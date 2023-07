Cambiamento climatico: quali pratiche seguire per contrastarlo

27 Luglio 2023

Dalle ondate di caldo record con pesante siccità, alle grandinate improvvise e devastanti, alle alluvioni violente. Il Pianeta Terra è sempre più logorato da una umanità capace solo di distruggere al posto di preservare e costruire. Ci sono, però, alcuni piccoli accorgimenti che ciascuno di noi può mettere in pratica per diffondere una cultura eco-sostenibile concreta. La BBC ne ha indicati alcuni di semplice realizzazione

Il Pianeta Terra, ormai, sembra essere nella morsa logorante del cambiamento climatico dovuto ad una sconsiderata ed incessante attività umana. Dalle alluvioni che procurano tragedie immani, alle ondate di caldo asfissiante, passando per gli incendi che devastano ettari ed ettari di terreno, con grandinate improvvise e dalla violenza imprevedibile, il futuro sembra essere davvero una incognita inquietante. Eppure, vi sono piccoli accorgimenti che ciascun individuo può mettere in pratica edi facile realizzazione che la BBC ha voluto indicare per diffondere in maniera concreta la cultura dell’eco-sostenibilità, e provare ancora a centrare gli obiettivi riguardanti il contenimento del riscaldamento globale, abbassandolo di mezzo grado, così come previsto dall’impegno assunto nell’agenda degli Accordi di Parigi. Traguardo da raggiungere, fissato per il 2025.

Innanzitutto, per lottare affinché la Terra sia salva, è necessario utilizzare limitatamente le fonti fossili, come il petrolio, il carbone, il gas naturale, scegliendo come valida alternativa, invece, tutte quelle fonti di energia pulita e rinnovabile. Questo obiettivo, nel nostro quotidiano, significa, scegliere di non comprare elettrodomestici a base di idrofluorocarburi, soprattutto rinvenibili in frigoriferi e condizionatori d’aria. Ancora, l’importanza della scelta del mezzo di trasporto su cui muoversi. L’ Università di Lund, in Svezia, nel 2017, ha condotto una ricerca, classificando le 148 azioni ad impatto benefico sul cambiamento climatico da compiere a livello individuale. Inutile precisare che, fare a meno della auto, optando per trasporti differenti, come andare a piedi, in bici o spostarsi su mezzi di trasporto pubblici, rappresenta la scelta etica numero uno, quella capace di produrre i migliori effetti positivi sull’inquinamento.

Vi è da registrare, anche, la diminuzione del 73% del costo per l’acquisto dei pannelli solari, che gode di sempre più diffusione nei paesi dell’America Latina, Asia e Africa, tra le reti di energia domestica preferite. Mentre, in Gran Bretagna, entro il 2025, le fonti di energia maggiormente utilizzate, per l’approvvigionamento in maniera economica, saranno l’eolica terrestre e solare.

Mettendo da parte, per un attimo, il pericoloso universo delle fonti di energia fossile, a ruota, per l’impatto inquinante che esercita sulla qualità della nostra vita, troviamo l’industria alimentare, in particolare della carne e dei latticini. Essa, infatti, viene annoverata come la principale causa del cambiamento climatico. Bene, per iniziare a ridurre il riscaldamento globale, diventa sufficiente, moderare il consumo di proteine animali, diminuendolo fino al 50%, pari ad una riduzione del 40% dell’inquinamento necessario per l’industria alimentare( dal disboscamento, al consumo di acqua, all’uso di fertilizzanti,alle macchine per processare il cibo).

Inoltre, viaggiare in aereo, ad oggi, non risulta essere in alcun modo corrispondente alla prospettiva eco-sostenibile. Basti pensare che, un volo con tratta transatlantica, rilascia nell’atmosfera, circa 1,6 tonnellate di Co2 .

Indubbio è che le persone che popolano le nazioni più ricche producono più emissioni rispetto al resto del mondo.

Infine, praticare la cultura della sostenibilità ambientale, passa inevitabilmente dal compiere scelte eticamente orientate, condivise da quante più persone possibili, in grado di essere emulate, e quindi realizzate in maniera attiva, rendendo possibile almeno provare a salvarlo, questo nostra sgangherato Pianeta, che noi stessi continuiamo ad umiliare, deturpandone la bellezza e quel che resta della sua preziosa prosperità.