L’esercito boliviano e la CIA esposero il corpo nella lavanderia di Vallegrande per demitizzare il rivoluzionario, mostrando un uomo sconfitto, sporco e vulnerabile. La composizione delle foto di Freddy Alborta sortì l’effetto contrario. La posizione del corpo disteso, il busto nudo, i capelli lunghi, la barba e lo sguardo fisso verso l’alto richiamarono immediatamente l’immaginario cristiano. E l’idea del “santo laico”, mediante il paragone con l’iconografia sacra rinascimentale, nacque quasi istantaneamente alla diffusione di quello scatto nel 1967.

Molti critici d’arte, scrittori come John Berger e intellettuali notarono somiglianze precise con capolavori della storia dell’arte:

Il Cristo morto di Andrea Mantegna (1475-1478) è il parallelo più citato. Lo scorcio prospettico dal basso verso l’alto, la rigidità del corpo su una lastra di pietra (il lavatoio di cemento a Vallegrande) e la solennità silenziosa della scena creano una sovrapposizione visiva impressionante. Si aggiunga che la presenza delle suore dell’ospedale e dei contadini locali che accorsero a vedere il corpo contribuì a trasformare un evento di cronaca militare in una scena di compianto collettivo, quasi liturgico. La strana ma evidentissima risonanza con l’arte sacra fece sì che l’immagine superasse il confine politico. A differenza di altri leader del Novecento, la cui fine segnò il declino del loro mito, la foto della morte di Che Guevara cristallizzò la sua figura nella memoria collettiva come simbolo universale di sacrificio e ribellione, dando origine a quello che in Bolivia divenne persino un culto popolare locale: niente di meno “Sant’Ernesto de La Higuera”. Un culto nato in maniera semplicemente spontanea tra i contadini (campesinos) della regione sud-orientale della Bolivia. Nonostante il Che fosse ateo, la popolazione locale lo ha integrato nel proprio universo religioso sincretico, invocandolo come un santo protettore.

Eppure, durante la campagna di guerriglia nel 1967, i contadini boliviani non appoggiarono il Che per diffidenza e timore dell’esercito. Il cambiamento avvenne solo dopo la sua morte, quando la vista del suo corpo esposto a Vallegrande ricordò loro l’immagine di Cristo deposto.

Nella cultura andina e boliviana, il cattolicesimo convive spesso con antiche tradizioni animiste. Secondo queste credenze, l’anima di chi muore in modo violento e ingiusto acquisisce un potere spirituale particolare. Si crede che chi è morto sacrificandosi per una giusta causa sia più vicino a Dio e possieda un forte potere di intercedere per i vivi. Ancora oggi, tra i villaggi di La Higuera e Vallegrande, molte famiglie conservano nelle proprie case un’immagine del Che accanto a quelle della Vergine Maria e dei santi cattolici, accendendo candele in suo onore. I fedeli si rivolgono a “Sant’Ernesto” per ottenere grazie quotidiane, come la guarigione dalle malattie, un buon raccolto, la protezione durante i viaggi o il ritrovamento di bestiame smarrito.

La formula rituale è: “San Ernesto de La Higuera, dame lo que te pido” (Sant’Ernesto di La Higuera, dammi ciò che ti chiedo), spesso accompagnata da ex voto e fiori lasciati nella vecchia scuola dove fu giustiziato e nella lavanderia dell’ospedale di Vallegrande.

Naturalmente, questa forma di santità non richiede alcuna canonizzazione ufficiale. Il popolo stesso riconosce il “santo” attraverso i segni della sua morte e i miracoli che gli vengono attribuiti nel quotidiano. La foto del cadavere del Che, dunque, con il volto sereno, gli occhi aperti e le ferite, offrì ai contadini boliviani tutti gli elementi visivi di un martire cristiano.

Quanto a noi modesti appassionati d’arte, non possiamo ignorare la somiglianza formale tra il corpo del Che e quello del “Cristo morto” di Mantegna suggerita da Berger. Le affinità tra i due corpi privi di vita non nascono da un’imitazione consapevole del fotografo dell’estinto Che Guevara, ma da una sorta di costante storica, come se una legge naturale consentisse ai martiri di conservare una postura fisica colma di grazia e dignità anche dopo la morte. Nella posa del defunto, resta impresso un atteggiamento che attiva automaticamente la memoria visiva del martirio cristiano, rivelando in quel trapasso la ragione della vita. Nel momento in cui il corpo di Ernesto Guevara, detto il “Che”, viene esposto dai suoi assassini per chiuderne la storia, il riscontro con l’arte sacra finisce per conferire un senso (compiuto?) politicamente e religiosamente elitario alla sua esistenza. La foto, invece di distruggere il mito, ne fissò per sempre il valore simbolico di sacrificio estremo contro l’ingiustizia.