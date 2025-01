Giorgio Armani a Parigi con la sua collezione iconica al maschile dal titolo “That’s so Armani”

Parigi- In occasione della Paris Fashion Week, dedicata alla moda Uomo, presso la sua boutique di rue Saint-Honorè, Giorgio Armani ha svelato la collezione “That’s so Armani“, che ha per oggetto le creazioni iconiche maschili a firma del designer italiano, che però non contempla limiti di genere. Una nuova proposta di abiti mannish che vede come protagonisti della campagna di lancio, il producer Kaytranada, il modello e attore Archie Renaux e la modella e musicista Soo Joo.

“That’s so Armani”, riprende una tipica esclamazione utilizzata da tante persone in ogni parte del mondo, per riferirsi allo stile inconfondibile delle creazioni firmate Giorgio Armani, e ripercorre i pezzi più emblematici di una prospettiva inimitabile e senza tempo di fare moda e quindi arte. Creazioni che, sebbene siano state ideate pensando al guardaroba maschile, di fatto, non conoscono limiti di genere, attagliandosi perfettamente alle più svariate esigenze degli estimatori di Re Giorgio.

Dopo aver presentato la collezione gli ospiti sono stati invitati ad un cocktail esclusivo di festeggiamento.

La campagna fotografica curata da Luis Alberto Rodriguez, mette in risalto l’estrema versatilità e la trasversalità della collezione, scegliendo come testimonial, il producer Kaytranada, il modello e attore Archie Renaux e la modella e musicista Soo Joo, tutti e tre portatori di differenti background, immortalati mentre indossano con la propria personalità i classici disegnati da Giorgio Armani.

I materiali impiegati sono molto pregiati. Troviamo per esempio, la vicuña, il cashmere e le lane molto sottili nei colori imprescindibili per Armani, come il blu navy ed il nero. Ed ecco allora: giacche mono e doppiopetto, blazer di maglia, blouson sportivi, cappotti molto eleganti e trench morbidi, pullover paricollo, T-shirt, ma anche camicie, pantaloni e classicissimi smoking.

Dopo Parigi, la collezione “That’so Armani“, sarà presentata anche a Milano, New York, Pechino e Tokyo nelle boutique selezionate, nonché visionabile ed acquistabile direttamente sul sito ufficiale di Giorgio Armani. Per gli allestimenti degli store ospitanti le creazioni di questa linea, sono stati utilizzati materiali come il metallo o gli specchi per potenziare ancora di più il concetto di decostruzione del modo di vestire dei giorni nostri.