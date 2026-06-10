3 vocali 2 consonanti: il romanzo che racconta il peso delle scelte

Ci sono momenti nella vita in cui ci si trova davanti a un bivio e si è costretti a scegliere una direzione senza sapere dove porterà davvero. È una condizione comune a tutti: si decide, si prosegue lungo una strada e, quasi sempre, si rinuncia per sempre alla possibilità di conoscere cosa sarebbe accaduto imboccando l’altra. È proprio da questa domanda semplice e universale che prende vita 3 vocali 2 consonanti, di Ilario D’Ascanio (pubblicato da Protos Edizioni), un romanzo che riflette sul destino, sulle coincidenze e sulle conseguenze imprevedibili delle nostre decisioni.

La storia si apre con una scelta e si sviluppa attraverso due percorsi narrativi apparentemente lontani e privi di qualsiasi legame. Da una parte c’è un piccolo paese dell’entroterra abruzzese, dove un uomo e una donna ormai ottantenni custodiscono la memoria di un amore capace di attraversare una vita intera. Un sentimento fatto di attese, sacrifici, silenzi e fedeltà al tempo che passa, raccontato con lo sguardo di chi ha imparato che alcune emozioni non si consumano con gli anni ma si trasformano insieme a noi.

Dall’altra parte c’è Roma, con il suo ritmo veloce e le sue contraddizioni. Qui vivono due amici uniti da un legame profondo, quasi simbiotico, costruito negli anni attraverso esperienze condivise, complicità e una reciproca appartenenza che va oltre le definizioni tradizionali dell’amicizia. Un rapporto che diventa il centro di una seconda narrazione, diversa nei toni e nelle atmosfere ma altrettanto intensa sul piano emotivo.

Per gran parte del romanzo le due vicende scorrono parallele, come binari destinati a non incontrarsi mai. Il lettore segue le storie dei protagonisti cercando di intuire il filo invisibile che le collega, mentre l’autore costruisce con pazienza una trama fatta di rimandi, possibilità e interrogativi. La risposta arriva soltanto nelle pagine finali, quando i due mondi entrano improvvisamente in collisione. È in quel momento che il significato dell’intera narrazione si rivela e che la scelta compiuta all’inizio del racconto assume un valore nuovo, permettendo di comprendere se la strada intrapresa fosse davvero quella giusta oppure soltanto una delle tante possibili.

Più che raccontare una semplice storia, 3 vocali 2 consonanti invita il lettore a confrontarsi con una domanda che accompagna ogni esistenza: quanto cambia una vita per una singola scelta? E soprattutto: esiste davvero un modo per sapere se la strada che abbiamo preso è quella giusta? Oppure il senso di una decisione emerge soltanto molti anni dopo, quando tutte le storie che essa ha generato finiscono per incontrarsi?

Attraverso il racconto di un grande amore e di una profonda amicizia, il romanzo esplora il valore dei legami umani e la forza delle coincidenze che modellano le nostre vite. Ne emerge una riflessione delicata e universale sul tempo, sulle occasioni perdute, sui percorsi che scegliamo di seguire e su quelli che, inevitabilmente, lasciamo alle nostre spalle.