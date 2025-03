La zona intorno alla Stazione Centrale di Milano può presentare situazioni di pericolo, soprattutto per le donne. La stazione stessa con i suoi grandi spazi e la presenza di numerosi varchi, può aumentare il rischio di molestie e aggressioni.

In un contesto simile le donne possono trovarsi a fronteggiare situazioni scomode o addirittura minacciose, come molestie verbali, toccamenti indesiderati o comportamenti intimidatori. Questo è più frequente negli orari serali o notturni.

Spesso le autorità competenti non sono in grado di adottare le misure di sicurezza più rigorose, come aumentare la presenza di personale di sicurezza o installare più telecamere di sorveglianza.

Un piccolo aiuto può arrivare dall’autodifesa, ma come si fa? Come ci si deve comportare in situazioni critiche di emergenza? Centrale District organizza la seconda edizione dell’evento gratuito “Wilding Autodifesa” in programma il prossimo 15 marzo 2025, dalle 14:00 alle 16:30, presso Milano Urban Padel, in Via Cagliero 14b.

L’iniziativa rivolta alle donne, ed in particolare a mamme e figlie a partire dai 14 anni, offrirà strumenti utili per sentirsi più sicure nella “giungla cittadina”.

A condurre l’incontro sarà Mario Furlan, fondatore dei City Angels e del Wilding, una tecnica di auto difesa personale istintiva e psicofisica da lui ideata e diffusa da oltre 20 anni con successo. Durante la sessione Furlan fornirà nozioni pratiche e strategie di difesa personale per aiutare le partecipanti a sviluppare maggiore sicurezza in se stesse e nella gestione di situazioni potenzialmente pericolose. “Nel Wilding insegniamo prima di tutto a non essere identificati come vittime dai predatori. Se un malintenzionato ci aggredisce è perché in qualche modo l’abbiamo involontariamente attratto, questa è la prima cosa da evitare. In questo caso dobbiamo far capire al delinquente che non gli conviene provarci con noi, quindi spieghiamo qual é l’atteggiamento migliore da tenere, la postura corretta, non distrarsi, evitare di esibire oggetti di valore questo è solo un assaggio di una disciplina ben più ampia”.

L’evento è organizzato da Milano Urban Padel in collaborazione con Ama te Psicocosmesi, soci di Centrale District. “Siamo entusiasti di riproporre questo evento dopo il successo della prima edizione. È fondamentale fornire alle donne strumenti concreti per affrontare il quotidiano con maggiore serenità”, dichiara Camilla Doni vicepresidente di Centrale District.