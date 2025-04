Arexpo diventa Principia, nasce il brand del rinascimento urbano

Arexpo cambia nome: dal primo luglio si chiamerà Principia . La nuova denominazione della società proprietaria dell’area che ha ospitato Expo Milano 2015 – oggi protagonista dello sviluppo del distretto dell’innovazione MIND – è stata presentata il 14 Aprile alla Pinacoteca di Brera, a Milano. Con Principia, Arexpo segna l’avvio di una nuova fase: la società, che oggi sviluppa oltre una decina di progetti (tra cui, a Pavia, il nuovo distretto Parco Cardano), può infatti operare su scala nazionale, grazie a una legge che ha esteso il perimetro d’azione oltre i confini lombardi.

Il termine Principia è il plurale del latino Principium che significa sia inizio che fondamento ma anche materia prima e richiama i valori e principi alla base Società. Principia in origine era la denominazione del luogo principale del castro romano che era delineato dal decumano e dal cardo, elementi ripresi proprio nell’area che ha ospitato Expo Milano 2015.

Il nome è accompagnato da Rinascimento Urbano, per sottolineare la missione della società: trasformare e rigenerare aree pubbliche in cerca di una nuova destinazione, mettendo al centro l’interesse dei territori e delle persone.

Il cambio di denominazione è stato approvato all’unanimità dal Ministero dell’Economia, da Regione Lombardia, dai Comuni di Milano e di Rho, da Fondazione Fiera Milano e dagli altri azionisti della società.

La scelta di Principia è il risultato di un percorso durato mesi, realizzato in collaborazione con lo studio Carmi e Ubertis , agenzia che da quasi 40 anni è specializzata nella creazione e gestione della strategia e del design di marca. Il processo ha coinvolto anche i dipendenti di Arexpo, che hanno selezionato il nuovo nome attraverso una votazione interna su due proposte finaliste.

“Arexpo è molto cresciuta in questi anni – spiega Igor De Biasio, amministratore delegato –. Oggi sviluppiamo progetti in tutta Italia, MIND continua a crescere come dimostra anche l’avvio del cantiere degli studentati al servizio del campus della Statale, ma non esaurisce più da solo la nostra attività. Ci è sembrato il momento giusto per dare alla società un nome che guardi a tutto il Paese. Principia rappresenta le nostre radici e l’ambizione che ci guida. Abbiamo scelto di affiancarlo a Rinascimento Urbano perché crediamo che il Rinascimento sia stato il periodo in cui l’Italia ha espresso il meglio della sua capacità di innovare. Nel segno dell’innovazione e dell’italianità si inserisce anche la scelta del carattere tipografico Forma, elegante ed essenziale, che rappresenta bene l’eccellenza della creatività italiana moderna”.