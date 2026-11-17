Nel documentario Aquí se escucha el silencio, Gabriela Pena ripercorre la storia dei nonni, segnati dalla dittatura cilena, ed esplora memorie, emozioni e silenzi ereditati. Un racconto sulla memoria e sul lutto, presentato a FILMAR en América Latina 2026, a Ginevra.

FILMAR en América Latina è un festival dedicato al cinema latinoamericano che ogni anno trasforma Ginevra in un luogo d’incontro tra film, registi e pubblico. Il programma comprende fiction, documentari e animazione e racconta la varietà delle storie e delle realtà della regione. L’edizione 2026 si svolge dal 13 al 22 novembre in diverse sale e spazi culturali della città.

Partendo dalla storia dei suoi nonni, segnati dalla repressione della dittatura cilena, la regista esplora una memoria che si trasmette non solo attraverso i fatti, ma anche tramite le emozioni, le assenze e i silenzi familiari. Un documentario intimo che trasforma la storia di una famiglia in una riflessione universale sulla memoria, il lutto e le eredità invisibili. Il film è presentato nell’ambito di FILMAR en América Latina 2026, a Ginevra.

La storia delle dittature latinoamericane è stata scritta, in larga misura, attraverso gli avvenimenti visibili: i colpi di Stato, la repressione, la prigionia politica, le sparizioni forzate, l’esilio. La storia ufficiale identifica date, responsabili e vittime. Esiste però un’altra storia, meno documentata e più difficile da raccontare: quella degli affetti infranti, dei silenzi familiari e delle emozioni che sopravvivono alla violenza molto tempo dopo che questa ha cessato di occupare le prime pagine.

È proprio in questo territorio che si colloca Aquí se escucha el silencio, documentario che prende avvio dall’esperienza di una famiglia segnata dalla dittatura cilena per interrogare una questione più ampia: cosa rimane di un trauma storico quando le generazioni che lo hanno vissuto cominciano a scomparire?

La regista non costruisce un film sui fatti. Costruisce un film sulle loro risonanze.

«Voglio la memoria emotiva. Non voglio soltanto la memoria storica, voglio quella emotiva», afferma. Questa frase rappresenta probabilmente la chiave di lettura più importante dell’intera opera.

Il peso politico delle emozioni

Le politiche della memoria sviluppate in America Latina negli ultimi decenni hanno privilegiato, giustamente, la ricostruzione dei fatti e la ricerca della verità e della giustizia. Tuttavia, questi processi hanno spesso prodotto narrazioni in cui l’esperienza emotiva rimane subordinata all’evento politico.

La memoria appare così come un inventario di fatti verificabili: chi è stato arrestato, chi è stato torturato, chi è scomparso.

Ma cosa accade a coloro che aspettavano?

Che ne è di chi ha sostenuto la vita quotidiana mentre altri venivano perseguitati?

Che fine fanno le paure, i silenzi e le angosce che non hanno mai trovato un linguaggio per essere espressi?

La regista punta la macchina da presa proprio su questi spazi invisibili. Non cerca di sostituire la storia politica. Cerca piuttosto di completarla.

«Il silenzio in questo film è più sottile: è il silenzio delle emozioni, il silenzio di ciò che resta fuori dal racconto ufficiale».

L’osservazione assume un significato particolare in un contesto in cui le società contemporanee continuano a oscillare tra la necessità di ricordare e il desiderio di voltare pagina. A più di cinquant’anni dal colpo di Stato in Cile, la tensione tra memoria e oblio non è scomparsa. Ha semplicemente cambiato forma.

La violenza storica non termina quando finisce la repressione. Continua a vivere nelle relazioni, nelle paure ereditate e nei racconti incompleti trasmessi da una generazione all’altra.

La memoria ha un genere

Uno degli aspetti più potenti del documentario è il suo sguardo femminista sulla storia.

Per decenni i racconti della repressione sono stati dominati da figure maschili: militanti, dirigenti politici, prigionieri e sopravvissuti. La costruzione della memoria collettiva latinoamericana ha privilegiato le esperienze associate alla militanza e al confronto diretto con l’apparato repressivo.

Accanto a questa storia visibile, tuttavia, ne esisteva un’altra.

La regista la ritrova negli scritti della nonna.

Mentre il racconto del nonno descrive la persecuzione politica, quello della nonna parla dell’assenza. Dell’attesa. Del lavoro quotidiano necessario per mantenere in vita una famiglia nel mezzo dell’incertezza.

«Mia nonna, in fondo, è stata quella che ha portato avanti la famiglia».

Non si tratta di stabilire una gerarchia tra sofferenze. La stessa regista insiste su questo punto. Il suo obiettivo non è sostituire l’esperienza maschile, ma mostrare l’esistenza di un’altra dimensione della memoria, altrettanto fondamentale.

La prigionia politica ha prodotto vittime dirette. Ma ha anche generato un immenso lavoro invisibile di cura, svolto principalmente dalle donne.

Le mogli, le madri e le figlie che hanno sostenuto economicamente le famiglie, accompagnato lutti sospesi e gestito il peso emotivo della violenza restano spesso ai margini della storia ufficiale.

In questo senso, Aquí se escucha el silencio si inserisce in una più ampia revisione delle narrazioni memoriali latinoamericane. Una revisione che non si limita a chiedere cosa sia accaduto, ma si interroga su chi racconta la storia e da quale posizione la racconta.

Le generazioni che ereditano ciò che non hanno vissuto

Al centro del film vi è un paradosso.

La regista appartiene a una generazione che non ha vissuto direttamente la dittatura. Eppure riconosce che quella storia continua ad abitarla.

«Mi inquietava molto capire perché la storia dei miei nonni e di mia madre mi toccasse così profondamente, pur essendo qualcosa che non avevo vissuto».

La domanda rimanda a un fenomeno ampiamente studiato nei lavori sulla memoria transgenerazionale: i traumi collettivi non scompaiono con coloro che li hanno vissuti.

Si trasformano.

Cambiano linguaggio.

Assumono nuove forme.

Diventano silenzi, gesti, paure e interrogativi che le generazioni successive ricevono senza comprenderne pienamente l’origine.

Il film mostra proprio questo processo: il passaggio da una memoria vissuta a una memoria ereditata.

Secondo la regista, la prima generazione ha dovuto sopravvivere. La seconda ha cercato di elaborare il trauma. La terza, la sua, ha iniziato a porre domande su ciò che era rimasto sepolto.

«La nostra generazione ha iniziato a scavare».

Scavare non significa soltanto ricostruire i fatti. Significa imparare ad ascoltare le emozioni nascoste dentro i racconti familiari.

Contro l’amnesia contemporanea

Nel film esiste anche una chiara dimensione politica.

In un mondo attraversato da nuovi conflitti, sfollamenti forzati e continue violazioni dei diritti umani, la regista respinge l’idea che alcune tragedie possano essere considerate definitivamente concluse.

«Non bisogna mai smettere di parlare delle violazioni dei diritti umani».

L’affermazione assume una risonanza particolare in un’epoca caratterizzata dall’indebolimento delle politiche della memoria e dalla crescita di discorsi che tendono a relativizzare la violenza dello Stato.

Il film ricorda che una società non si misura soltanto dalla sua capacità di documentare il passato, ma anche dalla volontà di ascoltare le ferite che quel passato continua a produrre.

Perché la memoria non è semplicemente un archivio.

È un’esperienza emotiva.

E quando questa esperienza non trova parole, si trasforma in silenzio.

Il merito di Aquí se escucha el silencio consiste proprio in questo: rendere udibile ciò che per decenni è rimasto fuori dal racconto ufficiale. Non per chiudere una storia, ma per mostrare come essa continui ancora oggi a vivere dentro coloro che l’hanno ereditata.