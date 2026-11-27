Ancora una volta, il viadotto Lora, lungo l’autostrada A1, situato nel tratto appenninico nei pressi di Barberino di Mugello (in provincia di Firenze), balza all’attenzione dei media. Un cavalcavia che è diventato un simbolo distorto per via di due gravi episodi di cronaca nera avvenuti a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, tanto da far ipotizzare un fenomeno di emulazione. La cronaca, nuda e cruda, è questa: 3 settembre 2026, il 36enne Federico Vella, dopo aver sequestrato l’ex compagna 45enne Lorena Isceri, l’ha spinta giù dal viadotto Lora per poi suicidarsi lanciandosi a sua volta nel vuoto; 26 novembre 2026, il 25enne Andrea Nardini, dopo aver ucciso la compagna 23enne Ionela Miruna Girneata nella loro abitazione a Ponte Buggianese (Pistoia), ha guidato fino allo stesso viadotto sull’A1, ha incendiato la propria auto e si è tolto la vita gettandosi dal ponte.

Sembra che un luogo fisico, nell’ambito di una tragedia con una forte eco mediatica, smetta di essere una semplice infrastruttura e diventi un “copione” replicabile. Percorrere settanta chilometri, come avvenuto nel secondo caso, per raggiungere esattamente quel cavalcavia mostra come il luogo sia diventato un richiamo macabro, un punto d’arrivo simbolico per chi compie un omicidio-suicidio, trasformando il gesto individuale in una messa in scena. Il ponte diventa un lugubre palcoscenico in cui l’autore del delitto cerca un’ultima, tragica visibilità, replicando un modello già narrato dai giornali. E dire che proprio alla vigilia del secondo delitto, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2026, nelle aree di servizio vicine al ponte erano state inaugurate due panchine rosse dedicate a Lorena Isceri, nel tentativo di trasformare quel tratto autostradale in un presidio di prevenzione e ricordo. La sovrapposizione tra questi due aspetti, ossia il monumento alla memoria appena posato e il nuovo atto emulativo avvenuto poche ore dopo, ha in qualche modo trasformato quel viadotto in un luogo caricato di una forte, tragica valenza simbolica. Non è più soltanto un’opera di ingegneria civile, ma è diventato un “luogo-soglia” carico di significati oscuri, in cui la cronaca nera si intreccia con antichi archetipi culturali. Quando uno spazio fisico viene attraversato da tragedie ripetute, subisce una metamorfosi, perdendo la sua funzione neutra di collegamento e assumendo il peso di un emblema collettivo.

Eppure, per sua natura, un viadotto autostradale è un non-luogo (come lo definirebbe l’antropologo Marc Augé), uno spazio di puro transito sospeso nel vuoto. Ma una volta che ha caratterizzato, ripetendosi, il momento catartico della tragedia, trasformandosi in una sorta di snodo drammaturgico, è diventato una soglia definitiva tra la vita e la morte, tra il prima e il dopo del delitto. Nella letteratura classica e moderna, il ponte è il luogo delle decisioni irreversibili e delle punizioni estreme. Basti pensare alle Malebolge dantesche nell’Inferno, dove ponti di pietra scavalcano abissi di colpa, o Il ponte sulla Drina di Ivo Andrić, dove l’architettura stessa diventa testimone muta delle violenze della storia umana, assorbendo il dolore di chi vi transita. Nel caso del Lora, il viadotto smette di unire due versanti dell’Appennino e diventa il precipizio in cui annullare sé stessi dopo aver annullato l’altro. Un’infrastruttura moderna nata per accelerare gli spostamenti che diventa, suo malgrado, un monumento involontario alla reificazione della donna, all’emulazione mediatica e all’incapacità di affrontare la fine di una relazione se non attraverso la distruzione totale.