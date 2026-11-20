Ogni anno il Festival FILMAR en América Latina trasforma Ginevra in una finestra aperta sulle realtà sociali, politiche e umane del continente. Tra le opere più significative di questa edizione figura Nunkui, della regista ecuadoriana Verenice Benítez, una fiction ispirata all’esperienza delle comunità shuar di fronte all’espansione della megamineria nell’Amazzonia ecuadoriana. La cineasta racconta che il progetto è nato dal suo impegno contro l’installazione della prima grande miniera a cielo aperto nei territori shuar e da oltre quindici anni di lavoro a fianco delle comunità coinvolte.

Attraverso lo sguardo di una bambina, Nunkui racconta molto più di un conflitto locale. Il film svela i meccanismi di un modello estrattivista che oggi attraversa tutta l’America Latina. Mentre la domanda mondiale di rame, oro e minerali strategici continua a crescere, l’Ecuador vive una rapida espansione delle concessioni minerarie. Progetti come Mirador, San Carlos-Panantza, Warintza, Cascabel o Loma Larga mobilitano capitali canadesi, cinesi e australiani, interessando direttamente territori indigeni ed ecosistemi di straordinaria biodiversità.

Tra promesse di sviluppo, frammentazione delle comunità e resistenza dei popoli originari, la lotta contro le multinazionali minerarie è diventata una delle grandi sfide del nostro tempo. Dando un volto umano a questo confronto, Nunkui mette in discussione il lato nascosto della transizione energetica globale e ricorda che dietro ogni tonnellata di rame si combatte anche una battaglia per la terra, la memoria e la sopravvivenza dei territori.

Nella Cordigliera del Cóndor, nel sud dell’Amazzonia ecuadoriana, l’espansione mineraria non si manifesta subito con il rumore delle esplosioni o con lo scintillio degli investimenti milionari. Arriva prima attraverso le promesse. Promesse di sviluppo, occupazione e modernizzazione. Poi arrivano le strade, le concessioni, gli studi d’impatto ambientale, le divisioni nelle comunità. Infine, quando il territorio è già stato frammentato, entrano in scena le ruspe.

La regista ecuadoriana Verenice Benítez, autrice di Nunkui, conosce questo processo dall’interno. Presentato al Festival FILMAR di Ginevra, il suo film racconta la storia di una bambina shuar la cui comunità si trova ad affrontare la minaccia dell’attività mineraria. Pur trattandosi di una fiction, la regista insiste sul fatto che gli eventi rappresentati nascono da esperienze reali raccolte in oltre quindici anni di lavoro con le comunità amazzoniche. Il suo interesse per la questione è nato proprio dal tentativo di denunciare l’installazione della prima grande miniera a cielo aperto in territorio shuar, nella Cordigliera del Cóndor.

Tuttavia, Nunkui va ben oltre la denuncia di un singolo progetto. Il film permette di comprendere uno dei conflitti più importanti dell’America Latina contemporanea: la disputa per il controllo dei territori ricchi di minerali strategici e la resistenza dei popoli indigeni di fronte a una nuova fase dell’estrattivismo globale.

Dal petrolio al rame: la nuova frontiera estrattiva

Per decenni l’Ecuador ha basato la propria economia principalmente sul petrolio. Oggi l’industria mineraria è diventata una nuova scommessa economica dello Stato.

La transizione energetica promossa da Europa, Stati Uniti e Cina ha moltiplicato la domanda di rame, oro, molibdeno e altri minerali considerati strategici per la produzione di veicoli elettrici, batterie, reti elettriche e tecnologie digitali.

Dietro il discorso dell’economia verde si sta sviluppando una corsa globale al controllo di risorse sempre più preziose.

L’Ecuador è diventato uno degli obiettivi principali di questa espansione.

Le due miniere industriali attualmente in produzione sono Fruta del Norte, gestita dalla canadese Lundin Gold, e Mirador, controllata da Ecuacorriente (ECSA), filiale del gruppo cinese CRCC-Tongguan. Entrambe si trovano nell’Amazzonia meridionale, una delle aree a maggiore biodiversità del pianeta.

A queste si aggiungono numerosi progetti di grande scala in diverse fasi di sviluppo: Curipamba-El Domo, Loma Larga, Cascabel, Cangrejos, San Carlos-Panantza, Warintza, Llurimagua e Mirador Norte, tra gli altri. Dietro questi progetti si trovano grandi gruppi canadesi, cinesi e australiani che concentrano una parte significativa dell’attività mineraria del Paese.

La geografia di questa espansione rivela una costante: molte concessioni si sovrappongono a territori indigeni, fonti d’acqua e aree di elevata sensibilità ecologica.

La logica coloniale del XXI secolo

Per Verenice Benítez, questo fenomeno non può essere interpretato esclusivamente come una questione economica. Nel corso dell’intervista sostiene che la disputa per i minerali rappresenta una continuità storica che collega la colonizzazione spagnola alle forme contemporanee di estrazione delle risorse. Secondo la sua analisi, l’America Latina continua a occupare il ruolo di fornitrice di materie prime ai centri del potere globale, una posizione che si mantiene da oltre cinque secoli.

La riflessione non è isolata. Numerosi studiosi latinoamericani hanno descritto quello che viene definito il “consenso delle commodities”: un modello economico incentrato sull’esportazione massiccia di risorse naturali, capace di attraversare governi di orientamenti ideologici differenti.

In Ecuador questa continuità è apparsa evidente durante il governo di Rafael Correa. Sebbene il suo progetto politico si presentasse come un’alternativa al neoliberismo, è stato proprio sotto la sua amministrazione che si sono consolidati gli accordi responsabili dell’ingresso della grande industria mineraria nei territori amazzonici.

Il paradosso è eloquente: al di là delle differenze ideologiche tra governi progressisti e conservatori, l’estrattivismo continua a configurarsi come una politica di Stato.

Il laboratorio amazzonico

Uno dei casi più emblematici è il progetto Mirador, nella provincia di Zamora Chinchipe.

Prima di trasformarsi in una delle più grandi miniere di rame del Paese, la concessione passò di mano più volte. Una società junior canadese effettuò inizialmente i lavori di esplorazione prima di cedere il progetto a una grande impresa cinese incaricata dello sfruttamento industriale.

Questo processo illustra il funzionamento tipico dell’industria mineraria globale. Le società junior identificano e valorizzano i giacimenti, per poi rivenderli a grandi gruppi dotati delle capacità finanziarie necessarie per l’estrazione su larga scala.

Le decisioni fondamentali vengono spesso prese lontano dai territori coinvolti. Una parte significativa delle negoziazioni si svolge nei grandi centri finanziari internazionali, in particolare a Toronto, storica capitale mondiale dell’esplorazione mineraria.

Le comunità locali scoprono spesso la reale portata dei progetti quando le concessioni sono già state assegnate.

La frammentazione come strategia

Uno degli aspetti più incisivi di Nunkui consiste nel mostrare che la violenza mineraria non si limita agli impatti ambientali.

L’inquinamento dei fiumi, la deforestazione o la perdita di biodiversità rappresentano soltanto una parte del problema. Ancora prima dell’inizio delle attività estrattive si produce una profonda trasformazione delle relazioni sociali.

Secondo Benítez, le imprese alimentano conflitti interni alle comunità, favoriscono divisioni e contribuiscono alla distruzione del tessuto collettivo. Dinamiche che si ripetono in numerosi territori latinoamericani colpiti dai megaprogetti estrattivi.

Nel film, queste fratture si incarnano in legami familiari deteriorati, giovani disorientati e comunità incapaci di mantenere una posizione comune di fronte alla minaccia mineraria.

La fiction permette così di osservare un fenomeno che raramente compare nei rapporti tecnici: il costo emotivo dell’estrazione.

Difendere il territorio

Di fronte a questa situazione, le comunità indigene continuano a sviluppare forme di resistenza.

La nazionalità shuar è stata una delle protagoniste delle lotte contro l’espansione mineraria in Ecuador. Negli ultimi decenni, leader comunitari hanno denunciato sgomberi, militarizzazione dei territori, criminalizzazione della protesta e violazioni dei diritti collettivi.

La difesa del territorio non riguarda soltanto la protezione delle risorse naturali. Implica anche la salvaguardia di modi di vita, sistemi di conoscenza e relazioni spirituali con l’ambiente.

In questo senso, Nunkui introduce una dimensione spesso ignorata dalle narrazioni occidentali: l’esistenza di una relazione viva tra le comunità e gli esseri non umani che abitano la foresta.

Per Benítez, la crisi ecologica contemporanea è strettamente legata alla separazione tra natura e umanità imposta dalla modernità occidentale. Mentre l’estrattivismo considera le foreste come semplici risorse da sfruttare, le cosmologie indigene vedono quei territori come spazi abitati da soggetti con i quali instaurare rapporti di reciprocità.

Oltre l’Ecuador

Il conflitto che attraversa la Cordigliera del Cóndor non rappresenta un’eccezione.

Dal Messico alla Patagonia, centinaia di comunità affrontano progetti analoghi promossi da multinazionali. La crescente domanda di minerali strategici esercita una pressione senza precedenti su territori indigeni, foreste tropicali ed ecosistemi montani.

Paradossalmente, la transizione energetica che dovrebbe salvare il pianeta rischia di riprodurre gli stessi meccanismi di saccheggio e disuguaglianza che hanno contribuito alla crisi climatica globale.

La domanda fondamentale non riguarda soltanto la provenienza dei minerali necessari alla decarbonizzazione. Riguarda anche chi pagherà i costi sociali, ambientali e culturali di questa trasformazione.

Nunkui non offre risposte definitive. Ma pone una domanda scomoda alle società consumatrici del Nord globale: quanti territori dovranno essere sacrificati per sostenere un modello di sviluppo che continua a presentarsi come inevitabile?

È qui che risiede la forza del film. Nel ricordare che dietro ogni tonnellata di rame, dietro ogni progetto minerario e dietro ogni promessa di crescita economica esistono comunità concrete che lottano per restare sulla propria terra.

E che, di fronte alla macchina globale dell’estrattivismo, la resistenza continua a essere una questione di sopravvivenza.