L’A.S.D. Bike Torrese e A.G.A.P.E. insieme per l’oncologia pediatrica

26 Aprile 2024

Parte una raccolta di materiale didattico ed alimentare da regalare ai bambini sottoposti a trattamento chemioterapico presso l’Ospedale di S.Giovanni Rotondo “Casa Sollievo della Sofferenza”. Sabato 25 maggio 2024, infatti, vi sarà una pedalata di solidarietà che da Torre Santa Susanna (Brindisi) raggiungerà S.Giovanni Rotondo sulle alture foggiane

Torre S.Susanna (Brindisi)- Sabato 25 maggio 2024, l’Associazione A.S.D. Bike Torrese, presieduta da Vincenzo D’Adamo, che si rende protagonista da svariati anni di bellissime iniziative di solidarietà, in collaborazione con A.G.A.P.E. S.Giovanni Rotondo, da sempre in prima fila per la cura e lo studio dei tumori infantili, organizzano una pedalata del sorriso in favore dei pazienti pediatrici del reparto oncologico dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di S. Giovanni Rotondo, per raccogliere materiale didattico ed alimenti a lunga conservazione (esclusi pasta e salse) da regalare ai bambini sottoposti a trattamento chemioterapico. La partenza della pedalata avverrà in quel di Torre Santa Susanna (a pochi chilometri da Brindisi) per toccare il traguardo di San Giovanni Rotondo, sui monti foggiani.

L’occasione permette di contribuire alla realizzazione di uno scopo pregevole ed importante come quello di dispensare qualche momento di spensieratezza e divertimento a chi si ritrova, nonostante la giovanissima età, a dover affrontare una battaglia dolorosa e complicata come quella contro la malattia che inevitabilmente sconvolge gli equilibri di vita non solo dei pazienti ma anche delle famiglie che li assistono.

Per partecipare alla raccolta, è sufficiente consegnare il proprio contributo di materiale didattico o alimentare (ad esclusione di pasta e salse) a lunga conservazione presso il supermercato Euromarket Saracino nel comune limitrofo di Erchie, o contattare direttamente gli organizzatori per concordare il ritiro(Vincenzo D’Adamo 3389526843; Fabio Moccia 3289163396; Giusy Saracino 3403124701).

L’A.S.D. Bike Torrese, nata nel 2015, si prefigge come scopo primario quello di realizzare iniziative sportive che portino all’attenzione della gente temi di massimo rilievo sociale come quello della ricerca scientifica per donare speranza nella lotta alle patologie oncologiche ed autoimmuni. L’ Associazione sportiva dilettantistica presieduta da Vincenzo D’Adamo, si compone anche di Chiara e Giusy Saracino, Fabio Moccia, Mimmo Ariano, Davide Natali, Gianluca Margherita e Gianluca Cervellera. Ed anche quest’ anno questi valoroso bikers si apprestano a compiere “La pedalata del Messaggio 2024”, ben 510 km in bici da Torre a Cosenza, facendo tappa a Taranto, Maratea, Potenza e Cosenza, in collaborazione com AISM e FISM, Associazioni italiane Sclerosi Multipla.

Raggiunto telefonicamente Vincenzo D’Adamo tiene a raccontarci che “Lo scopo imprescindibile che spinge un gruppo di amici e cicloamatori a compiere centinaia di chilometri anche sotto le intemperie è quello di rompere il muro della indifferenza che aleggia intorno ad argomenti di una delicatezza estrema per poter sperare in una qualità di vita accettabile di chi incontra le malattie oncologiche o autoimmuni sul proprio cammino. Le emozioni che proviamo nell’ incrociare gli sguardi di chi sente la nostra vicinanza, il nostro affetto e ci sorride anche in mezzo al dolore, non si possono descrivere. È l’unico tornaconto spirituale che riceviamo e che custodiamo con tanta gioia, motivandoci a non mollare, per loro ed insieme a loro”.

Non v’è dubbio che, la passione per lo sport condivisa in amicizia e animata dalla voglia di volersi rendere utili per il prossimo, riescono a costruire ponti importanti di solidarietà, contribuendo ad alleviare in qualche modo i fardelli di angoscia e paura che la sofferenza e l’imponderabilità della debolezza fisica generano. In un momento in cui abbiamo bisogno di mani strette per reggere il peso di una umanità ferita.