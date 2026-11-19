Ogni anno, il Festival FILMAR in America Latina trasforma Ginevra in una finestra aperta sulle realtà complesse, contraddittorie e profondamente umane del continente latinoamericano. Di fronte a una produzione audiovisiva globale dominata dalle logiche commerciali e da narrazioni standardizzate, FILMAR si è affermato come uno dei pochi spazi europei in cui i film latinoamericani possono dialogare con il pubblico non soltanto come prodotti culturali, ma anche come strumenti per comprendere processi sociali, conflitti politici e trasformazioni storiche.

Lontano dalle grandi narrazioni sulla povertà e l’esclusione, l’attrice messicana Teresa Sánchez difende un cinema capace di partire dall’intimità per interrogare il sociale. Attraverso il film Moscas, emergono questioni che attraversano il Messico contemporaneo ma che risuonano ben oltre i suoi confini: la precarietà, l’invecchiamento, la solitudine e l’invisibilità di coloro che la società smette di guardare.

Nel panorama cinematografico contemporaneo, il racconto delle disuguaglianze oscilla spesso tra due estremi: da una parte la denuncia esplicita, dall’altra la riduzione dei problemi collettivi a semplici vicende individuali. Moscas sceglie una terza via. Non pretende di spiegare il mondo né di formulare una tesi politica. Preferisce osservare una storia umana concreta e, attraverso di essa, lasciare affiorare le fratture che attraversano la società.

Per Teresa Sánchez, questa è una delle funzioni più importanti dell’arte. Lontano da ogni approccio didascalico, il cinema permette di avvicinare temi complessi attraverso le emozioni, l’empatia e l’esperienza vissuta. Non si tratta di sostituire il dibattito politico, ma di creare uno spazio in cui ciò che normalmente resta invisibile possa essere percepito e condiviso.

È proprio qui che si colloca Olga, la protagonista di Moscas. Una donna anziana, economicamente fragile, alle prese con una vita che sembra restringersi progressivamente. Tuttavia il valore del personaggio non risiede solo nella sua storia personale. Olga diventa il punto d’osservazione attraverso cui interrogare una condizione sempre più diffusa: quella di chi continua a esistere socialmente ai margini, senza essere veramente visto.

L’invecchiamento come forma di esclusione

Una delle letture più interessanti offerte da Sánchez riguarda la questione dell’età. A suo giudizio, il film parla anche di una società che tende a rendere invisibili le persone anziane, in particolare le donne.

Nelle politiche pubbliche e nei discorsi ufficiali la longevità viene spesso celebrata come un successo collettivo. Eppure la realtà racconta un’altra storia. Molte persone vivono più a lungo, ma non necessariamente meglio. Le reti di protezione restano insufficienti, l’accesso alle cure e ai servizi è diseguale e l’autonomia economica si riduce progressivamente.

Olga diventa così la rappresentazione di una contraddizione profonda: essere ancora presenti, ma non più considerati centrali. Esistere senza occupare realmente uno spazio nella narrazione collettiva.

Questa invisibilità non riguarda soltanto il reddito o l’accesso ai servizi. È anche una questione simbolica. Le persone anziane vengono tollerate, assistite, talvolta protette, ma raramente collocate al centro dello sguardo sociale. La loro esperienza scompare dai racconti dominanti, proprio mentre le trasformazioni demografiche renderebbero necessario ascoltarla più che mai.

La politica dei pregiudizi

Se la fragilità economica costituisce uno dei temi del film, l’altro riguarda la costruzione delle frontiere invisibili che separano gli individui. Non si tratta di muri materiali, ma di pregiudizi, paure e giudizi preventivi.

Secondo Sánchez, il cuore di Moscas risiede nella possibilità di superare tali barriere. Olga vive infatti prigioniera non soltanto delle sue difficoltà materiali, ma anche di una serie di paure che condizionano il rapporto con gli altri. La diffidenza, il dolore accumulato e il timore della vulnerabilità finiscono per trasformarsi in isolamento.

In questa prospettiva, il film propone una riflessione che assume una portata sociale più ampia. In un’epoca segnata dalla polarizzazione, dall’individualismo e dalla frammentazione dei legami, l’incontro con l’altro diventa un atto quasi politico. Non perché risolva le ingiustizie strutturali, ma perché mette in discussione i meccanismi emotivi e culturali che le rendono accettabili.

Lo sguardo del bambino

Uno degli elementi che permettono a Moscas di affrontare questioni sociali senza trasformarsi in un film-programma è la presenza del bambino che accompagna la protagonista.

La sua prospettiva modifica radicalmente il modo in cui la realtà viene rappresentata. Attraverso lo sguardo infantile, la precarietà perde ogni dimensione astratta e torna ad essere esperienza concreta. Non è una categoria sociologica, ma una serie di gesti quotidiani, di assenze, di relazioni.

Il bambino non interpreta il mondo attraverso chiavi ideologiche. Osserva, vive, reagisce. Ed è proprio questa apparente ingenuità a consentire una comprensione più profonda della realtà. Lo spettatore viene accompagnato dentro le situazioni senza la mediazione di spiegazioni o giudizi. L’emozione precede l’analisi.

Si inserisce qui una lunga tradizione del cinema latinoamericano che utilizza l’infanzia come dispositivo narrativo per raccontare le contraddizioni sociali. La vulnerabilità individuale diventa allora una porta d’accesso alla comprensione delle vulnerabilità collettive.

Tra cinema d’autore e pubblico popolare

Un altro aspetto significativo riguarda l’accoglienza del film. Per Sánchez, il successo e la capacità di coinvolgere pubblici molto diversi sono stati una sorpresa.

Spesso il cinema d’autore viene percepito come uno spazio destinato a una minoranza, mentre il cinema commerciale sarebbe l’unico in grado di raggiungere un pubblico ampio. Moscas sembra mettere in discussione questa opposizione.

Pur mantenendo un ritmo contemplativo, numerosi silenzi e una narrazione fortemente intimista, il film è riuscito a toccare spettatori provenienti da universi cinematografici molto diversi. È come se alcuni temi fondamentali, quando vengono raccontati con autenticità, fossero capaci di oltrepassare le categorie abituali del mercato culturale.

Questa ricezione suggerisce qualcosa di importante: la sensibilità sociale non è incompatibile con la partecipazione emotiva del pubblico. Anzi, proprio la dimensione personale e quotidiana della storia permette di costruire ponti tra esperienze apparentemente lontane.

Mostrare ciò che resta ai margini

Nel corso della sua riflessione, Sánchez formula anche una critica implicita al mondo culturale. Cinema, teatro e letteratura affrontano spesso questioni sociali urgenti, ma non sempre sono disposti a spingersi fino in fondo nell’esplorazione delle loro cause.

L’esclusione degli anziani, la precarizzazione della vita, le disuguaglianze di genere e la fragilità economica continuano a occupare una posizione marginale nel dibattito pubblico. Vengono evocate, sfiorate, rese visibili per un istante, ma raramente poste al centro della discussione.

È forse qui che si colloca l’importanza di opere come Moscas. Non tanto perché offrano risposte, quanto perché producono uno spostamento dello sguardo. Invitano a osservare ciò che normalmente resta fuori campo.

Olga non è un’eroina né una vittima esemplare. È una donna ordinaria che cerca di sopravvivere a una serie di perdite materiali ed emotive. Proprio questa normalità conferisce al personaggio una forza particolare. Nella sua storia si riflettono processi che attraversano milioni di esistenze contemporanee.

In un’epoca dominata dall’iper-visibilità e dal rumore permanente, il gesto più radicale del cinema potrebbe essere proprio questo: fermarsi su chi non occupa mai il centro della scena e restituirgli una presenza. Non per parlare al suo posto, ma per ricordare che nessuna società può dirsi pienamente democratica se continua a lasciare i più vulnerabili ai margini del proprio sguardo.