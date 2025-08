A Calitri è sempre estate. Torna lo Sponz con ‘Sponz EDEN’, il Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela

Torna a Calitri lo Sponz Fest. Dopo l’edizione invernale, Sponz Viern, andato in scena dal 3 al 6 gennaio 2025, la magia dello Sponz torna ad animare il borgo irpino, insieme a tutti coloro che prenderanno parte alla festa. ‘Sponz’ è diventata una parola di uso comune dalle parti di Calitri, è ormai sinonimo di uno stile di vita in cui molti concetti comuni sono sovvertiti per lasciare spazio alla sorpresa, al rispetto della natura, all’arte in tutte le sue forme e all’immaginazione. ‘SPONZ EDEN – Recinti di umanità’ è il titolo di questa nuova edizione dello Sponz Fest che torna ad animare l’estate calitrana dal 28 al 30 agosto nel centro storico di Calitri, in Alta Irpinia, e anticipato da un’anteprima il 27 agosto a Cairano.

Sponz EDEN è ideato e diretto da Vinicio Capossela e promosso dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali e finanziato su Fondi di Coesione Italia 21–27, nell’ambito dei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2025. La dodicesima edizione dello Sponz Fest è prodotto dall’Associazione Sponziamoci e La Cupa, in collaborazione con il Comune di Calitri e con il prezioso contributo, accanto ai lavoratori e alle maestranze, della comunità che da anni partecipa e sostiene la manifestazione.

Il programma del Fest è come sempre ricco e vario: concerti, performance, incontri, reading, le lezioni della Libera Università per Ripetenti, attività per bambini, l’inedito torneo di tennis Wimblesponz e tanto altro. Una serie di eventi che per tre giorni animerà il borgo irpino, alcuni dei quali suggeriti anche da ricorrenze come il settantesimo anniversario della nascita di Pier Vittorio Tondelli, gli omaggi al Maestro Roberto De Simone e a Goffredo Fofi, il decennale dell’uscita del libro di Capossela Il paese dei Coppoloni. Numerosi gli artisti e gli intellettuali che declineranno il tema di questa edizione: Max Casacci, Tricarico, Nino D’Angelo, Peppe Barra, Scarlet Rivera, Donatella Di Pietrantonio, Enrico Calamai, David Ford, Guthrie Family Singers, Nubras Ensemble, Assurd & Enza Pagliara, Vito Teti, Guidalberto Bormolini, Alessandro “Asso” Stefana, Vincenzo Costantino Cinaski, Generoso Picone, Piero Giacchè, La Banda della Posta, Fan Fath Al e tanti altri.

Da quest’anno è disponibile anche lo Sponz S-Pass: una forma di partecipazione attiva per sostenere il Fest e l’Associazione Sponziamoci. Ai possessori sarà riservato uno speciale evento all’alba del 31 agosto quale dono di ringraziamento a conclusione di questa edizione.

È nel minuscolo che si nasconde il gigantesco, afferma Vinicio Capossela. Così, accanto a spettacoli di artisti conosciuti – che si possono vedere anche in altri palcoscenici d’Italia e del mondo – mettiamo in scena le peculiarità che si possono cogliere soltanto in questo preciso luogo, il teatro-presepe vivente di una comunità. In questi tempi di sfacciata disumanità, lo Sponz Fest offre un recinto edenico all’innocenza, al senso di comunità, alla tutela dell’essere umano come patrimonio dell’umanità, per citare Silvano Agosti. Se l’antico termine “eden” significa recinto e giardino, costruiamo insieme Sponz Eden, il nostro paradiso terrestre: un luogo in cui coltivare l’innocenza e difenderla. La messa in scena di un altro mondo possibile.

Il programma del Fest (in continuo aggiornamento) e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.sponzfest.it

Qui il link per l’acquisto dei biglietti degli eventi a pagamento, prevendite attiva da domani 6 agosto:https://bit.ly/SponzEden2025

Credits foto di copertina: Luigi Zannato

