Siamo tutti frugali?

16 Novembre 2020

L’analisi dell’andamento dei consumi ripercorre quello delle crisi economiche. Alla riduzione della spesa a partire dal 2007, durata un settennio, era seguito un analogo periodo di ripresa.

La pandemia in corso ha interrotto questa fase espansiva dando luogo in questi mesi a una stretta crescente, diffusa e trasversale a tutti i segmenti di popolazione, aggravata per i più fragili, in particolare donne e abitanti del Sud Italia.

Gli atteggiamenti di consumo lo confermano da vari punti di vista. Alcuni parlano di frugalità come nuovo stile di vita ma in realtà non abbiamo ancora informazioni sufficientemente stabilizzate per poterlo confermare.

La riduzione dei consumi può essere solo un rinvio o una rinuncia definitiva, interessare la quantità di merci acquistate o ridimensionarne la qualità. Soprattutto, si modula sulle differenti categorie merceologiche ridefinendo il paniere dei beni essenziali e la linea di demarcazione tra necessario e superfluo.