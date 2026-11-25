“Ho ripreso in mano il rapporto dei ROS sull’intreccio tra imprese, politica e Cosa Nostra. Giovanni aveva capito tutto: non è più la mafia delle campagne o del contrabbando, è un comitato d’affari che spartisce gli appalti pubblici a livello nazionale.”

Ciò che rende l’agenda rossa il simbolo stesso dei misteri italiani non è solo ciò che Borsellino vi scrisse, ma il fatto che qualcuno ha rischiato di essere scoperto pur di sottrarla dalla sua borsa mentre l’auto era ancora in fiamme in via D’Amelio, lasciando invece intatti tutti gli altri effetti personali. Questo dettaglio, confermato dalle sentenze sui depistaggi, dimostra che chi la prese sapeva esattamente cosa cercare, temendo che quelle pagine potessero rivelare nomi e responsabilità immediate. Non vi è alcuna certezza su cosa vi fosse effettivamente scritto sull’agenda rossa. Tuttavia, le testimonianze dei familiari e degli ex colleghi indicano che Paolo Borsellino annotava i ruoli e le condotte di figure appartenenti ai servizi segreti, alle forze dell’ordine, alla magistratura e alla politica che sospettava di collusioni con Cosa Nostra e di ostacolare le indagini. Sulla base, dunque, delle ricostruzioni storiche, le figure statali su cui Borsellino stava concentrando la sua attenzione rientravano in quattro categorie principali:

Vertici dei Servizi Segreti (SISDE): Funzionari di alto livello dell’intelligence civile che il giudice sospettava di mantenere rapporti opachi con esponenti mafiosi, fornendo loro coperture e soffiate sulle indagini.

Ufficiali delle Forze dell’Ordine: Appartenenti a reparti investigativi speciali che avevano avviato canali di comunicazione riservati con ambienti vicini ai corleonesi (la cosiddetta “trattativa”), agendo fuori dai binari ordinari della magistratura.

Colleghi della Magistratura: Giudici e pubblici ministeri, in particolare all’interno della stessa Procura di Palermo, che Borsellino riteneva responsabili di aver isolato Giovanni Falcone, frenato le inchieste più delicate (come il dossier Mafia-Appalti) e gestito in modo ambiguo i collaboratori di giustizia.

Esponenti del mondo politico e istituzionale: Referenti romani e siciliani considerati i “livelli superiori” o i mandanti esterni, ovvero coloro che beneficiavano del sistema di spartizione degli appalti pubblici e che avrebbero avuto interesse a eliminare chi minacciava quegli equilibri.

In sostanza, la celebre agenda potrebbe non contenere un elenco di semplici sospetti, ma la mappa dei punti di contatto tra l’organizzazione mafiosa e quegli apparati dello Stato che, invece di combatterla, stavano negoziando con essa, proteggendone gli interessi. Nei giorni precedenti alla strage di via D’Amelio, Paolo Borsellino confidò alla moglie Agnese l’esistenza di contatti tra Cosa Nostra e apparati istituzionali dello Stato. Le successive inchieste giudiziarie hanno accertato il più ampio depistaggio della storia repubblicana, culminato nelle recenti indagini e perquisizioni a carico di vertici della polizia e dei servizi segreti, nel cui ambito è avvenuto il suicidio dell’ex capo della Polizia, Giovanni De Gennaro.

Credo, in tutta onestà, che alla luce degli atti giuridici e della logica che ne consegue, tanti di noi possano immaginare il contenuto dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. E allora provo, qui, a sfogliarne fantasiosamente le pagine, naturalmente omettendo illazioni su nomi e cognomi del mondo politico, istituzionale e della vita pubblica, restando nella sfera della creatività più totale per quanto riguarda le annotazioni e i pensieri dell’autore dell’agenda, che potrebbero avere una probabilità, anche se minima, di risultare verosimili. Le testimonianze storiche e giudiziarie permettono di ipotizzare che l’agenda contenesse riflessioni personali, appunti sulle indagini e annotazioni su incontri riservati. Secondo quanto ricostruito dai familiari (in particolare dal fratello Salvatore e dai figli), dai colleghi magistrati e dagli atti processuali, il contenuto poteva riguardare certamente alcune riflessioni sulla strage di Capaci. Dopo la morte di Giovanni Falcone, avvenuta il 23 maggio 1992, Borsellino aveva iniziato a usare quell’agenda, donatagli dall’Arma dei Carabinieri, per annotare ogni sua intuizione sulla morte dell’amico e collega. Il magistrato aveva confidato alla moglie Agnese e ad altri intimi di aver scoperto l’esistenza di una trattativa tra Cosa Nostra e pezzi dello Stato.

Nei suoi ultimi giorni di vita, Borsellino raccolse le dichiarazioni di collaboratori di giustizia fondamentali come Gaspare Mutolo e Leonardo Messina. Sull’agenda avrà appuntato spunti investigativi, nomi e collegamenti da approfondire lontano da occhi indiscreti. Sarà stato solito segnare appuntamenti non ufficiali, colloqui con esponenti dei servizi segreti o delle forze dell’ordine e impressioni personali sull’ambiente della Procura di Palermo, che definiva un “nido di vipere”. Ora, proviamo a immaginare il fulcro degli appunti di quel taccuino, scritto nei 57 giorni che intercorrono tra la strage di Capaci e quella di Via D’Amelio. Probabilmente, Borsellino alternava uno stile sintetico, schematico e riservato a uno più riflessivo e intimistico. La ricostruzione che segue resta puramente ipotetica e serve a restituire il clima di isolamento, urgenza e rigore investigativo in cui operava il giudice in quelle settimane.

24 maggio 1992

Sono tornato a casa con le mani ancora sporche di polvere e sangue. Giovanni non c’è più. Non è stato solo Riina ad agire. Per colpire così, con quella precisione, con quei tempi, qualcuno avrà fornito notizie dettagliate dall’interno. Provo un dolore atroce. Non ho perso solo un collega di grande competenza, coraggioso e leale, ma un amico a cui ero legatissimo. Era cresciuto insieme a me, nello stesso quartiere di Palermo. Devo evitare assolutamente di trasformare il dolore in paralisi. E anche se lo penso, devo evitare di sentirmi come un cadavere che cammina. Ora è venuto il momento di accelerare il mio lavoro. Devo fare tutto quanto sia nelle mie capacità. Lo devo a me stesso, lo devo a Giovanni. Da oggi scrivo tutto qui. Non mi fido più dei cassetti dell’ufficio, né di chi mi stringe la mano nei corridoi del Palazzo.

2 giugno 1992

In Procura l’aria è irrespirabile. Chi fino a ieri ostacolava Giovanni oggi piange ai suoi funerali e si spartisce le sue carte. Ho bisogno di razionalizzare la sofferenza che provo per la perdita di Giovanni e non agire d’istinto nei riguardi dell’ipocrisia che mi gira intorno. Devo restare lucido e attento. Diversamente, potrei compromettere il mio lavoro, come qualsiasi fesso. Noto, purtroppo che i fascicoli più delicati sembrano rallentare per inerzia, o per volontà precisa. Devo fare in fretta, ma senza mostrare le carte. Ho l’impressione di camminare in un campo minato dove chi dovrebbe sminare sta invece piazzando nuove cariche. Devo stare attento. Molto attento. Ed essere più scaltro di quanto sia stato fino a ora.

10 giugno 1992

Ho ripreso in mano il rapporto dei ROS sull’intreccio tra imprese, politica e Cosa Nostra. Giovanni aveva capito tutto. Non è più la mafia delle campagne e del contrabbando, è un comitato d’affari che spartisce gli appalti pubblici a livello nazionale. Eppure, qui in Procura sembra esserci una fretta sospetta di archiviare, di ridimensionare le responsabilità dei “colletti bianchi”. Chi protegge questo sistema? Se tocchiamo i soldi e i partiti, saltano gli equilibri.

25 giugno 1992

Colloquio fuori sede, lontano da occhi indiscreti. Le voci che mi arrivano trovano conferma: si muovono canali paralleli. Qualcuno sta cercando un accordo, un modo per fermare le bombe trattando con chi le piazza. È una follia, un tradimento verso lo Stato e verso chi è già morto. Se lo Stato scende a patti con la mafia, ha già perso. Devo capire chi ha autorizzato questi contatti e fino a che livello arrivano.

28 giugno 1992

C’è una presenza costante, silenziosa, attorno alle indagini più delicate. Uomini degli apparati che chiedono informazioni e suggeriscono piste sembrano sapere sempre un passo prima dove stiamo guardando. Giovanni si era scontrato con questo muro di gomma già ai tempi dell’Addaura. Ho la quasi certezza che la bomba di Capaci non sia solo una vendetta per il Maxiprocesso, ma un’operazione chirurgica in cui competenze esterne hanno aiutato i corleonesi. Devo verificare chi gestiva la sicurezza e le intercettazioni in quei giorni.

1° luglio 1992

Gaspare Mutolo ha iniziato a parlare. È un fiume in piena, ma ha paura, e ha ragione ad averne. I nomi che fa non riguardano solo la manovalanza di Palermo, toccano i colletti bianchi, i palazzi romani, i punti di contatto tra le cosche e chi dovrebbe combatterle. Devo verbalizzare tutto personalmente, senza filtri, prima che qualcuno trovi il modo di zittirlo.

8 luglio 1992

Mutolo oggi ha fatto nomi pesantissimi: magistrati, funzionari, uomini dello Stato che avrebbero garantito impunità in cambio di favori. Se metto a verbale tutto questo, scoppia un terremoto istituzionale. Minchia, salta lo Stato con tutte le sue ragnatele di malaffare! Ma se non lo faccio, tradisco la memoria di Giovanni e il mio giuramento. Il problema non è più solo arrestare i latitanti. Il problema è capire chi, dentro lo Stato, sta trattando con loro per salvare se stesso.

14 luglio 1992

Oggi ho avuto la conferma definitiva: mi hanno lasciato solo. Sento il fiato sul collo. So bene di essere il prossimo obiettivo. Non si tratta di un semplice timore, ma di una convinzione razionale che naturalmente non mi spinge a tirarmi indietro. Ormai, la mia è una corsa contro il tempo. Avverto forte il dovere di fare tutto il possibile prima che arrivi il mio turno. Non devo affliggermi per il volta spalle della Questura di Palermo, dove molti colleghi mi guardano con diffidenza e timore, quasi fossi un morto che cammina da cui prendere le distanze per non restare coinvolti. Ho parlato con mia moglie Agnese. Le ho detto che se dovesse succedermi qualcosa, la verità sarebbe legata a quello che ho scoperto in questi giorni sui rapporti tra un pezzo importante dello Stato e Cosa Nostra. Il tempo stringe.

15 luglio 1992

Mattina: colloquio con Mutolo. Conferma i nomi dei referenti esterni. Verificare i riscontri sui livelli superiori.

Nota: chi ha interesse a rallentare i verbali? Troppa fretta da Roma, troppi silenzi qui dentro.

Rileggere le carte su Capaci: la dinamica non torna solo con la manovalanza mafiosa. Cercare il punto di contatto.

Parlare con [iniziale/sigla] prima di lunedì. Non fidarsi del telefono d’ufficio.

17 luglio 1992

Venerdì. Ho chiesto di accelerare i riscontri sul filone degli appalti e sui contatti tra i vertici dei ROS e Vito Ciancimino. Sembra assurdo che lo Stato cerchi un dialogo attraverso un ex sindaco mafioso, ma i segnali convergono tutti lì. Lunedì mattina riprendo i verbali: voglio chiudere il cerchio prima della pausa estiva, o prima che decidano di fermarmi.

18 luglio 1992

Domani è domenica. Andrò a trovare mia madre in via D’Amelio, anche se so che quel posto non è sicuro, senza zona rimozione. È anziana e malata, e questo me la fa amare ancor di più. Prendermi cura di lei è un gesto che mi fa sentire umanamente utile, più di qualsiasi altra cosa. Tornare da lei per me significa ogni volta ritrovare le ragioni morali più profonde delle mie scelte di vita. L’amore per lei e la mia famiglia custodisce il mio senso del dovere. Ho la borsa sempre con me, con dentro questa agenda che non lascio mai. Lunedì devo tornare a interrogare Mutolo: siamo arrivati al cuore del sistema, ai nomi che non si possono pronunciare ad alta voce. Non so quanto tempo mi resta, ma finché respiro non mi fermo.