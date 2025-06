Pitti Uomo di Firenze: dal 17 al 20 giugno stile e tendenze maschili della primavera-estate 2026

Giunta alla edizione numero 108, a Fortezza da Basso, sta per tornare in esposizione la moda internazionale dedicata all’abbigliamento ed accessori Uomo. Molta attesa per Homme Plissé Issey Miyake. Boom di partecipanti

Firenze- Dal 17 al 20 giugno 2025, a Fortezza da Basso di Firenze ecco la 108ª edizione di Pitti Uomo , esposizione cardine per il menswear internazionale. Più di 730 brand presenti, di cui il 43% esteri, per mostrare in anteprima lo stile e le tendenze dell’abbigliamento e degli accessori Uomo per la primavera estate 2026. Il tema di questa edizione, è “Pitti Bikes“: ovvero, la bicicletta con tutta la sua filosofia di vita e lo stile annesso. Riflettori puntati sulla stessa sinergia tra tecnologia e artigianato, attraverso innovazione e tradizione. Pitti Bikes, vedrà la cura dell’illustrazione grafica del direttore creativo Angelo Figus, con le immagini del fotografo Alessandro Timpanaro e l’editing grafico di Alessandro Gori. Ancora, per quanto concerne gli allestimenti, questi saranno a firma di Alessandro Moradei e trasformeranno il salone e l’area della Fortezza, in un circuito da bike ideale.

Come è risaputo, il Pitti di Firenze ha scritto la storia della moda non solo italiana ma anche internazionale, e per tale ragione, quest’anno è stato insignito del riconoscimento come “marchio storico di interesse nazionale”. Infatti, Il ministero per le Imprese e il Made in Italy e l’Ufficio Brevetti e Marchi, hanno voluto iscrivere la pregiata manifestazione organizzata da Pitti Immagine, nel Registro speciale dei marchi storici.

“Pensando all’attenzione che Pitti Immagine rivolge alla contemporaneità in ogni suo aspetto, la bicicletta ci è apparsa una sintesi ideale per il tema dei nostri saloni estivi. Nel quotidiano che si fa sempre più lifestyle, questo mezzo riveste un ruolo innovativo, ben oltre l’alternanza fra sport e mobilità. Un’andatura che cerca armonia, un tandem che aspira ad accordare anche gli opposti. Sostenibile, personalizzata, multiforme, diversa, traccia nuove prospettive”, commenta così, Agostino Poletto, Direttore Generale di Pitti Immagine.

Ecco quali saranno le sette le sezioni principali in esposizione al Pitti Uomo di Firenze dal 17 al 20 giugno 2025 presso Fortezza da Basso:

Fantastic Classic: il classico rivisitato in chiave contemporanea.

Futuro Maschile: anticipazione delle tendenze future del menswear.

Dynamic Attitude: moda dinamica per l’uomo moderno e attivo.

Superstyling: ricerca delle sperimentazioni stilistiche.

I Go Out: moda e outdoor, per uno stile di vita attivo ed all’aperto.

Scandinavian Manifesto: il meglio del menswear nordico.

BECYCLE: è stato ideato lo scorso anno nella location della Stazione Leopolda, in occasione della partenza del Tour de France a Firenze, e per questa edizione si trasferirà proprio all’interno di Pitti Uomo. Dunque, vedremo un’ area dedicata al mondo della bicicletta, con focus di approfondimento non solo degli aspetti sportivi, ma anche di design, innovazione tecnologica e lo stile di vita da ciclisti.

Homme Plissé Issey Miyake, sarà il guest brand di questa edizione del Pitti Uomo.

Marchio giapponese, fondato nel 2013, conosciuto in tutto il mondo per la sua innovativa tecnologia di plissettatura, organizzerà un evento esclusivo mercoledì 18 giugno 2025 presso Villa Medicea della Petraia ed una mostra che racconterà l’universo creativo del marchio.