produzione di carne coltivata richiede l’utilizzo di cellule animali, può rappresentare un’alternativa cruelty free alla produzione di carne che può andare incontro a chi ancora non ha abbracciato la scelta vegetariana o vegana“.