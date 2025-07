Premio Strega: vince Andrea Bajani con “L’anniversario” edito da Feltrinelli. Una denuncia contro il Patriarcato

Andrea Bajani è il vincitore del Premio Strega 2025, con il romanzo “L’anniversario” edito da Feltrinelli. Il riconoscimento è stato ottenuto con 194 voti; seconda classificata Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare”, pubblicato da Rizzoli, con 133 voti. A seguire, Nadia Terranova con “Quello che so di te “, Guanda editore, con 117 voti.

Dunque il libro che si è aggiudicato il Premio Strega per questa edizione 2025, è un romanzo di 128 pagine, che narra la storia di una famiglia, attraversata dalla infelicità, soggiogata da un padre autoritario e violento, con una donna, moglie e madre, sottomessa e svilita da questa relazione di forza bruta e cieca. Il titolo, “L’Anniversario”, appunto, rievoca i dieci anni dal giorno in cui il narratore, protagonista della storia, ha visto i propri genitori per l’ultima volta, prima di separarsene per sempre. Una denuncia contro il Patriarcato, osservato dalla prospettiva maschile, questa volta.

Andrea Bajani ha 49 anni, ha scritto circa 20 libri, tra cui romanzi e raccolte di poesie ma anche saggi, ed in passato era già stato candidato al Premio Strega, precisamente nel 2021, con il titolo “Il libro delle case” edito sempre da Feltrinelli.